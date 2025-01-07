عند التسوق لشراء جهاز جديد، لا يتعين عليك فقط تحديد العلامة التجارية التي تريد شراءها، ولكن أيضًا مكان شرائها. تبيع Best Buy مجموعة واسعة من الأجهزة والعلامات التجارية للأجهزة، الأمر الذي يطرح السؤال التالي: هل تحصل على صفقة جيدة على الأجهزة من Best Buy؟ في حين أن Best Buy، ليس من المستغرب، تميل إلى امتلاك أحدث الأجهزة التقنية (نحن ننظر إليك، غسالات الصحون الذكية والمتصلة بشبكة WiFi)، فقد لا تحصل دائمًا على أفضل صفقة من خلال التسوق هناك. لدى Best Buy فترة إرجاع مدتها 15 يومًا فقط (60 يومًا لأعضاء My Best Buy)، وهو ما يتفوق على معظم المنافسين الآخرين، ولكن لديه رسوم توصيل وتركيب أعلى بكثير من المتاجر الأخرى.
فكر في السبب الذي قد يسبب لك شراء الأجهزة من Home Depot مشكلة، واستمر في القراءة لمعرفة السبب الذي يجعل Best Buy هو أفضل متجر يجب النظر إليه عند شراء ثلاجة أو فرن جديد. وبالنسبة لأولئك منكم الذين يبحثون عن الأجهزة التي تحتاجونها لتحويل مطبخكم العادي إلى مطبخ ذكي، فمن المؤكد أن Best Buy هو المكان المناسب لكم.
قيمة التكلفة والضمان
مقارنة التكاليف عندما يكون شراء الأجهزة عمومًا في مقدمة اهتمامات معظم المتسوقين، خاصة إذا كان من الممكن شراء نفس المنتج بسعر أرخص من متجر آخر. غالبًا ما تكون Best Buy قابلة للمقارنة مع كبار تجار التجزئة الآخرين، إن لم تكن بأسعار معقولة، وتقدم مجموعة واسعة من العلامات التجارية للأجهزة، مما يجعل من السهل تجنب العلامات التجارية للأجهزة غير الموثوقة. ومع ذلك، قد يكون الجهاز الموجود في Best Buy في بعض الأحيان أكثر تكلفة من موقع الشركة المصنعة على الويب. غالبًا ما تقدم Best Buy مبيعات للمساعدة في جعل تكلفة الجهاز في متناول الجميع، بل وتقدم ضمانًا لمطابقة السعر لزيادة سعر السلعة لتتناسب مع أفضل منافسيها.
الضمان الذي ستحصل عليه على جهازك الجديد مهم أيضًا عند التفكير في مكان شراء الجهاز. مع My Best Buy Total، ستحصل على ما يصل إلى 24 شهرًا من تغطية الضمان على الأجهزة الجديدة، مع كل شيء بدءًا من المكالمات المنزلية للإصلاحات، واسترداد الأموال على الأطعمة الفاسدة، وحتى الإصلاح أو الاستبدال المغطى المحتمل. يقدم المنافسون الرئيسيون الآخرون خطة حماية تتراوح مدتها بين عام واحد وخمسة أعوام، مع مستويات مختلفة من الدعم الإضافي.
الفكر النهائي: إذا كنت ترغب في عرض المنتج قبل الشراء، فإن الشراء من Best Buy هو الحل الأمثل. الضمان الذي تقدمه Best Buy يتساوى مع المنافسين، ولا يمكنك أن تخطئ في اتباع سياسة ضمان مطابقة السعر اللائقة.
الإرجاع والتسليم/التركيب
يعد شراء جهاز أمرًا مهمًا – فأنت تريد التأكد من ملاءمته لمنزلك، وأنه يعمل بكامل طاقته، ويلبي معاييرك، لذا فإن فهم سياسة الإرجاع الخاصة بالمتجر يعد أمرًا بالغ الأهمية عند التسوق للأجهزة. بشكل عام، يبدو أن Best Buy تتمتع بأعلى قيمة عند التفكير في المرتجعات، مع الأخذ في الاعتبار أن المنافسين مثل Home Depot وLowes لديهم سياسة إرجاع للأجهزة خلال 48 ساعة.
من المهم أيضًا معرفة المبلغ الذي ستنفقه على التسليم والتركيب عند قياس الوزن إذا كان شراء جهاز من Best Buy سيكون صفقة جيدة. تقدم Best Buy خيار التسليم مقابل 29.99 دولارًا فقط (مع شراء جهاز رئيسي بسعر 399 دولارًا أو أكثر) ولكنها تقدم أيضًا التسليم مع التثبيت الاحترافي. يمكن أن يختلف هذا السعر بناءً على الموقع والخبرة المطلوبة، ولكنه يتراوح بشكل عام من 29.99 دولارًا إلى 429.98 دولارًا. وهذا أعلى من بعض المنافسين الذين يقدمون تركيبًا احترافيًا مجانيًا أو منخفض التكلفة (اعتمادًا على الجهاز)، مما يجعل Best Buy الخيار الأكثر تكلفة.
الفكر النهائي: تعتبر Best Buy قيمة جيدة عند التفكير في المرتجعات، ولكنها ليست المنافس الأول عند التفكير في رسوم التوصيل والتركيب.