هل تسميات غير المعدلة وراثيا على حزم البذور تهم حقًا البستاني المنزلي؟

قبل وقت طويل من الاستمتاع بالفواكه (أو الزهور ، أو الخضار) من مخاضك في الحديقة ، عليك شراء بذور حديقتك. تأتي حزم البذور مع مجموعة مذهلة من الملصقات والأوصاف التي يمكن أن تكون مربكة للمتسوقين لفرزها. واحدة من تلك الملصقات هي “غير المعدلة وراثيا”. على الرغم من انتشارها ، فإن هذه التسمية ليست مفيدة للغاية بالنسبة للبستاني المنزلي ، ولكن هناك فرصة يمكن أن تكون أكثر أهمية في المستقبل.

الكائنات المعدلة وراثيا تعني الكائن المعدل وراثيا. إنه يشير إلى النباتات التي تم تغييرها عن طريق إضافة أو إزالة الجينات ، بدلاً من التكاثر التقليدي. في الولايات المتحدة ، لا يوجد سوى عدد قليل من محاصيل الكائنات المعدلة وراثيا في الإنتاج ؛ وهي تشمل العديد من المستخدمين في الزراعة على نطاق واسع ، مثل فول الصويا والقطن والذرة. لقد تم تعديلها لمقاومة بعض الآفات والأمراض ، أو في بعض الحالات لمقاومة مبيدات الأعشاب لجعل التحكم في الأعشاب أسهل.

لطالما كانت محاصيل الكائنات المعدلة وراثيا موجودة ، كانت هناك خلافات المحيطة بها. الآثار البيئية المحتملة ليست معروفة ، وعلى الرغم من أنه لا يوجد دليل على أن الجينات المتغيرة في محاصيل الكائنات المعدلة وراثيًا يمكن أن تؤدي إلى السرطان أو تسبب ردود الفعل التحسسية ، إلا أن تلك المخاوف تظل شائعة. تقول إدارة الغذاء والدواء أن الأطعمة المعدلة وراثيا “تتم دراسة بعناية قبل بيعها للجمهور لضمان أنها آمنة مثل الأطعمة التي نتناولها حاليًا”. ومع ذلك ، فإن هذه المخاوف أدت إلى زيادة اليقظة حول الملصقات ، حيث يريد المشترين معرفة الأطعمة والبذور على وجه اليقين. ولكن بالنسبة للبستانيين المنزليين ، فإن بذور الكائنات المعدلة وراثيا في الغالب غير قضية لأنها غير متوفرة على نطاق واسع-مع بعض الاستثناءات الجديرة بالملاحظة.