هل تساعد أضواء النمو النباتات المنزلية على الازدهار؟ ينيرنا البستاني الرئيسي

يعرف أي شخص قتل نباتًا منزليًا عن طريق الخطأ (وبالتالي الجميع) أنه قد يكون من الصعب توصيل الكمية المناسبة من الضوء إلى نباتاتك المفضلة. القليل جدًا قد تسقط النباتات أوراقها أو تصبح شاحبة أو طويلة الساقين أو تموت في النهاية. قد لا يحتوي منزلك على النوافذ الأكثر سطوعًا وأشعة الشمس، ولكن يمكنك تكملة ضوء الشمس بأضواء النمو لإحداث فرق هائل في صحة نباتاتك، وفقًا لمحرر الحدائق في House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل، تيفاني سيلفي.
تحتاج النباتات إلى ضوء كافٍ لتنمو وتتكاثر، وقد تواجه النباتات المنزلية صعوبة في الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس لعدة أسباب. ربما لا تتعرض نافذتك لساعات طويلة من ضوء الشمس الساطع، أو ربما تكون هناك أشياء في الطريق، كما في حالة سيلفي. يقول البستاني الرئيسي حصريًا لـ House Digest، “لقد اكتشفت سريعًا أن منزلي لا يحصل على ما يكفي من الضوء الطبيعي لدعم أنواع النباتات التي أرغب في زراعتها. وعلى الرغم من أن لدينا الكثير من النوافذ، إلا أننا محاطون بأشجار الظل، لذا حتى المنخفضة – النباتات الخفيفة، مثل نبات البوثوس الخاص بي، كانت على قيد الحياة للتو.
في البرية، يجب أن تحصل النباتات على ما يكفي من الضوء من الشمس أو تهلك. نباتاتك المنزلية أكثر حظًا — لديك الحرية في إفسادها كما تريد، لذلك حتى لو كانت مستويات الإضاءة في منزلك لا تساعد على نموها، فإنها يمكن أن تزدهر. يعد استخدام مصابيح النمو جزءًا أساسيًا من هذه المعادلة.
فقط بعض النباتات تحتاج إلى أضواء النمو
أول الأشياء أولاً: تحديد ما إذا كانت مصابيح النمو مناسبة لنباتاتك المنزلية المحددة. يعتمد ذلك على نوع النباتات لديك، ومقدار الضوء الذي تحتاجه، ومقدار الضوء الذي توفره نوافذك بالفعل. في هذا التبادل الحصري مع House Digest، لاحظت تيفاني سيلفي أن نباتات الأوركيد والعصارة المحبة للشمس كانت تعاني، وكذلك نباتاتها التي تتحمل الإضاءة المنخفضة مثل نبات البوثوس والبيغونيا سهلة النمو.
تحقق من متطلبات الإضاءة لنباتاتك ولاحظ حالتها الحالية – هل تنمو بسرعة أم ببطء أم لا تنمو على الإطلاق؟ يقول سيلفي: “إذا كان لديك الكثير من الضوء الطبيعي من النافذة المواجهة للجنوب، فقد لا تحتاج إلى مصابيح النمو”. “ولكن إذا لاحظت أن نباتاتك المنزلية لا تزدهر في الظروف المظلمة، فإن أضواء النمو هي وسيلة غير مكلفة لتنشيطها.”
ربما تحتاج مجموعة نباتاتك بأكملها إلى تعزيز الضوء، أو ربما تحتاج بعض نباتاتك إلى ضوء أكثر من غيرها. هناك الكثير من الأنماط المختلفة لمصابيح النمو المتاحة والتي تتيح لك توصيل الكمية المناسبة من الضوء لكل نبات على حدة.
اختيار ضوء النمو
في حديثها حصريًا مع House Digest، تقول تيفاني سيلفي إنها بعد تجربة بضعة أنواع مختلفة من مصابيح النمو، استقرت على شرائط إضاءة نمو النباتات كاملة الطيف، لأنها الوحيدة التي لها تأثير ملحوظ على نمو نباتاتها. وتقول: “نظرًا لأن هذه الشرائط ضيقة ويمكن لصقها على أي شيء تقريبًا، فإنها تزيل الجزء الضخم من وحدة الإضاءة وتوفر ضوءًا نظيفًا فقط”.
تعمل الشرائط بشكل جيد بشكل خاص لإضاءة مجموعات كاملة من النباتات. من ناحية أخرى، يمكنك الحصول على شيء أصغر إذا كان لديك فقط نباتان يحتاجان إلى ضوء إضافي. يقول سيلفي: “بالنسبة لمصنع واحد أو اثنين، قد يكون خيار التثبيت أو الإضاءة الفردية هو الأفضل”. “إذا كنت مثلي وتحتفظ بمعظم مجموعتك مجمعة معًا على الرفوف، فلن تتمكن من التغلب على راحة شرائط النمو.”
أفضل مصابيح النمو للاستخدام على مدار العام هي “الطيف الكامل”، مما يعني أنها توفر الضوء في مجموعة من الأطوال الموجية لتقليد ضوء الشمس. يضيف سيلفي: “أنا أيضًا أحب الخيارات القابلة للتعتيم حتى لا تصطدم عيناي بمصابيح LED الساطعة بشكل مؤلم عندما أقوم بتشغيلها”. لا تنس وضع جدول للإضاءة حتى تحصل نباتاتك على الكمية المناسبة من الضوء والظلام كل يوم.