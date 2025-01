هل تحصل على صفقة جيدة على الأجهزة بأفضل الأسعار؟

عند التسوق لشراء جهاز جديد، لا يتعين عليك فقط تحديد العلامة التجارية التي تريد شراءها، ولكن أيضًا مكان شرائها. تبيع Best Buy مجموعة واسعة من الأجهزة والعلامات التجارية للأجهزة، الأمر الذي يطرح السؤال التالي: هل تحصل على صفقة جيدة على الأجهزة من Best Buy؟ في حين أن Best Buy، ليس من المستغرب، تميل إلى امتلاك أحدث الأجهزة التقنية (نحن ننظر إليك، غسالات الصحون الذكية والمتصلة بشبكة WiFi)، فقد لا تحصل دائمًا على أفضل صفقة من خلال التسوق هناك. لدى Best Buy فترة إرجاع مدتها 15 يومًا فقط (60 يومًا لأعضاء My Best Buy)، وهو ما يتفوق على معظم المنافسين الآخرين، ولكن لديه رسوم توصيل وتركيب أعلى بكثير من المتاجر الأخرى.

فكر في السبب الذي قد يسبب لك شراء الأجهزة من Home Depot مشكلة، واستمر في القراءة لمعرفة السبب الذي يجعل Best Buy هو أفضل متجر يجب النظر إليه عند شراء ثلاجة أو فرن جديد. وبالنسبة لأولئك منكم الذين يبحثون عن الأجهزة التي تحتاجونها لتحويل مطبخكم العادي إلى مطبخ ذكي، فمن المؤكد أن Best Buy هو المكان المناسب لكم.