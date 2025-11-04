هل تصل الألواح الشمسية إلى نهاية عمرها الافتراضي؟ كيفية التعامل معها

وبحلول عام 2024، كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت خمسة ملايين منشأة للطاقة الشمسية السكنية. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 10 ملايين منشأة بحلول عام 2030. ومن الواضح أن الكثير من الناس يعتقدون أن الاستثمار في الألواح الشمسية يستحق العناء بناءً على مدة استمرارها، من بين عوامل أخرى. سواء كنت تقوم بتركيب نظام شمسي جديد تمامًا أو انتقلت للتو إلى منزل قديم به ألواح على السطح، فقد تتساءل عن المدة التي ستستمر فيها هذه الألواح. حاليًا، تتمتع الألواح الشمسية السكنية بعمر افتراضي يتراوح بين 20 إلى 30 عامًا، وبعد ذلك يتم إعادة تدوير معظمها أو إعادة استخدامها.

جميع الألواح الشمسية تبلى في نهاية المطاف. عندما يفعلون ذلك، لا يمكنك إزالتهم ووضعهم في سلة المهملات. تعتبر بعض المواد التي قد تحتويها نفايات خطرة، مثل الرصاص القابل للترشيح والكادميوم. اعتمادًا على مدى ضرر هذه المواد على صحة الإنسان، قد يتعين عليك الاتصال بالبلدية المحلية لمعرفة كيفية التخلص منها بشكل آمن. في معظم الحالات، يمكن إعادة تدوير اللوحات، إما من خلال جهة إعادة التدوير المحلية، أو شركة التركيب، أو الشركة المصنعة للوحة. حتى لو كنت تقوم بتركيب نظام جديد للألواح الشمسية في نفس المكان مثل النظام القديم، فإنك تواجه نفس المشكلات. باختصار، كن مستعدًا لإجراء بعض الأبحاث لمعرفة خيارات الإدارة الآمنة عندما تصل لوحاتك الحالية إلى نهاية عمرها الافتراضي.