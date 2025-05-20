هل تريد الأرضيات الصلبة التي تبدو جديدة؟ لها كل ما يتعلق بهذه الخدعة التنظيف البسيطة

تعد الأرضيات الصلبة من بين أفضل مواد الأرضيات للمنزل بسبب جودتها الجمالية ومتانتها وسهولة الصيانة. تحتوي الأرضيات الصلبة على جمال طبيعي لا يزال في الطلب اليوم دافئ وأنيق ، ولكن في الوقت نفسه ، صعب للغاية. بعض الأخشاب ، مثل البلوط ، القيقب ، الكرز ، هيكوري ، قوية بطبيعتها ، مما يمنحهم عمر طويل. بالإضافة إلى ذلك ، تضيف الأرضيات الصلبة التي تم صيانتها جيدًا قيمة كبيرة إلى المنزل. بسبب هذه الاعتبارات ، يجب دائمًا تنظيف الأرضيات الصلبة بشكل صحيح. خدعة بسيطة للأرضيات الصلبة الجميلة: المناطق ذات الألياف الدقيقة الجافة من المناطق ذات الحركة العالية يوميًا ، والأرضيات المختومة البخارية ، وتجنب استخدام كميات وفيرة من السوائل التنظيف على الخشب غير المختلط.

يمكن أن تصبح مناطق مختلفة من المنزل أسرع من غيرها لأن المناطق التي لديها المزيد من حركة المرور من الأشخاص والحيوانات الأليفة سوف تتراكم الغبار والأوساخ بشكل أسرع من المناطق التي لديها حركة مرور أقل. هذا هو السبب في أن تواتر تنظيف أرضية الخشب الصلب يجب أن يستند إلى السرعة التي تتسخ بها. تتمثل قاعدة الإبهام في أن الأرضيات الصلبة في الممرات والمطابخ وغرفة المعيشة هي مناطق ذات عدوى عالية ويجب تنظيفها يوميًا بالتطهير الجاف ، ويتم متابعتها مع ممسحة مبللة مرة واحدة في الأسبوع.

من المهم أن نلاحظ أنه لا ينبغي تنظيف جميع الأرضيات الصلبة بالماء أو ممسحة البخار ، حيث قد تسبب أضرارًا. هذا هو الأكثر صلة للأرضيات الصلبة غير المختصة. من الناحية المثالية ، لا ينبغي تنظيف الأرضيات الخشبية غير المختلطة بالماء ، مما قد يتسبب في النهاية في تزييف وتورم وحتى تعفن.