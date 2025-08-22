هل تشتري عبوات مياه معدنية؟ انتبه لعادتك مع القوارير في الصيف

في أيام الصيف الحارة، غالبًا ما نميل إلى شراء عبوات المياه المعدنية لتبريد أنفسنا ومواجهة العطش. لكن عادة بسيطة قد تتحول إلى خطر على صحتك، خصوصًا عندما تُترك هذه العبوات لفترة طويلة تحت أشعة الشمس أو في أماكن مرتفعة الحرارة.

لماذا ترك القوارير في الحر ليس تفصيلًا بسيطًا؟

كثيرون يتركون عبوات الماء في صندوق السيارة بعد التسوق، أو يضعونها في الشرفة أو قرب النافذة. للوهلة الأولى، يبدو الأمر عاديًا، فالماء لا يتغير شكله. لكن مع ارتفاع الحرارة، تبدأ التفاعلات غير المرئية داخل البلاستيك، ما يؤثر على جودة المياه ويجعلها أقل أمانًا للشرب.

الحرارة والضوء: مزيج خطير للمياه

قد لا تلاحظ أي اختلاف في الطعم أو الشكل، لكن عند تعرض القوارير لأشعة الشمس المباشرة، يتأثر البلاستيك بالأشعة فوق البنفسجية والحرارة. ومع الوقت، تبدأ بعض المواد الكيميائية في التسرب إلى الماء، ما يعني أنك قد تشرب أكثر مما تعتقد.

الميكروبلاستيك والخطر الصامت

بحسب دراسات، درجة حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية كافية لجعل جزيئات البلاستيك أكثر هشاشة، فتزداد احتمالية انتقال الميكروبلاستيك إلى المياه. ورغم أن تأثير هذه الجزيئات على الصحة لا يزال قيد البحث، إلا أن تراكمها مع مرور الوقت قد يمثل عبئًا إضافيًا على الجسم.

خسارة المعادن المفيدة

نختار المياه المعدنية عادةً من أجل محتواها الغني بالكالسيوم والمغنيسيوم. لكن مع التعرض الطويل للشمس، يمكن أن تتغير تركيبة هذه المعادن أو تتفكك جزئيًا. النتيجة: مياه أقل فائدة وربما بطعم غريب يميل إلى السطحية أو البلاستيكية. هذه الخسارة تؤثر أكثر على الفئات الحساسة مثل الأطفال، كبار السن، أو النساء الحوامل، الذين يحتاجون لمياه ذات جودة عالية.

مسؤولية التخزين والنقل

المشكلة لا تقتصر على المستهلك فقط. فالمياه المعبأة تمر بسلسلة طويلة من التخزين: من المصنع إلى المستودعات مرورًا بالشاحنات وحتى المتاجر. ورغم الجهود المبذولة، قد تصادف أحيانًا عبوات تُترك في الشمس أمام متجر أو داخل شاحنة غير مبرّدة، ما يطرح تساؤلات حول سلامتها عند وصولها للمستهلك.

كيف تحافظ على جودة المياه في الصيف؟

لا تترك عبوات المياه في السيارة أو على الشرفة.

خزّنها في مكان مظلل وبارد بعيدًا عن مصادر الحرارة.

استهلك الزجاجات المفتوحة بسرعة، ولا تعرضها لأشعة الشمس.

إذا أمكن، اختر الزجاج بدل البلاستيك، لأنه أكثر أمانًا.

في التنقلات، استعمل قارورة عازلة للحرارة للحفاظ على برودة الماء.

ما الذي تكشفه هذه العادة عن استهلاكنا؟

إهمال بسيط مثل ترك قارورة ماء في الشمس يعكس مدى اعتمادنا على الحلول السهلة دون التفكير في عواقبها. لكن الوعي بأن الحرارة والضوء قادران على إفساد المياه يدفعنا لإعادة النظر في سلوكياتنا اليومية. تغيير صغير في التخزين يمكن أن يعني فرقًا كبيرًا بين ماء صحي نقي وآخر فقد جزءًا من فوائده وربما اكتسب عناصر غير مرغوبة.