هل تريد إضافة بعض اللمعان إلى حديقتك؟ لا تنظر أبعد من هذه الأرضيات الرائعة

هل تبحث عن إضافة بعض الجاذبية الجادة إلى منزلك؟ تعد مسارات الرصف خيارًا رائعًا لرفع مستوى المناظر الطبيعية الخاصة بك. لا تكمل الرصف المظهر الخارجي لمنزلك فحسب، بل تخلق أيضًا إحساسًا بالحركة والتدفق. سيساعد وجود مسار نظيف في تحديد مساحتك الخارجية، كما أنه مفيد أيضًا لتوجيه الضيوف إلى مناطق مميزة في حديقتك، مثل تلك المخصصة للاسترخاء أو الترفيه. ولكن هناك ميزة أساسية واحدة لتصميم الرصف والتي ستجعل حديقتك تتألق حقًا – وهي إضافة لمسة نهائية لامعة.
تعتبر الأرضيات اللامعة وحدها أنيقة بقدر ما هي عملية. لا يضيف هذا الممشى بعض الإثارة إلى حديقتك فحسب، بل يوفر أيضًا سطحًا متينًا ومريحًا للمشي عليه (ناهيك عن طريقة مبتكرة لتغطية مسار موحل). عند وضعها بالقرب من بعضها البعض، يمكن أن تكون الرصفات الملساء صديقة للكراسي المتحركة. إن إضفاء لمسة نهائية لامعة عليها سيخلق سطحًا أملسًا ولامعًا يدوم طويلاً وسيحسدك عليه جيرانك. لذا، إذا كنت مقتنعًا بتصميم الممشى هذا، فإليك كيف يمكنك الحصول على المظهر في المنزل.
كيفية إنشاء ممشى رصف لامع لجاذبية فورية
بالنسبة لهذا الممشى الحديث، يمكنك استخدام أرضيات مربعة مقاس 18 إلى 20 بوصة (متوفر لدى Lowe’s مقابل 6.96 دولارًا لكل منها في وقت كتابة هذا التقرير). ستحتاج أيضًا إلى اختيار قاعدة رصف لوضعها عليها، مثل الصخور ذات المناظر الطبيعية المصنوعة من حصى البازلاء (يمكنك الحصول على كيس بوزن 40 رطلًا من أمازون مقابل 49.99 دولارًا). أما بالنسبة للتأثير اللامع، فستحتاج إلى مادة مانعة للتسرب لامعة خصيصًا للأسطح الخرسانية أو الخارجية (مثل مانع تسرب المياه هذا من Rain Guard، والمتوفر حاليًا على Amazon مقابل 25.99 دولارًا). إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة في تنسيق الحدائق، يمكنك استئجار فريق تنسيق الحدائق للقيام بهذه المهمة.
ابدأ بتطبيق مادة السداد على كل رصف. يوصي Rain Guard باستخدام بخاخ حديقة بمضخة يدوية لرش مادة مانعة للتسرب على الرصف، على الأقل ثلاث طبقات للحصول على لمسة نهائية شديدة اللمعان. يعمل الختم وحده على تحسين متانة الخرسانة، مما يقلل من تأثيرات الطقس والأضرار مثل التشقق والحفر والبقع. يضيف تطبيق مادة مانعة للتسرب ذات مظهر مبلل على الرصف أيضًا تعزيزًا إضافيًا للمظهر الجمالي للخرسانة، مما يساعد على منع تغير اللون والبقع والعفن. بمجرد أن تجف أرضياتك المرشوشة تمامًا، يمكنك البدء في وضعها على القاعدة. أثناء التثبيت، ضع في اعتبارك المسافة بين كل رصف. كلما اقتربنا من بعضنا البعض، أصبح الممشى أسهل، خاصة من حيث إمكانية الوصول.