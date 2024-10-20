هل تستمر ستائرك غير المثقوبة في السقوط؟ جرّب هذه النصائح والحيل لإبقائهم على حالهم

تعتبر الستائر بدون ثقب حلمًا لأي شخص لا يريد الالتزام بوضع ثقوب في جدرانه، ولكنها قد تكون أيضًا بمثابة كابوس عندما لا يريد البقاء في مكانه. قم بتعليقها، والتراجع، والاستمتاع بالمنظر، وبعد ذلك – واو! ينزلون إلى الأسفل، ويرفرفون على الأرض كما لو أن لديهم عقلًا خاصًا بهم. إذا سئمت من ممارسة لعبة الالتقاط والتعليق، فهناك حلول سهلة يمكن أن تنقذ الموقف. فكر في استخدام خطافات ذاتية اللصق، وأقواس ستائر مثبتة، وقضبان ستائر مغناطيسية لإبقاء تلك الستائر في مكانها في النهاية.

قد تكون على دراية بالخطافات ذاتية اللصق من إطارات الصور المعلقة أو الديكور الخفيف، ولكنها تصنع العجائب للستائر أيضًا. يأتي هؤلاء الأطفال الصغار بظهر لاصق يلتصق بحائطك دون الحاجة إلى مسامير أو براغي أو مثقاب. للاستخدام، فقط قم بتقشير الجزء الخلفي، واضغط على الخطاف على الحائط، وستحصل على قوة تعليق الستارة الفورية.

الآن، على الرغم من أن الخطافات اللاصقة تعد حلاً سريعًا، إلا أنك تحتاج إلى وضعها بشكل صحيح لضمان استمرارها. تأكد من اصطفافها بشكل مثالي مع قضيب الستارة الخاص بك حتى لا يتحرك القضيب. قم أيضًا بتنظيف سطح الجدار قبل لصق الخطافات عليه. قد لا يكون الجدار المترب مناسبًا لتلك المادة اللاصقة كما تريد. القليل من الكحول المحمر لتنظيف الحائط قبل وضع الخطاف يمكن أن يفعل العجائب. بعد وضعها، اترك الخطافات لمدة 30 دقيقة تقريبًا للتأكد من أنها تلتصق بشكل صحيح بالسطح.