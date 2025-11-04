هل تصل الألواح الشمسية إلى نهاية عمرها الافتراضي؟ كيفية التعامل معها

وبحلول عام 2024، كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت خمسة ملايين منشأة للطاقة الشمسية السكنية. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 10 ملايين منشأة بحلول عام 2030. ومن الواضح أن الكثير من الناس يعتقدون أن الاستثمار في الألواح الشمسية يستحق العناء بناءً على مدة استمرارها، من بين عوامل أخرى. سواء كنت تقوم بتركيب نظام شمسي جديد تمامًا أو انتقلت للتو إلى منزل قديم به ألواح على السطح، فقد تتساءل عن المدة التي ستستمر فيها هذه الألواح. حاليًا، تتمتع الألواح الشمسية السكنية بعمر افتراضي يتراوح بين 20 إلى 30 عامًا، وبعد ذلك يتم إعادة تدوير معظمها أو إعادة استخدامها.
جميع الألواح الشمسية تبلى في نهاية المطاف. عندما يفعلون ذلك، لا يمكنك إزالتهم ووضعهم في سلة المهملات. تعتبر بعض المواد التي قد تحتويها نفايات خطرة، مثل الرصاص القابل للترشيح والكادميوم. اعتمادًا على مدى ضرر هذه المواد على صحة الإنسان، قد يتعين عليك الاتصال بالبلدية المحلية لمعرفة كيفية التخلص منها بشكل آمن. في معظم الحالات، يمكن إعادة تدوير اللوحات، إما من خلال جهة إعادة التدوير المحلية، أو شركة التركيب، أو الشركة المصنعة للوحة. حتى لو كنت تقوم بتركيب نظام جديد للألواح الشمسية في نفس المكان مثل النظام القديم، فإنك تواجه نفس المشكلات. باختصار، كن مستعدًا لإجراء بعض الأبحاث لمعرفة خيارات الإدارة الآمنة عندما تصل لوحاتك الحالية إلى نهاية عمرها الافتراضي.
قد لا يتعين عليك فعل أي شيء باستخدام الألواح الشمسية القديمة
هل يبلغ عمر الألواح الشمسية الموجودة لديك بالفعل ما بين عقدين إلى ثلاثة عقود من الزمن؟ لقد وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، وفقًا لمعظم الشركات المصنعة. ومع ذلك، فهي لا تعمل ببساطة بأقصى قدر من الكفاءة لمدة تصل إلى 30 عامًا ثم تتوقف عن العمل فجأة. في الواقع، قد تستمر اللوحات في العمل لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 عامًا، حيث يتدهور أدائها ببطء بمعدل سنوي متوسط يتراوح بين 0.3% إلى 0.55%. بناءً على هذا النطاق، يجب أن تعمل اللوحة النموذجية بكفاءة تتراوح من 80% إلى 92% بعد 25 عامًا من الاستخدام. يمكن للعوامل البيئية مثل الحرارة الزائدة والغبار والثلج والبرد والرياح أن تقلل من كفاءة اللوحة بنسبة تصل إلى 60%.
طالما أن اللوحة مستمرة في إنتاج كمية كافية من الكهرباء، يمكنك الاستمرار في استخدامها. قد تتمكن أيضًا من إطالة العمر الافتراضي عن طريق الحفاظ على الألواح الشمسية نظيفة وفعالة باستخدام WD-40 أو منتجات العناية الأخرى الموصى بها. ومع ذلك، بغض النظر عن نوع الصيانة التي تقوم بها، ستستمر الألواح في التدهور كل عام. حتى لو كانت الألواح الشمسية الحالية لا تزال تعمل، فقد ترغب في تركيب ألواح جديدة. تعد الألواح الشمسية الحديثة أكثر كفاءة من سابقاتها منذ البداية، وهذه الحقيقة وحدها قد تكون كافية لإقناعك بإجراء التبديل. علاوة على ذلك، فإن تركيب الألواح الشمسية قد يكسبك رصيدًا مثيرًا على فاتورة الطاقة الخاصة بك أو خصمًا على الطاقة الشمسية، مما يجعل النظام الجديد في متناول الجميع.
لا يمكنك وضع الألواح الشمسية القديمة على الرصيف
تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة سيكون لديها مليون طن من نفايات الألواح الشمسية بحلول عام 2030، حيث تصل الألواح التي تم تركيبها منذ عقود إلى نهاية عمرها الافتراضي ويتم إزالتها أو استبدالها. قد يكون لدى الدولة 10 ملايين طن من الألواح التي تحتاج إلى التخلص منها أو إعادة تدويرها بحلول عام 2050. ومع ذلك، لا يمكنك وضع هذه الألواح في سلة إعادة التدوير الخاصة بك مع حاويات الوجبات الجاهزة والزجاجات البلاستيكية. أنت بحاجة إلى العثور على شركة محلية يمكنها التعامل مع هذه المنتجات بأمان. يستطيع القائمون على إعادة التدوير المتخصصون إنقاذ ما يصل إلى 95% من المواد الموجودة في الألواح الشمسية المستخدمة. تحقق مع القائم بتركيب اللوحات القديمة أو الشركة المصنعة للوحاتك القديمة — أو اللوحات الجديدة التي اشتريتها لاستبدالها — للحصول على المشورة. تحقق من موارد إعادة التدوير عبر الإنترنت، مثل Earth911، الذي يوفر دليل مركز إعادة التدوير المحسن بواسطة الرمز البريدي.
يمكنك أيضًا الاتصال بوكالة البيئة في ولايتك للعثور على خيارات لإعادة تدوير الألواح. لدى وكالة حماية البيئة الفيدرالية قائمة شاملة بالروابط لوكالات الدولة على موقعها الإلكتروني. بعض الولايات، مثل كاليفورنيا وهاواي ونيوجيرسي وكارولينا الشمالية وواشنطن، لديها لوائح قانونية صارمة لإعادة تدوير الألواح الشمسية، لذا فإن الأمر يستحق التحقق بعناية. إلى جانب إعادة التدوير، يختار بعض الأشخاص استخدام الألواح القديمة ولكن العاملة لتلبية احتياجات الطاقة المنخفضة. إن منحهم غرضًا جديدًا يلغي الحاجة إلى إعادة تدويرهم. على سبيل المثال، يقوم بعض الأشخاص بإزالة الألواح من منازلهم وإعادة تركيبها في كابينة بعيدة أو خارج الشبكة. يمكنك أيضًا التبرع بالألواح الشمسية لمؤسسة خيرية مثل Good Sun التي تعيد استخدامها لمشاريع في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.