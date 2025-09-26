هل تزور الببغاوات البرية مغذية الطيور في الفناء الخلفي؟ هذا ما وجدناه

فناءك الخلفي مليء بالمعالم الجميلة والحياة البرية. وواحد من أكثر الحيوانات شيوعًا هو الطيور. ومع ذلك ، بدلاً من الأنواع العادية ، هل فكرت يومًا في جذب مجموعة متنوعة أكثر تنوعًا من الطيور إلى الفناء الخاص بك؟ ربما واحدة ربما لم تتخيلها أبدًا ، مثل الببغاوات. بدلاً من المستأنسة ، ستقوم الببغاوات البرية بزيارة الفناء الخلفي Birdfeeder ، ولكن فقط أنواع محددة ، مثل ببغاء Monk و Amazon و Nanday Parakeet.
في حين أن العديد من الببغاوات سوف تتجول بشكل طبيعي في بلدان مثل أستراليا ، فإن الولايات المتحدة ليس لديها بالفعل أي نوع محلي. في الأصل ، كان هناك اثنين من الببغاوات الأمريكية ، ولكن لسوء الحظ ، انقرض ببغاء كارولينا في عام 1918 ، في حين أن الببغاء السميك الذي هاجر إلى المكسيك ولم يعود أبدًا. لذلك ، يتم استيراد أي بباوات تراها في البرية من بلدان أخرى ، أو طيور الحيوانات الأليفة المفقودة ، أو أحفاد المجموعات الاستعمارية الآن ، ووصفها بأنها ببغاوات الوحشية.
في حين أنها حيوانات رائعة ، لا يمكنك تحويلها إلى حيوانك الأليف. الولايات المتحدة ليس لديها قانون اتحادي. لذلك ، كل ولاية لديها لوائح ومراسيم محددة. على سبيل المثال ، تسمي Texas هذه الطيور كطيور nongame الغريبة ، مما يعني أنه يمكنك شرائها بشكل قانوني من خلال تاجر مرخص ومسموح به. يمكن العثور على معظم هذه الطيور في تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ، لكنها ستظهر في بيئات ومدن مثالية مع درجات حرارة تتراوح بين 65 إلى 85 درجة فهرنهايت. بمجرد معرفة النوع الذي سيأتي وزيارة ، ابحث عن أفضل الطرق لجذبهم إلى وحدة تغذيتك.
كيفية تحديد أنواع الببغاوات الأكثر شيوعًا التي ستجدها
نظرًا لأن الببغاوات هي نوع من الطيور التي تريدها في الفناء الخاص بك ، فمن الأفضل أن تعرف أي منها ستجد في البرية وكيفية التعرف عليها. في الولايات المتحدة ، هناك 25 نوعًا من التكاثر من الببغاوات الوحشية. ومع ذلك ، هناك ثلاثة أنواع أكثر شيوعا من البقية. الأول هو ببغاء Monk (Myiopsitta Monachus) ، وهو طائر أخضر أساسًا مع نصائح زرقاء على أجنحته وفم برتقالي. باعتبارها النوع الوحيد من الببغاء الذي يستخدم العصي لبناء أعشاش في الأشجار ، فهي موجودة بشكل أساسي في الحدائق العامة والخشب. التالي هو Amazon (Amazona Amazona Viridigenalis) ، ببغاء أخضر أساسي برأس حمراء. وهي مدرجة حاليًا كنوع مهدد بالانقراض مع العديد من القوانين التي تحميها من الصيد الجائر ، وتجارة الحيوانات غير القانونية ، وتدمير موائلها. هذا الطائر نشط بشكل أساسي في الصباح ، ويقضي اليوم في هضم طعامه.
الأخير هو ببغاء Nanday (Aratinga Nenday) ، وهو طائر أخضر أصفر مع رأس أسود وبيل ، والأجنحة السوداء والأزرق. قد تكون قادرًا على اكتشافها بسهولة عندما يتم توسيطها معًا خلال أوقات عدم الترشيح. إذا كنت تستمتع بتحديد الطيور ، فلا يمكنك أن تنسى هذه الببغاوات البرية. فقط تأكد من أن يكون لديك دليل ميداني ممتاز للطيور وعيون سريعة لأنه من الصعب الحصول على هذه الجمال. لكن لا تشعر بالإحباط لأن هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لإحضارها إلى الفناء الخاص بك.
أفضل الطرق لجذب الببغاء الوحشي إلى تغذية الطيور الخاصة بك
الآن بعد أن عرفت بعض الأنواع الأكثر شيوعًا ، تحتاج إلى معرفة كيفية جذبها إلى وحدة تغذية الطيور الخاصة بك. قبل وضع أي شيء جديد ، قم بتنظيف مغذي الطيور في الفناء الخلفي بشكل صحيح مع حلول التنظيف مثل الخل أو الماء المغلي لإيقاف انتشار الأمراض. عند إطعام الببغاوات البرية ، يجب أن تتذكر أنها عادة ما تكون أكبر من طائر الفناء الخلفي الطبيعي ، مما يؤدي بك إلى حاجة إلى وحدة تغذية أكبر ، مثل مغذي Kingsyard Metal Bird. بمجرد الحصول على محطة التغذية الخاصة بك ، ضعها على البقعة المفضلة للبغاء أو بالقرب منها – شجرة. مع وجود مكان مثالي لتجلس أو العش ، لديهم ميل إلى المخيم باستمرار في هذه المناطق.
في حين أن هذه الطيور تتكيف بسهولة مع الموارد المحيطة بها ، إلا أنها تحتوي على أطعمة محددة تفضلها: المكسرات (اللوز والفول السوداني) ، والفواكه (التوت ، والتفاح ، والتين) ، ومزج البذور. مع هذه العناصر ، يفضلون القذائف التي لا تزال تعمل وتتم إزالة الحفر. في حين يمكن وضع هذه الأطعمة في وحدة تغذية أو صحن للطيور ، فإنها تستمتع أيضًا بالفواكه المعلقة ، لذا قم بربط بعضها على الشرفة أو الشرفة أو حتى الشجرة. تجنب الثوم والطماطم والراوند والأفوكادو لإبقاء هؤلاء الأصدقاء البرية صحية. تمامًا مثل أي طائر آخر ، يحتاجون إلى الماء ، لذا تأكد من وضع وعاء ضحل كبير. نظرًا لأن هذه الطيور غير مستأنسة ، فإنها تمتنع عن منحهم تغذية الببغاء التي تم شراؤها من المتجر ، لأنها لن توفر قيمة غذائية كافية ، مما يؤدي إلى سوء التغذية أو حتى الموت.