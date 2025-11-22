هل تستولي البهلوانات الضخمة على خزائنك؟ يعد هذا البحث من أمازون بمثابة الحل الموفر للمساحة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كنت مدمنًا للقهوة، فأنت تعرف قوة وجود كوب معزول طويل جدًا حقًا لتأخذه معك في رحلة طويلة. يكون الازدحام المروري أقل إثارة للقلق عندما يكون لديك 32 أونصة من جو عالي الجودة لترافقك. إنها قصة مختلفة، عندما يحين الوقت لوضع هذا الكوب الطويل في خزانة مطبخك متوسطة الحجم. في كثير من الأحيان، السمات التي تجعل الأكواب مثالية للتنقل – كونها طويلة جدًا – تجعلها كابوسًا لتخزين المطبخ. العديد منها طويلة جدًا وضخمة جدًا بالنسبة للخزانة. لحسن الحظ، لدى أمازون حيلة لذلك: حامل ورق المجفف المغناطيسي من متجر SUBEKYU.

إذًا، كيف يمكن أن يكون حامل ورق التجفيف المربع ذو الشق الأمامي رائعًا لتخزين الأكواب؟ وهذا جزء من عبقرية التصميم. يبلغ عرض صندوق الألواح الجافة 4 بوصات وعمقه يزيد قليلاً عن 3 بوصات. عادةً ما يبلغ عرض قاعدة العديد من أكواب السفر 2¾ بوصة أو أقل، بينما يتراوح عرض معظم حاملات الأكواب في السيارات من 2 ½ بوصة إلى 3 ½ بوصة. وبالتالي، يجب أن ينزلق الجزء السفلي من معظم أكواب السفر داخل منظم أوراق المجفف المغناطيسي. إذا قمت بوضع الكوب بحيث يبرز المقبض من الفتحة الأمامية للحامل، فيجب أن يظل الكوب في مكانه.

أخيرًا، الجزء الخلفي من المنظم مغناطيسي. عند استخدامها كما هو مقصود في الأصل، تلتصق هذه القطعة بجانب المجفف الخاص بك. تخرج أوراق المجفف من الفتحة الأمامية، تمامًا كما تفعل مناديل الوجه في علبة كلينيكس. عندما تعلق الصندوق المغناطيسي على جانب الثلاجة، فإنه يصبح حامل أكواب يحافظ على خزائن مطبخك مرتبة وخالية من الفوضى.