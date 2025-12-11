هل تستحق محولات الطاقة من Ryobi الشراء؟

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تتيح لك محولات الطاقة من Ryobi استخدام بطاريات Ryobi لتشغيل الأجهزة التي تتطلب الكهرباء. لذلك، إذا كنت في موقع عمل بدون مصدر طاقة، فيمكن لعاكس Ryobi تشغيل المثاقب الكهربائية والمناشير والأدوات الأخرى. وإذا انقطعت الطاقة في منزلك، يمكن لعاكس Ryobi تشغيل الأجهزة والأجهزة المنزلية الخاصة بك أيضًا. هل يستحق الشراء؟ أم أن هذا منتج Ryobi آخر يجب عليك تجنبه؟ إذا كنت تمتلك بالفعل العديد من بطاريات Ryobi بقوة 18 فولت، فقد يكون من المفيد التفكير في شراء عاكس الطاقة المصاحب لـ Ryobi. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك محطات طاقة أخرى يمكنها توفير المزيد من الطاقة، وتدوم لفترة أطول، وبتكلفة أقل.

محطة الطاقة العاكسة للبطارية ذات الطراز الأساسي من Ryobi، والتي تباع بحوالي 650 دولارًا، تأتي مع بطارية واحدة بقوة 18 فولت. قد يكون هذا جيدًا للأعمال الخفيفة، لكنه يولد 450 واطًا فقط ويمكن تشغيله لمدة 108 واط/ساعة. وبالمقارنة، يتطلب المنشار المتري مقاس 10 بوصات 1000 واط من الطاقة، بينما يتطلب المثقاب الكهربائي 600 واط. يمكن لمحطة الطاقة العاكسة استيعاب ما مجموعه ثماني بطاريات بقوة 18 فولت. يجب أن تكون البطاريات من نفس العلامة التجارية والجهد، لذا لا تفكر حتى في استخدام محول بطارية أداة الطاقة لتشغيل بطاريات العلامات التجارية الأخرى في عاكس Ryobi. ومع وجود ثماني بطاريات، سيوفر العاكس 1800 واط كحد أقصى، وهو قادر على تشغيل ثلاجة كاملة الحجم لمدة 11.5 ساعة.

إذا كنت تمتلك بالفعل عدة بطاريات Ryobi بقوة 18 فولت، فإن هذا القدر من الطاقة الذي يبلغ سعره حوالي 650 دولارًا يمكن أن يكون صفقة رابحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك شراء عاكس الطاقة بأربع بطاريات مقابل حوالي 850 دولارًا. ستكلفك أربع عبوات إضافية من البطاريات حوالي 300 دولار. وهذا يعني أن محطة الطاقة الكاملة ستكلف حوالي 1150 دولارًا. بهذا السعر، من المفيد القيام ببعض عمليات المقارنة.