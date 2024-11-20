هل تشغيل وإيقاف الحرارة في الشتاء يوفر عليك المال؟

بالنسبة للكثيرين، تصبح النهار أقصر، والليالي تصبح أكثر برودة، مما يعني أن الأفران في جميع أنحاء العالم تعمل بشكل متكرر. مع تغير الطقس، ربما تفكر في طرق لتوفير المال عند تدفئة منزلك. قد يكون الخيار الواضح هو إطفاء الحرارة، ولكن بالنسبة للبعض، يمكن أن يسبب ذلك المزيد من المشكلات – ويكلف المزيد من المال – على المدى الطويل.
الاستثناء هو إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعيش في مكان مشمس حيث نادرًا ما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد. بعد ذلك، قد تتمكن من التخلص من الحرارة ورمي المزيد من الطبقات هذا الشتاء. تأكد من مراقبة الطقس في حالة قدوم موجة برد. لا أحد يريد التعامل مع الأنابيب المجمدة! ومع ذلك، بالنسبة لأولئك منا الذين يعيشون في أماكن حيث الشتاء يعني درجات حرارة شديدة البرودة وعواصف ثلجية، علينا أن نفكر في طرق لتدفئة منازلنا مع توفير المال أيضًا. والخبر السار هو أن هناك الكثير من النصائح القوية حول طرق توفير المال والطاقة خلال أشهر الشتاء.
لماذا لا يمكنك إطفاء الحرارة
إن تدفئة منزلك هي أكثر من مجرد الشعور بالراحة، لذلك حتى لو كنت تعتقد أنه يمكنك تحمل الأمر بالملابس الشتوية، فإن إطفاء الحرارة ليس خيارًا على الأرجح. يساعد الحفاظ على دفء المنزل – أو على الأقل أعلى من درجة التجمد – على ضمان تجنب تجميد الأنابيب وانفجارها، وهو ما قد يكون مشكلة باهظة الثمن. الحفاظ على درجة حرارة منظم الحرارة أعلى من 55 درجة فهرنهايت من شأنه أن يبقي الأنابيب دافئة بما يكفي لتحمل درجات الحرارة المتجمدة. لذا، حتى لو كنت تعيش في مناخ أكثر دفئًا، فإن ضبط منظم الحرارة لديك على درجة الحرارة هذه سيساعد على ضمان عدم مفاجأة نفسك.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه اعتمادًا على مصدر الحرارة لديك، قد لا يكون إيقاف تشغيله تمامًا خيارًا متاحًا. على سبيل المثال، قد يستخدمها الأشخاص الذين لديهم غلاية لأكثر من مجرد التدفئة – حيث يمكنها أيضًا توفير الماء الساخن – مما يجعل من المستحيل إيقاف تشغيل النظام بالكامل. (إذا كنت أنت هذا الشخص، وكانت فواتير التدفئة لديك تتزايد أكثر من المعتاد، فتحقق من هذه العلامات التي تشير إلى أنك قد تحتاج إلى غلاية جديدة.)
أفضل درجة حرارة لثرموستات الخاص بك
يتفق معظم الخبراء على أنه إذا كنت تريد توفير المال على فاتورة التدفئة، فإن أفضل طريقة هي رفضها ببساطة. إن خفض درجة الحرارة لديك من 7 إلى 10 درجات فهرنهايت أثناء تواجدك خارج المنزل أثناء النهار – أو أثناء نوم الجميع تحت الألحفة أو الألحفة – يمكن أن يوفر لك حوالي 10٪ من فاتورتك على مدار عام، وفقًا إلى وزارة الطاقة الأمريكية. وتوصي أيضًا بالحفاظ على درجة الحرارة عند حوالي 68 إلى 70 درجة فهرنهايت أثناء وجودك في المنزل ومستيقظًا.
يقوم منظم الحرارة القابل للبرمجة تلقائيًا بضبط درجة حرارة منزلك بناءً على الوقت من اليوم، مما يسمح لك بتوفير المال والبقاء مرتاحًا. تتمتع هذه أيضًا بميزة إضافية تتمثل في السماح لك بتعيين الجدول الزمني بحيث ترتفع درجة الحرارة قبل أن تستيقظ – مما يضمن عدم استيقاظك أبدًا في منزل شديد البرودة – أو العودة إلى المنزل من العمل.
منظمات الحرارة هذه ليست للجميع. على سبيل المثال، فهي لا تعمل بشكل جيد مع أنظمة المضخات الحرارية التي تستخدم أيضًا للتبريد – لذا تأكد من القيام بأداء واجبك قبل الشراء. إذا كان تركيب منظم حرارة ذكي ليس مستقبلك، أو كنت ببساطة مصدر إلهام لإيجاد طرق جديدة لتوفير المال، ففكر في هذه النصائح الأخرى لتوفير تكاليف الطاقة في المنزل.