هل تشغيل وإيقاف الحرارة في الشتاء يوفر عليك المال؟

بالنسبة للكثيرين، تصبح النهار أقصر، والليالي تصبح أكثر برودة، مما يعني أن الأفران في جميع أنحاء العالم تعمل بشكل متكرر. مع تغير الطقس، ربما تفكر في طرق لتوفير المال عند تدفئة منزلك. قد يكون الخيار الواضح هو إطفاء الحرارة، ولكن بالنسبة للبعض، يمكن أن يسبب ذلك المزيد من المشكلات – ويكلف المزيد من المال – على المدى الطويل.

الاستثناء هو إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعيش في مكان مشمس حيث نادرًا ما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد. بعد ذلك، قد تتمكن من التخلص من الحرارة ورمي المزيد من الطبقات هذا الشتاء. تأكد من مراقبة الطقس في حالة قدوم موجة برد. لا أحد يريد التعامل مع الأنابيب المجمدة! ومع ذلك، بالنسبة لأولئك منا الذين يعيشون في أماكن حيث الشتاء يعني درجات حرارة شديدة البرودة وعواصف ثلجية، علينا أن نفكر في طرق لتدفئة منازلنا مع توفير المال أيضًا. والخبر السار هو أن هناك الكثير من النصائح القوية حول طرق توفير المال والطاقة خلال أشهر الشتاء.