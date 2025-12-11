هل تستحق محولات الطاقة من Ryobi الشراء؟

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تتيح لك محولات الطاقة من Ryobi استخدام بطاريات Ryobi لتشغيل الأجهزة التي تتطلب الكهرباء. لذلك، إذا كنت في موقع عمل بدون مصدر طاقة، فيمكن لعاكس Ryobi تشغيل المثاقب الكهربائية والمناشير والأدوات الأخرى. وإذا انقطعت الطاقة في منزلك، يمكن لعاكس Ryobi تشغيل الأجهزة والأجهزة المنزلية الخاصة بك أيضًا. هل يستحق الشراء؟ أم أن هذا منتج Ryobi آخر يجب عليك تجنبه؟ إذا كنت تمتلك بالفعل العديد من بطاريات Ryobi بقوة 18 فولت، فقد يكون من المفيد التفكير في شراء عاكس الطاقة المصاحب لـ Ryobi. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك محطات طاقة أخرى يمكنها توفير المزيد من الطاقة، وتدوم لفترة أطول، وبتكلفة أقل.
محطة الطاقة العاكسة للبطارية ذات الطراز الأساسي من Ryobi، والتي تباع بحوالي 650 دولارًا، تأتي مع بطارية واحدة بقوة 18 فولت. قد يكون هذا جيدًا للأعمال الخفيفة، لكنه يولد 450 واطًا فقط ويمكن تشغيله لمدة 108 واط/ساعة. وبالمقارنة، يتطلب المنشار المتري مقاس 10 بوصات 1000 واط من الطاقة، بينما يتطلب المثقاب الكهربائي 600 واط. يمكن لمحطة الطاقة العاكسة استيعاب ما مجموعه ثماني بطاريات بقوة 18 فولت. يجب أن تكون البطاريات من نفس العلامة التجارية والجهد، لذا لا تفكر حتى في استخدام محول بطارية أداة الطاقة لتشغيل بطاريات العلامات التجارية الأخرى في عاكس Ryobi. ومع وجود ثماني بطاريات، سيوفر العاكس 1800 واط كحد أقصى، وهو قادر على تشغيل ثلاجة كاملة الحجم لمدة 11.5 ساعة.
إذا كنت تمتلك بالفعل عدة بطاريات Ryobi بقوة 18 فولت، فإن هذا القدر من الطاقة الذي يبلغ سعره حوالي 650 دولارًا يمكن أن يكون صفقة رابحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك شراء عاكس الطاقة بأربع بطاريات مقابل حوالي 850 دولارًا. ستكلفك أربع عبوات إضافية من البطاريات حوالي 300 دولار. وهذا يعني أن محطة الطاقة الكاملة ستكلف حوالي 1150 دولارًا. بهذا السعر، من المفيد القيام ببعض عمليات المقارنة.
مقارنة عاكس طاقة Ryobi بالمنافسة
ما لا يقل عن 650 دولارًا هو مبلغ كبير يمكن إنفاقه على تشغيل عدد قليل من أدوات الطاقة الإضافية خفيفة الوزن نسبيًا. بالنسبة لسعر 1150 دولارًا، قد يكون من المغري استخدام عاكس الطاقة من Ryobi للحفاظ على تشغيل منزلك بالكامل أثناء انقطاع التيار الكهربائي. ومع ذلك، فإن مصدر الطاقة المحمول لتشغيل الأدوات الثقيلة والبطارية الاحتياطية للمنزل بالكامل هما حالتا استخدام مختلفتان تمامًا. وفي كل حالة، يقدم منافسو Ryobi قيمة أفضل.
إذا كنت تحتاج فقط إلى مصدر طاقة خفيف الوزن لإعادة شحن بطارية المثقاب اللاسلكي، فيمكن لمحطة الطاقة المحمولة Jackery توفير 300 واط من الطاقة بإجمالي 288 واط/ساعة. يتمتع هذا بقوة أقل من الطراز الأساسي لـ Ryobi، ولكن يمكنك شراؤه بحوالي 300 دولار. إذا كنت بحاجة إلى أكثر من ذلك (ولكن ليس بما يكفي لتشغيل منزلك بالكامل)، فيمكن لمحطة طاقة Bluetti Elite، مقابل حوالي 800 دولار، أن توفر 2600 واط مقابل 3900 واط في الساعة. وهذا أكثر بكثير من 1800 واط و432 واط ساعة التي يمكن أن توفرها محطة الطاقة العاكسة ذات 8 بطاريات ذات الأسعار المقارنة من Ryobi.
مع ثماني بطاريات، يمكن لعاكس الطاقة من Ryobi بالتأكيد أن يجعل انقطاع الطاقة أقل بؤسًا عن طريق الحفاظ على تشغيل ثلاجتك، ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير. يمكن أن تتطلب الثلاجة 700 واط من الطاقة لتشغيلها. حاول تشغيل الموقد الكهربائي بقدرة 2100 واط أو مكيف هواء النافذة بقدرة 1200 واط أيضًا، وقد وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى من عاكس الطاقة Ryobi الخاص بك. لتشغيل منزلك بالكامل، يمكن أن تكلفك محطة الطاقة المحمولة EcoFlow حوالي 2300 دولار. قد يبدو هذا السعر مرتفعًا، لكنه يوفر لك 4000 واط من الطاقة لفترة أطول بكثير: 8096 واط/ساعة، مما يجعل محطة طاقة Ryobi تبدو وكأنها شاي ضعيف. مهما كانت حالة الاستخدام الخاصة بك، إلا إذا كان لديك بالفعل مجموعة من بطاريات Ryobi بقوة 18 فولت والتي لا تستخدمها، فإن الأمر يستحق التسوق.