هل تستحق خزائن طب الحمام في كولر علامة السعر الضخمة؟ إليك ما يجب مراعاته

خزائن أدوية الحمام هي اتجاه الحمام الشعبي الذي قد يعود إلى عودة كبيرة. في العقود القليلة الماضية ، تم استبدال حلول التخزين الوظيفية المفيدة هذه إما بالبساطة الأنيقة للديكور الحديث أو بدائل المرآة المليئة بالشخصية. جعلهم حجمهم الضخم غير مرغوب فيه من قبل مشجعي الأول ، في حين أن مظهرهم الرتيجي في كثير من الأحيان ، جعلهم غير محظوظين بين الأخير. في النهاية ، وصل الاختيار إلى الأولويات الشخصية ، سواء كان ذلك نمطًا أو وظيفة. ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، تطور تصميم خزائن الأدوية في محاولة لإنهاء المناقشة وتقديم كليهما. كاسم رائد في تصميم الحمام ، يعد Kohler وجهة شهيرة لشراء هذه الخزانات المتطابقة ، ولكن نظرًا لأن مكانة العلامة التجارية تأتي مع سعر رائع بشكل مماثل ، فمن المهم مراعاة كل متغير قبل الاستثمار.

خزائن أدوية Kohler ، التي ، عادةً ما يمكن راحةها أو مثبت عليها بالجدار ، ليست أرخص من 120 دولارًا ، على الرغم من أنه مع هذه الأموال ، لا يمكنك حقًا تحمل سوى خزانة مرآة عريضة تبلغ مساحتها 16 بوصة ، 20 بوصة ، 20 بوصة. تصميماتها الأكثر إثارة للاهتمام والقابلة للتخصيص هي في نطاق 300 إلى 500 دولار. للمقارنة ، يمكنك العثور على تصميمات مماثلة في IKEA لمدة نصف السعر. ومع ذلك ، كعلامة تجارية شبه فاخرة ، تقدم Kohler قيمة كبيرة مقابل المال لأن منتجاتها معروفة بأنها متينة ومتطورة. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المرايا الفريدة لملء المساحة الفارغة على جدرانهم ، يمكن أن يكون التصميم عيبًا آخر ، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم نماذج خزانة الأدوية في Kohler هي من النوع العادي والمربع والأنيق والدمج.