هل تسميات غير المعدلة وراثيا على حزم البذور تهم حقًا البستاني المنزلي؟

قبل وقت طويل من الاستمتاع بالفواكه (أو الزهور ، أو الخضار) من مخاضك في الحديقة ، عليك شراء بذور حديقتك. تأتي حزم البذور مع مجموعة مذهلة من الملصقات والأوصاف التي يمكن أن تكون مربكة للمتسوقين لفرزها. واحدة من تلك الملصقات هي “غير المعدلة وراثيا”. على الرغم من انتشارها ، فإن هذه التسمية ليست مفيدة للغاية بالنسبة للبستاني المنزلي ، ولكن هناك فرصة يمكن أن تكون أكثر أهمية في المستقبل.
الكائنات المعدلة وراثيا تعني الكائن المعدل وراثيا. إنه يشير إلى النباتات التي تم تغييرها عن طريق إضافة أو إزالة الجينات ، بدلاً من التكاثر التقليدي. في الولايات المتحدة ، لا يوجد سوى عدد قليل من محاصيل الكائنات المعدلة وراثيا في الإنتاج ؛ وهي تشمل العديد من المستخدمين في الزراعة على نطاق واسع ، مثل فول الصويا والقطن والذرة. لقد تم تعديلها لمقاومة بعض الآفات والأمراض ، أو في بعض الحالات لمقاومة مبيدات الأعشاب لجعل التحكم في الأعشاب أسهل.
لطالما كانت محاصيل الكائنات المعدلة وراثيا موجودة ، كانت هناك خلافات المحيطة بها. الآثار البيئية المحتملة ليست معروفة ، وعلى الرغم من أنه لا يوجد دليل على أن الجينات المتغيرة في محاصيل الكائنات المعدلة وراثيًا يمكن أن تؤدي إلى السرطان أو تسبب ردود الفعل التحسسية ، إلا أن تلك المخاوف تظل شائعة. تقول إدارة الغذاء والدواء أن الأطعمة المعدلة وراثيا “تتم دراسة بعناية قبل بيعها للجمهور لضمان أنها آمنة مثل الأطعمة التي نتناولها حاليًا”. ومع ذلك ، فإن هذه المخاوف أدت إلى زيادة اليقظة حول الملصقات ، حيث يريد المشترين معرفة الأطعمة والبذور على وجه اليقين. ولكن بالنسبة للبستانيين المنزليين ، فإن بذور الكائنات المعدلة وراثيا في الغالب غير قضية لأنها غير متوفرة على نطاق واسع-مع بعض الاستثناءات الجديرة بالملاحظة.
حقيقة بذور الكائنات المعدلة وراثيا
ما لم تكن مزارعًا تجاريًا ، فستجد صعوبة في الحصول على يديك على بذور الكائنات المعدلة وراثيًا. هذه محاصيل حاصلة على براءة اختراع لا تباع في متاجر البستنة العادية. ومع ذلك ، تظل الملصقات غير المعدلة وراثيًا شائعة على حزم البذور ، حيث وقعت العديد من الشركات على تعهد البذور الآمن بعدم زراعة الكائنات المعدلة وراثيًا أو خضوعًا للتحقق من طرف ثالث بأن بذورها لم يتم تعديلها وراثياً. هذه الملصقات تروق للمشترين الحذرين ، ويمكنها زيادة المبيعات. لن يتم تعديل معظم بذور البستنة وراثيا على أي حال ، لذلك فقط فقدان الكلمات “غير المعدلة وراثيا” لا تعني الكثير.
ومع ذلك ، وجدت بعض بذور الكائنات المعدلة وراثيا طريقها إلى سوق الحدائق المنزلية. اعتبارًا من عام 2024 ، يمكنك نمو الطماطم المعدلة وراثياً في حديقتك أو Petunias البرتقالي الكائنات المعدلة وراثيًا أو التونيا التي تتوهج في الظلام. الطماطم أرجوانية من الداخل والخارج ، وهو إنجاز لا يمكن لتربية النباتات العادية تحقيقه. وعلى عكس Petunias Glow-in-the-dark ، قد لا يعرف البستاني العادي أن الطماطم الأرجواني لا توجد عادة في الطبيعة. وفقًا لـ NPR ، تم بيع الطماطم الأرجواني المماثلة عن طريق الخطأ بواسطة Baker Creek Heirloom Seeds باعتبارها مجموعة متنوعة من الإرث ، مما أدى إلى استدعاء بعد أن لم تتمكن الشركة من التحقق من أنها لم يتم تعديلها وراثياً.
على الرغم من أن هذه الحالات لا تزال متطرفة ، فإن هذه الحالات تشير إلى احتمال أن تكون الملصقات غير المعدلة وراثيًا أكثر أهمية بالنسبة للبستانيين في المستقبل. إذا أصبحت بذور الكائنات المعدلة وراثيًا أكثر شيوعًا ، فسيريد المشترين معرفة مكان العثور عليها (أو تجنبها) بالضبط. وحتى مع ذلك ، فإن الملصقات مفيدة فقط مثل الاختبارات التي تدعمها ، كما يوضح جدل بيكر كريك. ما لم يصبح غير المعدلة وراثيا شهادة موحدة ، كما هو الحال مع البذور العضوية وغير العضوية ، يمكن أن تظل فائدة الملصق موضع تساؤل.