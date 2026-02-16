هل تعتقد أنك من عشاق تاريخ موسيقى الروك الكلاسيكية؟ هذه الحقائق الخمس غير المعروفة سوف تضعك في الاختبار

في النهاية، تحسنت حالة فان هالين عندما استبدل المغني الرئيسي، لكن احتمال تغيير التشكيلة كان لا يزال لحظة مؤلمة. لم يرغب إيدي فان هالين في حل فرقته التي تحمل اسمه بعد النجاح الهائل الذي حققه ألبوم “1984”، أو عندما رحل ديفيد لي روث ليصبح نجمًا منفردًا. لذلك شرع في العثور على مطرب جديد، وقام في النهاية بتعيين سامي هاجر، الذي فكر تيد تمبلمان، المنتج المفضل لفان هالين، في إحضاره ليحل محل روث في عام 1977. كان خيار فان هالين الأول عندما غادر روث في عام 1985: باتي سميث من فضيحة (“المحارب،” “وداعًا لك”).

وقال سميث لموقع Delaware Online: “تحدثنا عن هذا الأمر مراراً وتكراراً. لقد واجهت العديد من المشاكل معه”. “لقد حملت للتو بابنتي، ولم أرغب في الانتقال إلى كاليفورنيا.” في الوقت الذي رفض فيه سميث، استفسر فان هالين أيضًا عن خدمات داريل هول وداريل هول وجون أوتس. لكن هول لم يرغب في مقاطعة مسيرته الناجحة للغاية.

بعد أن غادرت هاجر فان هالين في عام 1996، وقبل أن يغني غاري شيرون، قائد فريق إكستريم السابق، في ألبوم واحد فقط، حاولت الفرقة تعيين مطرب مختلف، ميتش مالوي، وسجلت معه أغنية بعنوان “إنه الوقت المناسب”. لكن بالنسبة لمالوي، لم يكن هذا هو الوقت المناسب، ورفض عرض الانضمام بدوام كامل. قال مالوي في برنامج “Rock Talk with Mitch Lafon” (عبر UCR): “هناك شيء لا يبدو صحيحًا” في أجواء الفرقة.