هل تستحق الشواحين في الحديقة؟

رعاية الحديقة هي الرتيب الذي يبدو أنه لا ينتهي أبدًا ، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون مصدر فخر للبعض ، إلا أنه غالبًا ما يكون ألمًا تامًا للآخرين. ربما تكون قد تساءلت عما إذا كانت هناك طريقة أفضل لجمع قصاصات العشب والأوراق والحطام الأخرى. وهناك: كاسحة العشب. تستخدم هذه الأداة الذكية سلسلة من الفرش الدوارة لتمشيطها من خلال العشب ، ورفع أي حطام ووضعها في حقيبة قادوس متصلة. فكر في الأمر على أنه أشعل النار الميكانيكي الذي يجعل التنظيف المتساقط يترك نسيمًا ويوفر ظهرك ووقتك.
هناك نوعان أساسيان من كاسحات العشب. الأول هو كنس العشب الدفع ، وهو (كما قد تكون قد خمنت) يتم تشغيله يدويًا. هذا النمط مثالي لساحات أصغر أو أولئك الذين لا يمانعون في ممارسة الرياضة الصغيرة. وبطبيعة الحال ، فهي أكثر بأسعار معقولة وأسهل في التخزين ، لكنها تتطلب المزيد من الجهد من جانبك. والثاني هو كاسحة السحب ، والتي تعلق على جزازة الركوب أو جرار العشب. هذه أكبر وأكثر متانة ومثالية لخصائص أكبر لأنها تتيح لك تنظيف مساحة ضخمة في رحلة واحدة مريحة.
يمكن أن يكون من الجيد أن يكون من الجيد أن يكون هناك كاسحات العشب في متناول اليد عندما تتدحرج الخريف المليء بالأوراق ، حيث يمكنك استخدام الأوراق المتساقطة لإعطاء تربة الحديقة دفعة إضافية بعد تجتاحها. ولكن مثل جميع الأدوات ، لديهم سلبيات كذلك. لذلك ، دعونا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات كاسحات العشب ونرى ما إذا كانوا يستحقون الشراء أم لا.
الايجابيات: الكفاءة ونهاية البكر
أحد الأسباب الأكثر إقناعًا للاستثمار في كنس العشب هو مقدار الوقت والجهد الهائل الذي لا يمكن إنكاره. بدلاً من قضاء ساعات العمل والانحناء لالتقاط الأشياء ، يمكنك مسح العشب الخاص بك في جزء صغير من الوقت مع كاسحة (خاصة إذا كنت تستخدم نموذج السحب). إنه يتحول مهمة شاقة جسديًا إلى مهمة أكثر تحملاً ، خاصةً إذا كنت تعرف أفضل وقت في العام لاستخدام كاسحة العشب وتجنب القيام بذلك عندما يكون الحطام الساقط رطبًا. إلى جانب الفوائد الموفرة للوقت ، عادة ما تكون كاسحات العشب أكثر كفاءة في التنظيف ؛ تمشن فرش الغزل من خلال العشب ، ورفع الأوراق والأغصان الكبيرة فحسب ، بل أيضًا إلى حطام صغير وسهل القول مثل إبر الصنوبر.
هذه الدقة تؤدي إلى حديقة أنظف وأكثر صحة. يمكن أن تتلاشى القصاصات المتبقية وما شابهها من الخنق ، مما يمنعها من الحصول على كل أشعة الشمس والماء والهواء الذي يحتاجه إلى الازدهار. بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي هذا الحطام أيضًا إلى تراكم القش ، والذي يطلب فقط مشاكل الآفات. يسهل كنس العشب أن يتنفس العشب الخاص بك وتنمو قويًا وقويًا. تحتوي معظم الطرز على ارتفاعات فرشاة قابلة للتعديل ، بحيث يمكنك ضبطك على مطابقة نوع الحطام الذي تجمعه ، سواء كانت طبقة خفيفة من القصاصات أو بطانية كثيفة من أوراق السقوط.
السلبيات: القيود والتطبيق العملي
في حين أن كاسحات العشب تقدم العديد من المزايا ، فإنها لا تخلو من عيوبهم. واحدة من أكثر القضايا شيوعًا هي فعاليتها المحدودة مع أنواع معينة من الحطام. على سبيل المثال ، يمكنهم الصراع مع عناصر رطبة أو ثقيلة للغاية مثل الأوراق المحدودة ، والتي يمكن أن تسد الفرش أو وزن القادوس. كما أنها ليست مثالية للاستيلاء على الصخور أو الفروع ، لذلك سوف تحتاج إلى القيام بمشي مسبقًا حول الممتلكات الخاصة بك لتوضيح أي حطام مزعج يدويًا. وبالمثل ، يعتمد أداء الكنس بشكل كبير على وجود ظروف جافة وحتى وجود سطح في الحديقة ناعم (نسبيًا) ؛ إذا كانت فناءك تلالًا ، مليئة بالعقبات ، أو غير متساوية على خلاف ذلك ، فقد تجد أن كاسبات الدفع غير فعالة ويصعب عليهم المناورة.
نقطة أخرى جديرة بالملاحظة يجب مراعاتها هي التخزين والصيانة. نماذج السحب ، على الرغم من أنها قوية ، لا يمكن إنكارها ضخمة وكبيرة ، وسوف تشغل مساحة في المرآب أو السقيفة. وبصراحة ، حتى أن كاسبات الدفع الأكثر إحكاما قليلاً لا تزال تشغل مساحة كبيرة. ما هو أكثر من ذلك ، تتطلب الأجزاء المتحركة (فكر الفرش ، التروس ، والعجلات) التنظيف والصيانة المنتظمة لضمان أداءها بشكل صحيح وعدم التآكل قبل وقتها.
في نهاية المطاف ، في حين أن كاسبات العشب يمكن أن تكون أداة مفيدة للغاية لمالك المنزل الأيمن ، فإنها لن تعمل في كل ساحة. كل هذا يتوقف على حجم وحالة العشب الخاص بك ، سواء كان لديك مساحة تخزين مناسبة لها أم لا ، وما إذا كنت على استعداد للقيام ببعض أعمال الإعدادية الخفيفة والصيانة العادية.