هل ترقى مراقبة الطيور السعيدة لطيور شارك تانك إلى مستوى الضجيج؟ هذا ما نعرفه

عندما تشتري كيسًا من بذور الطيور من متجر كبير في الصندوق ، فمن المحتمل أن تحصل على مزيج عام من مكونات الحشو مثل بذور الدخن والميلو والقمح وعباد الشمس. إذا شاهدت عن كثب ، ستلاحظ أن الطيور تميل إلى اختيار بذورها المفضلة ، وإلقاء الباقي على الأرض. بالطبع ، يمكنك تجربة منتج البذور الذي يمنع الطيور من الفوضى ، ولكن بدلاً من ذلك ، تخيل ما إذا كان كل مكون في مغذي الطيور الخاص بك يستأنف أصدقائك في الفناء الخلفي. سوف يكونون يدورون حول مغذياتك طوال اليوم!

حسنًا ، يمكن لشركة Happy Birdwatcher Co. أن تجعل هذا حقيقة واقعة. تستخدم الشركة بيانات من مشاهد الطيور المحلية لصياغة مزيج بذور فريد يدعم الأنواع في منطقتك. مع بضع نقرات من خلال اختبار قصير ، يمكنك فتح مزيج بذور الطيور المناسبة للرمز البريدي الخاص بك ونوع التغذية والطيور التي تريد رؤيتها – من الغربان الذكية إلى Chickadees الكلاسيكية والمزيد. إلى جانب تزويد الطيور بنظام غذائي طبيعي وصحي ، تدعي مزيج بذور Happy Birdwatcher أيضًا أنها تزيد من سعادة العملاء وتقليل قلقها من خلال مراقبة الطيور. بعد ظهور غير متحيز على “Shark Tank” ، واجهت شركة Happy Birdwatcher مستقبلًا مضطربًا بدون مستثمرين. ومع ذلك ، فإن منتجاتها قد خرجت ببراعة في البرية.

تلقت مزيج البذور المخصصة هذه مراجعات مرتفعة ، حيث منحهم 98 ٪ من العملاء خمسة نجوم على موقع الويب الخاص بهم. لاحظ العديد من العملاء زيادة في نشاط التغذية وكذلك تنوع الأنواع بعد التحول إلى مراقبة الطيور السعيدة. إليك نظرة فاحصة على ما يحبه الطيور حول مزيج من بذور Happy Birdwatcher الثورية وبعض المناطق التي يمكن أن تتحسن فيها العلامة التجارية.