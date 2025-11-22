هل تستولي البهلوانات الضخمة على خزائنك؟ يعد هذا البحث من أمازون بمثابة الحل الموفر للمساحة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كنت مدمنًا للقهوة، فأنت تعرف قوة وجود كوب معزول طويل جدًا حقًا لتأخذه معك في رحلة طويلة. يكون الازدحام المروري أقل إثارة للقلق عندما يكون لديك 32 أونصة من جو عالي الجودة لترافقك. إنها قصة مختلفة، عندما يحين الوقت لوضع هذا الكوب الطويل في خزانة مطبخك متوسطة الحجم. في كثير من الأحيان، السمات التي تجعل الأكواب مثالية للتنقل – كونها طويلة جدًا – تجعلها كابوسًا لتخزين المطبخ. العديد منها طويلة جدًا وضخمة جدًا بالنسبة للخزانة. لحسن الحظ، لدى أمازون حيلة لذلك: حامل ورق المجفف المغناطيسي من متجر SUBEKYU.
إذًا، كيف يمكن أن يكون حامل ورق التجفيف المربع ذو الشق الأمامي رائعًا لتخزين الأكواب؟ وهذا جزء من عبقرية التصميم. يبلغ عرض صندوق الألواح الجافة 4 بوصات وعمقه يزيد قليلاً عن 3 بوصات. عادةً ما يبلغ عرض قاعدة العديد من أكواب السفر 2¾ بوصة أو أقل، بينما يتراوح عرض معظم حاملات الأكواب في السيارات من 2 ½ بوصة إلى 3 ½ بوصة. وبالتالي، يجب أن ينزلق الجزء السفلي من معظم أكواب السفر داخل منظم أوراق المجفف المغناطيسي. إذا قمت بوضع الكوب بحيث يبرز المقبض من الفتحة الأمامية للحامل، فيجب أن يظل الكوب في مكانه.
أخيرًا، الجزء الخلفي من المنظم مغناطيسي. عند استخدامها كما هو مقصود في الأصل، تلتصق هذه القطعة بجانب المجفف الخاص بك. تخرج أوراق المجفف من الفتحة الأمامية، تمامًا كما تفعل مناديل الوجه في علبة كلينيكس. عندما تعلق الصندوق المغناطيسي على جانب الثلاجة، فإنه يصبح حامل أكواب يحافظ على خزائن مطبخك مرتبة وخالية من الفوضى.
ما يجب معرفته عن حامل ورقة مجفف الأمازون
بالتأكيد، هناك إيجابيات وسلبيات لاستخدام هذا المنتج كحامل بهلوان. لسبب واحد، بعض أكواب القهوة المخصصة للسفر لن تناسبها. ستكون ضخمة جدًا بالنسبة للقاعدة العميقة مقاس 3/10 بوصة. هذا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون استراتيجيًا بشأن الأكواب التي تضعها في حاملات أوراق التجفيف والأكواب التي تخزنها في مكان آخر.
ستكون الأكواب المتخصصة أيضًا طويلة، وربما شاهقة فوق الجزء العلوي من حامل ورق مجفف أمازون. يمكن تخفيف هذه المشكلة قليلاً إذا وضعت عنصرًا مثل مشبك الثلاجة المغناطيسي Shalala على جانب الصندوق المعدني. قم بتخزين شفاطة الكوب القابلة للإزالة في المشبك لحفظها، أو قم بتمريرها داخل الصندوق بجوار الكوب إذا كنت لا تملك مشبكًا مغناطيسيًا، وسوف تقلل من ارتفاع الإعداد. ونتيجة لذلك، يمكنك تزيين جانب ثلاجتك بمزيد من الأرفف المغناطيسية.
أخيرًا، يأتي حامل ورق التجفيف المعدني بلونين فقط: الأبيض أو الأسود. إذا كنت قلقًا بشأن تعارضها مع ديكور منزلك، فكر في طلاءها. العديد من الدهانات والبرايمر الكل في واحد المتوفرة في السوق تأتي في مجموعة واسعة من الألوان، بما في ذلك الألوان النابضة بالحياة، مثل الأزرق المائي والأصفر الزبدة. تتيح لك خيارات الألوان هذه جعل حامل ورق المجفف أكثر ملاءمة لديكور المطبخ بجهد قليل جدًا. ثم مرة أخرى، يمكنك أيضًا اختيار حاملات أوراق التجفيف الشفافة للحصول على مظهر بسيط يمتزج مع كل شيء.