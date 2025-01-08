هل تساعد أضواء النمو النباتات المنزلية على الازدهار؟ ينيرنا البستاني الرئيسي

يعرف أي شخص قتل نباتًا منزليًا عن طريق الخطأ (وبالتالي الجميع) أنه قد يكون من الصعب توصيل الكمية المناسبة من الضوء إلى نباتاتك المفضلة. القليل جدًا قد تسقط النباتات أوراقها أو تصبح شاحبة أو طويلة الساقين أو تموت في النهاية. قد لا يحتوي منزلك على النوافذ الأكثر سطوعًا وأشعة الشمس، ولكن يمكنك تكملة ضوء الشمس بأضواء النمو لإحداث فرق هائل في صحة نباتاتك، وفقًا لمحرر الحدائق في House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل، تيفاني سيلفي.

تحتاج النباتات إلى ضوء كافٍ لتنمو وتتكاثر، وقد تواجه النباتات المنزلية صعوبة في الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس لعدة أسباب. ربما لا تتعرض نافذتك لساعات طويلة من ضوء الشمس الساطع، أو ربما تكون هناك أشياء في الطريق، كما في حالة سيلفي. يقول البستاني الرئيسي حصريًا لـ House Digest، “لقد اكتشفت سريعًا أن منزلي لا يحصل على ما يكفي من الضوء الطبيعي لدعم أنواع النباتات التي أرغب في زراعتها. وعلى الرغم من أن لدينا الكثير من النوافذ، إلا أننا محاطون بأشجار الظل، لذا حتى المنخفضة – النباتات الخفيفة، مثل نبات البوثوس الخاص بي، كانت على قيد الحياة للتو.

في البرية، يجب أن تحصل النباتات على ما يكفي من الضوء من الشمس أو تهلك. نباتاتك المنزلية أكثر حظًا — لديك الحرية في إفسادها كما تريد، لذلك حتى لو كانت مستويات الإضاءة في منزلك لا تساعد على نموها، فإنها يمكن أن تزدهر. يعد استخدام مصابيح النمو جزءًا أساسيًا من هذه المعادلة.