هل تحتاج حقًا إلى فراغ الحيوانات الأليفة لمعالجة فوضى صديقك الفروي؟

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يمكن أن يشعر الحفاظ على نظافة منزلك مع صديق فروي حول مهمة مستحيلة ، خاصةً إذا كان حيوانك الأليف هو سقوط ثقيل. في محاولة لمكافحة هذا ، من المحتمل أن تكون قد مررت بالدورة التي لا مفر منها للتسوق لمنتجات التنظيف المتخصصة مثل فراغات الحيوانات الأليفة. ولكن ماذا يفعل فراغ الحيوانات الأليفة بالفعل ، وهل هو مختلف حقًا عن واحد عادي؟
يعتمد ذلك على النموذج ، ولكن عمومًا ، فإن معظم فراغات PET هي مجرد فراغات منتظمة مع بعض التحسينات التي تركز على الحيوانات الأليفة ، مثل التحكم في الرائحة ، وفرش الطاقة ، ومرشحات HEPA ، وشفط أفضل. ولكن في نهاية اليوم ، يأتي القرار إلى أهداف التنظيف وعادات نمط الحياة. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من أن هذه الامتيازات الإضافية لطيفة ، إلا أنها قد لا تكون ضرورية أو تستحق الاستثمار للجميع ، خاصة إذا لم يكن لديك احتياجات متخصصة.
مع وجود العديد من الفراغات المبتكرة حولها ، قد يشعر بالشاقة لتحديد ما تحتاجه لمنزلك. ولكن من خلال النظر في بعض العوامل الرئيسية ، يمكنك الاقتراب أكثر من إجابة. تتضمن هذه العوامل تخطيط منزلك ، سواء كنت تقوم بتنظيف الأرضيات أو السجاد الصلب أم لا ، وسلالة حيوانك الأليف ، وإذا كانت هناك مشكلات مزعجة مثل الرائحة أو Dander التي تؤثر على نوعية حياتك.
ماذا تعرف قبل الاستثمار في فراغ الحيوانات الأليفة
إذا كان لديك حيوان أو حيوانان أليفة معروف أنه أكثر ملاءمة للحساسية ويسلق أقل ، مثل كلب المالطية أو قطة سيامي ، فمن المحتمل أن تفعل على ما يرام مع فراغ قياسي. معظم الفراغات الحديثة تأتي بالفعل مع قدرات شفط قوية لمعالجة فوضىنا اليومية ، والتي يمكن القول أن بعضها يمكن أن يكون أسوأ من فوضى حيواناتنا الأليفة.
ومع ذلك ، إذا وجدت نفسك في ذلك الفاصلة بين المساحة حيث تريد القليل من المساعدة الإضافية ولكن لا يمكنك تبرير شراء فراغ الحيوانات الأليفة الجديدة تمامًا ، ففكر في الحصول على إضافة فراغ بدلاً من ذلك. تقدم العديد من العلامات التجارية ، مثل Shark ، الوظائف الإضافية التي تعلق على فراغاتها ، مثل فرشاة Pet Pet Pet Pet OEM لنموذج NV22 من Shark’s NV22. من خلال اختيار مرفق ، ستتمكن من توفير المال والوقت مقارنةً بشراء فراغ الحيوانات الأليفة الجديدة تمامًا.
أولئك الذين لديهم احتياجات أكثر تطلبًا ، مثل الحساسية أو رائحة الحيوانات الأليفة العنيدة المحاصرة في سجادهم ، قد يستفيدون من الترقية الكاملة. لسهولة التنظيف ، اختر فراغًا لامعًا مثل فراغ عصا خفيفة الوزن من سمك القرش. تم تجهيز هذا المنتج على وجه الخصوص مع “زعانف” السيليكون التي تعمل على فخ الفراء العنيدة ، المسببة للروح في السجاد والأرضيات الصلبة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتميز بختم مضاد للحساسية ، والذي يزيل أكثر من 99.9 ٪ من المجرمين المسببين للحساسية مثل الغبار و dander الذي لن يصطاده الفراغات العادية. بغض النظر عن النموذج الذي تختاره ، فإن النتيجة النهائية هي تحديد فراغ يجعل حياتك أسهل. في كثير من الأحيان ، إنها ببساطة التي تخلق أفضل مساحة لحيوانك الأليف والأسرة بأكملها.