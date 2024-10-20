هل تستمر ستائرك غير المثقوبة في السقوط؟ جرّب هذه النصائح والحيل لإبقائهم على حالهم

تعتبر الستائر بدون ثقب حلمًا لأي شخص لا يريد الالتزام بوضع ثقوب في جدرانه، ولكنها قد تكون أيضًا بمثابة كابوس عندما لا يريد البقاء في مكانه. قم بتعليقها، والتراجع، والاستمتاع بالمنظر، وبعد ذلك – واو! ينزلون إلى الأسفل، ويرفرفون على الأرض كما لو أن لديهم عقلًا خاصًا بهم. إذا سئمت من ممارسة لعبة الالتقاط والتعليق، فهناك حلول سهلة يمكن أن تنقذ الموقف. فكر في استخدام خطافات ذاتية اللصق، وأقواس ستائر مثبتة، وقضبان ستائر مغناطيسية لإبقاء تلك الستائر في مكانها في النهاية.
قد تكون على دراية بالخطافات ذاتية اللصق من إطارات الصور المعلقة أو الديكور الخفيف، ولكنها تصنع العجائب للستائر أيضًا. يأتي هؤلاء الأطفال الصغار بظهر لاصق يلتصق بحائطك دون الحاجة إلى مسامير أو براغي أو مثقاب. للاستخدام، فقط قم بتقشير الجزء الخلفي، واضغط على الخطاف على الحائط، وستحصل على قوة تعليق الستارة الفورية.
الآن، على الرغم من أن الخطافات اللاصقة تعد حلاً سريعًا، إلا أنك تحتاج إلى وضعها بشكل صحيح لضمان استمرارها. تأكد من اصطفافها بشكل مثالي مع قضيب الستارة الخاص بك حتى لا يتحرك القضيب. قم أيضًا بتنظيف سطح الجدار قبل لصق الخطافات عليه. قد لا يكون الجدار المترب مناسبًا لتلك المادة اللاصقة كما تريد. القليل من الكحول المحمر لتنظيف الحائط قبل وضع الخطاف يمكن أن يفعل العجائب. بعد وضعها، اترك الخطافات لمدة 30 دقيقة تقريبًا للتأكد من أنها تلتصق بشكل صحيح بالسطح.
لا تدع أقواس الستارة المثبتة لديك تنفك
إذا كنت ترغب في الحصول على الأمان الذي يوفره قضيب الستارة المثقوب دون الحاجة إلى الحفر الفعلي، فقد تكون حوامل الستارة التي يتم تثبيتها بالصنبور هي أفضل صديق جديد لك. تنقر هذه الأقواس مباشرةً على الجزء العلوي من إطار النافذة باستخدام مطرقة وبعض التقلبات الجيدة. الفكرة بسيطة: يتم تثبيت الأقواس في الإطار الخشبي. يمكنك الآن اختيار قضيب ستارة أنيق وتعليقه مباشرة على الأقواس.
إذا كنت تتعامل مع الستائر التي تبدو مصممة على السقوط، حتى مع الأقواس المثبتة، فهناك خدعة صغيرة يمكنك تجربتها. أضف القليل من الشريط اللاصق على الوجهين إلى الجزء الخلفي من الأقواس قبل النقر عليها. وهذا يمنحهم قبضة أكبر على إطار النافذة، مما يضمن عدم انزلاقهم أو فقدانهم بمرور الوقت. ضع في اعتبارك أيضًا أن حوامل الستائر القابلة للتثبيت تعمل بشكل أفضل على الإطارات الخشبية. إذا كان لديك إطار معدني أو من الفينيل، فستحتاج إلى الابتعاد عنه، لأنه لن يتم تثبيته بشكل آمن. ولكن إذا كان لديك خشب، فأنت محظوظ.
احتفظ بقضبان الستائر المغناطيسية في المكان الذي تنتمي إليه
تعتبر قضبان الستائر المغناطيسية مثالية إذا كنت تريد حلاً بسيطًا ولا يتطلب أي أدوات أو نقر. تعمل قضبان الستائر المغناطيسية تمامًا كما تصدر – فهي تلتصق بأي سطح معدني باستخدام مغناطيس قوي. وهذا يجعلها حل ستارة خالي من الحفر للأبواب المعدنية أو إطارات النوافذ أو حتى الأجهزة. تأتي القضبان مزودة بألواح مغناطيسية تلتصق بالإطار المعدني، مما يجعل من السهل جدًا تسليم ستائرك. بالإضافة إلى ذلك، فهي قابلة للتعديل، حتى تتمكن من إدخال القضيب وإخراجه حسب الحاجة دون القلق بشأن إتلاف جدرانك أو إحداث ثقوب.
إذا كنت تريد حقًا تحقيق أقصى استفادة من قضبان الستائر المغناطيسية، ففكر في إقرانها بقماش شفاف أو خفيف الوزن يسهل على المغناطيس حمله. هذا لا يحافظ على عمل الأشياء فحسب، بل يخلق أيضًا مظهرًا ناعمًا وجيد التهوية مثاليًا للسماح بدخول الضوء الطبيعي. على الرغم من أن قضبان الستائر المغناطيسية سهلة الاستخدام للغاية، إلا أنها قد تنزلق أو تنزلق في بعض الأحيان، خاصة إذا كان لديك ستائر أكثر سمكًا. لمنع ذلك، أضف قطعة صغيرة من بطانة الرف غير القابلة للانزلاق بين المغناطيس والسطح. وهذا يخلق احتكاكًا إضافيًا ويساعد على إبقاء القضيب في مكانه، حتى إذا قام شخص ما بسحب الستائر.