هل تزور الببغاوات البرية مغذية الطيور في الفناء الخلفي؟ هذا ما وجدناه

فناءك الخلفي مليء بالمعالم الجميلة والحياة البرية. وواحد من أكثر الحيوانات شيوعًا هو الطيور. ومع ذلك ، بدلاً من الأنواع العادية ، هل فكرت يومًا في جذب مجموعة متنوعة أكثر تنوعًا من الطيور إلى الفناء الخاص بك؟ ربما واحدة ربما لم تتخيلها أبدًا ، مثل الببغاوات. بدلاً من المستأنسة ، ستقوم الببغاوات البرية بزيارة الفناء الخلفي Birdfeeder ، ولكن فقط أنواع محددة ، مثل ببغاء Monk و Amazon و Nanday Parakeet.

في حين أن العديد من الببغاوات سوف تتجول بشكل طبيعي في بلدان مثل أستراليا ، فإن الولايات المتحدة ليس لديها بالفعل أي نوع محلي. في الأصل ، كان هناك اثنين من الببغاوات الأمريكية ، ولكن لسوء الحظ ، انقرض ببغاء كارولينا في عام 1918 ، في حين أن الببغاء السميك الذي هاجر إلى المكسيك ولم يعود أبدًا. لذلك ، يتم استيراد أي بباوات تراها في البرية من بلدان أخرى ، أو طيور الحيوانات الأليفة المفقودة ، أو أحفاد المجموعات الاستعمارية الآن ، ووصفها بأنها ببغاوات الوحشية.

في حين أنها حيوانات رائعة ، لا يمكنك تحويلها إلى حيوانك الأليف. الولايات المتحدة ليس لديها قانون اتحادي. لذلك ، كل ولاية لديها لوائح ومراسيم محددة. على سبيل المثال ، تسمي Texas هذه الطيور كطيور nongame الغريبة ، مما يعني أنه يمكنك شرائها بشكل قانوني من خلال تاجر مرخص ومسموح به. يمكن العثور على معظم هذه الطيور في تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ، لكنها ستظهر في بيئات ومدن مثالية مع درجات حرارة تتراوح بين 65 إلى 85 درجة فهرنهايت. بمجرد معرفة النوع الذي سيأتي وزيارة ، ابحث عن أفضل الطرق لجذبهم إلى وحدة تغذيتك.