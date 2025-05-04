هل تدمر ديدان اليرقان الفناء الخاص بك؟ هناك حل بسيط (لكن قد لا تحبه)

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

يمكن أن تسبب ديدان اليرقات الفوضى المطلقة على النباتات أو النباتات الخارجية – مما يعني أن الحفاظ على سكانها إلى الحد الأدنى أمر لا بد منه لمعظم البستانيين وأصحاب المنازل. هناك العديد من الحيوانات المفترسة الطبيعية من ديدان اليرقة ، مثل الطيور والراكون والشامات ، والتي سوف تستهدف بسعادة هذه المخلوقات لك. ومع ذلك ، فإن أحد حلول التحكم في الآفات العضوية البديلة يمكن الاعتماد عليها بشكل أكثر طبيعية: قد تستحق الأرض الدياتوميات إلقاء نظرة سريعة خلال زيارة متجر الحديقة القادمة.

الأرض الدياتومي هي طحالب متحجرة بشكل أساسي ولكن في شكل مجهري. عندما يكون غير معالج ، فإنه يفضل صخور الرواسب البيضاء ، ولكنه عادة ما يكون في شكل مسحوق ، يشبه مسحوق الخبز اليومي. هذه المادة التي تحدث بشكل طبيعي غير ضار إلى حد ما عند ملامسة الجلد مع البشر ولكن يمكن أن تكون مميتة للعديد من الحشرات ذات الجسم الناعم ، بما في ذلك ديدان اليرقة.

غالبًا ما تكون أرضية في مسحوق لسهولة التوزيع ، وعند الاتصال ، تتخلص جزيئات الأرض الحادة الحادة الحادة من الحشرات الخارجي من الحشرات الناعمة ، مما يجعلها ضعيفة جسديًا. تتكون هذه القذائف الخارجية من الزيت والرطوبة ، وبمجرد أن تتعرض للخطر من الأرض الدياتومي المليئة بالسيليكا ، تعاني الحشرات من الجفاف وتموت بسرعة.