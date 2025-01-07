هل تحصل على صفقة جيدة على الأجهزة بأفضل الأسعار؟

مقارنة التكاليف عندما يكون شراء الأجهزة عمومًا في مقدمة اهتمامات معظم المتسوقين، خاصة إذا كان من الممكن شراء نفس المنتج بسعر أرخص من متجر آخر. غالبًا ما تكون Best Buy قابلة للمقارنة مع كبار تجار التجزئة الآخرين، إن لم تكن بأسعار معقولة، وتقدم مجموعة واسعة من العلامات التجارية للأجهزة، مما يجعل من السهل تجنب العلامات التجارية للأجهزة غير الموثوقة. ومع ذلك، قد يكون الجهاز الموجود في Best Buy في بعض الأحيان أكثر تكلفة من موقع الشركة المصنعة على الويب. غالبًا ما تقدم Best Buy مبيعات للمساعدة في جعل تكلفة الجهاز في متناول الجميع، بل وتقدم ضمانًا لمطابقة السعر لزيادة سعر السلعة لتتناسب مع أفضل منافسيها.

الضمان الذي ستحصل عليه على جهازك الجديد مهم أيضًا عند التفكير في مكان شراء الجهاز. مع My Best Buy Total، ستحصل على ما يصل إلى 24 شهرًا من تغطية الضمان على الأجهزة الجديدة، مع كل شيء بدءًا من المكالمات المنزلية للإصلاحات، واسترداد الأموال على الأطعمة الفاسدة، وحتى الإصلاح أو الاستبدال المغطى المحتمل. يقدم المنافسون الرئيسيون الآخرون خطة حماية تتراوح مدتها بين عام واحد وخمسة أعوام، مع مستويات مختلفة من الدعم الإضافي.

الفكر النهائي: إذا كنت ترغب في عرض المنتج قبل الشراء، فإن الشراء من Best Buy هو الحل الأمثل. الضمان الذي تقدمه Best Buy يتساوى مع المنافسين، ولا يمكنك أن تخطئ في اتباع سياسة ضمان مطابقة السعر اللائقة.