هل تستحق خزائن طب الحمام في كولر علامة السعر الضخمة؟ إليك ما يجب مراعاته

خزائن أدوية الحمام هي اتجاه الحمام الشعبي الذي قد يعود إلى عودة كبيرة. في العقود القليلة الماضية ، تم استبدال حلول التخزين الوظيفية المفيدة هذه إما بالبساطة الأنيقة للديكور الحديث أو بدائل المرآة المليئة بالشخصية. جعلهم حجمهم الضخم غير مرغوب فيه من قبل مشجعي الأول ، في حين أن مظهرهم الرتيجي في كثير من الأحيان ، جعلهم غير محظوظين بين الأخير. في النهاية ، وصل الاختيار إلى الأولويات الشخصية ، سواء كان ذلك نمطًا أو وظيفة. ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، تطور تصميم خزائن الأدوية في محاولة لإنهاء المناقشة وتقديم كليهما. كاسم رائد في تصميم الحمام ، يعد Kohler وجهة شهيرة لشراء هذه الخزانات المتطابقة ، ولكن نظرًا لأن مكانة العلامة التجارية تأتي مع سعر رائع بشكل مماثل ، فمن المهم مراعاة كل متغير قبل الاستثمار.
خزائن أدوية Kohler ، التي ، عادةً ما يمكن راحةها أو مثبت عليها بالجدار ، ليست أرخص من 120 دولارًا ، على الرغم من أنه مع هذه الأموال ، لا يمكنك حقًا تحمل سوى خزانة مرآة عريضة تبلغ مساحتها 16 بوصة ، 20 بوصة ، 20 بوصة. تصميماتها الأكثر إثارة للاهتمام والقابلة للتخصيص هي في نطاق 300 إلى 500 دولار. للمقارنة ، يمكنك العثور على تصميمات مماثلة في IKEA لمدة نصف السعر. ومع ذلك ، كعلامة تجارية شبه فاخرة ، تقدم Kohler قيمة كبيرة مقابل المال لأن منتجاتها معروفة بأنها متينة ومتطورة. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المرايا الفريدة لملء المساحة الفارغة على جدرانهم ، يمكن أن يكون التصميم عيبًا آخر ، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم نماذج خزانة الأدوية في Kohler هي من النوع العادي والمربع والأنيق والدمج.
هل مناسبة لك خزائن طب كولر؟
تعتبر خزائن أدوية Kohler استثمارًا رائعًا ، بغض النظر عن التصميم أو السعر ، إذا كان اهتمامك الأكبر هو التخزين. ربما تشعر بالإحباط بشكل خطير عندما تعبث عناصر حميمة غير جذابة مثل فرش الأسنان والشعر أو الحزم القبيحة الملونة بالحيوية مع نظام الألوان المتناغم الذي حلمت به لحمامك. ربما يكون لديك عائلة كبيرة ولا يوجد شيء مثل التخزين. ربما تكون جمالًا أو مكياجًا أو متحمسًا للصحة وانتزع من أماكن لتخزين جميع منتجاتك الجديدة. بغض النظر ، فإن خزائن طب كولر هي حل تخزين ديكور المنزل الذي سيمنحك المزيد من راحة البال. على Amazon ، حيث تحتوي معظم خزائن Kohler على تصنيفات مثالية من 5 نجوم تقريبًا ، يمتدحهم المراجعون لكونهم قويين ودائمين وسهل التثبيت وسلس ، مما يوفر إصلاحًا بسيطًا لغرور خالي من الفوضى.
ومع ذلك ، إذا كان وجود مرآة للتوقف عن العرض غير قابل للتفاوض في حمامك ، أو إذا كنت تعمل بميزانية محدودة ، فقد لا يكون Kohler العلامة التجارية لك. كما ذكرنا ، فإن نماذجها الأكثر فاعلية ، مثل خزانة الأدوية المؤطرة في Verdera المقوسة بالكروم المصقول أو النيكل المصقول أو الذهب المصقول أو الأسود غير اللامع ، لا يقل عن 400 دولار. وحتى مع ذلك ، مع مثل هذه التصميمات التي تم التقليل منها ، لن يصبحوا قطعًا في مساحتك. إذا كنت من محبي القطع العتيقة ذات التفاصيل الخشبية أو النحاسية أو الملونة أو إذا كنت تحب اتجاه المرآة المتموج ، فلن تجد مطاربك مع Kohler. وبالمثل ، على الرغم من جودة قوية وعالية الجودة كما قد تكون خزائن الأدوية الخاصة بها ، إذا كنت تفضل توفير أموالك للحصول على أجهزة أنيقة أو أجهزة شاقة ، فقد تحتاج إلى البحث في مكان آخر للحصول على بدائل مرآة أرخص.