هل تستطيع بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكية 2026 التقاط سحر الألعاب الأولمبية؟

في الوقت المناسب لانتهاء حدث رياضي عالمي، هناك حدث آخر على وشك أن يزين شاشات التلفاز لعشاق الرياضة.

بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا، من المقرر أن تبدأ بطولة البيسبول الكلاسيكية العالمية في 4 مارس وتستمر لمدة أسبوعين.

والسؤال هو: هل يمكن لبطولة البيسبول الدولية أن تثير إعجاب المشجعين الأمريكيين مثلما أثارت الألعاب الأولمبية إعجاب المتزلجين الشباب، ولحظات الميداليات الذهبية، وفريقي الهوكي الناجحين بشكل لا يصدق؟

نجوم الألعاب الأولمبية – مثل ميكايلا شيفرين أو كاتي ليديكي – يومضون في وعينا كل أربع سنوات.