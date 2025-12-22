هل تستحق منفاخات الثلج Ryobi الشراء؟

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

على الرغم من وجود جدل دائمًا حول أفضل طريقة لإزالة الثلج من الممر، فمن الصعب الجدال ضد منفاخ الثلج عندما يكون هناك غطاء سميك من الأشياء البيضاء في الأمام، وتحتاج إلى إزالته في أسرع وقت ممكن. تتوفر منافيخ الثلج اللاسلكية التي يمكن أن تطابق أداء آلات الغاز، دون الإضرار بالبيئة، ونتيجة لذلك أصبحت ذات شعبية متزايدة. تعد شركة Ryobi واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأدوات التي تعمل بالبطاريات، وليس من المستغرب أن تنتج عدة نماذج من نافخات الثلج. السؤال الكبير هو هل يستحقون الشراء؟

تقوم شركة Ryobi بتصنيع منافيخ الثلج بجهد 18 فولت و40 فولت بتكوينات أحادية ومرحلتين. قد ترغب في التحقق من المرحلة الأفضل لحديقتك أولاً. تتراوح عروض المقاصة من 18 بوصة إلى 24 بوصة، وعلى أعماق تتراوح من 13 بوصة إلى 21 بوصة. لدى Ryobi طريقة مثيرة للاهتمام لتوضيح وقت التشغيل مع معظم الطرز، وذلك باستخدام عدد مساحات السيارة التي يمكن للأداة مسحها لكل شحنة. على سبيل المثال، يمكن للطراز خفيف الوزن 18 فولت أن يمسح ما بين 10 و20، حسب حجم البطارية المختارة. البطاريات متضمنة: يحتاج طراز 18 فولت إلى اثنتين، ويحتاج طراز 40 فولت إلى أربع بطاريات.

في ظاهر الأمر، يكون الأداء تنافسيًا، والتقييمات على موقع Ryobi مرتفعة بشكل عام. ومع ذلك، في Home Depot (موزعها الحصري)، ليست القصة نفسها. تشير التقييمات المنخفضة التي تصل إلى 3.7 نجوم إلى أن بعض منافيخ الثلج من Ryobi قد لا تستحق الشراء بسبب مشكلات في الأداء. دعونا نلقي نظرة على ما يقوله العملاء.