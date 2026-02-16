هل تعتقد أنك من عشاق تاريخ موسيقى الروك الكلاسيكية؟ هذه الحقائق الخمس غير المعروفة سوف تضعك في الاختبار

هناك الكثير من عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية، ولكنهم حتى لا يعرفون كل التفاصيل الأخيرة حول موسيقى الجيتار التأسيسية التي تحرك الأرض في الستينيات والسبعينيات. كل التقاليد والأساطير والقصص المذهلة والأشياء من وراء الكواليس هي جزء مما يجعل موسيقى الروك الكلاسيكية “موسيقى الروك الكلاسيكية”. من المعقول أن نرغب في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بإنشاء الأغاني التي سمعناها منذ سنوات وتأثيرها، والفرق الموسيقية التي صنعتها، ومن الممتع البحث عنها. إنه لأمر مُرضي للغاية أن يتم الكشف عن أسرار الركائز الجليلة لموسيقى الروك الكلاسيكية، لأنها تبدو غير قابلة للمس ومن عالم آخر.
إن فهرسة وإزالة الغموض عن كل تلك الموسيقى الرائعة في الستينيات والسبعينيات هي مهمة ثقافية ضخمة لا تزال قيد التقدم، وقد تكون كذلك دائمًا. هناك عدد لا يحصى من القصص والتفاصيل غير المعروفة من عصر موسيقى الروك الكلاسيكي والتي لا تزال مهملة أو لا تحظى بالتغطية الكافية، حتى من قبل المعجبين المخلصين والفنانين أنفسهم. فيما يلي خمس حكايات من سجلات موسيقى الروك الكلاسيكية التي قد تفاجئ حتى أكثر المستمعين شغفًا.
كان من الممكن أن يكون الكثير من الناس هو المغني الرئيسي الجديد لفان هالين
في النهاية، تحسنت حالة فان هالين عندما استبدل المغني الرئيسي، لكن احتمال تغيير التشكيلة كان لا يزال لحظة مؤلمة. لم يرغب إيدي فان هالين في حل فرقته التي تحمل اسمه بعد النجاح الهائل الذي حققه ألبوم “1984”، أو عندما رحل ديفيد لي روث ليصبح نجمًا منفردًا. لذلك شرع في العثور على مطرب جديد، وقام في النهاية بتعيين سامي هاجر، الذي فكر تيد تمبلمان، المنتج المفضل لفان هالين، في إحضاره ليحل محل روث في عام 1977. كان خيار فان هالين الأول عندما غادر روث في عام 1985: باتي سميث من فضيحة (“المحارب،” “وداعًا لك”).
وقال سميث لموقع Delaware Online: “تحدثنا عن هذا الأمر مراراً وتكراراً. لقد واجهت العديد من المشاكل معه”. “لقد حملت للتو بابنتي، ولم أرغب في الانتقال إلى كاليفورنيا.” في الوقت الذي رفض فيه سميث، استفسر فان هالين أيضًا عن خدمات داريل هول وداريل هول وجون أوتس. لكن هول لم يرغب في مقاطعة مسيرته الناجحة للغاية.
بعد أن غادرت هاجر فان هالين في عام 1996، وقبل أن يغني غاري شيرون، قائد فريق إكستريم السابق، في ألبوم واحد فقط، حاولت الفرقة تعيين مطرب مختلف، ميتش مالوي، وسجلت معه أغنية بعنوان “إنه الوقت المناسب”. لكن بالنسبة لمالوي، لم يكن هذا هو الوقت المناسب، ورفض عرض الانضمام بدوام كامل. قال مالوي في برنامج “Rock Talk with Mitch Lafon” (عبر UCR): “هناك شيء لا يبدو صحيحًا” في أجواء الفرقة.
كان نيل يونغ وريك جيمس من زملاء الفرقة غير المحتملين
سيستمر كل من ريك جيمس ونيل يونغ في أن يصبحا عمالقة في النوعين الخاصين بهما – الفانك والروك الشعبي، على التوالي. ولكن قبل أن يجد كل منهم مكانه المناسب، كتبوا الأغاني معًا وكانوا في نفس فرقة تورونتو المحلية الشهيرة.
في سن السادسة عشرة، انضم جيمس – الذي لا يزال اسمه جيمس جونسون جونيور – إلى البحرية الأمريكية، ثم راودته أفكار أخرى قبل إرساله للقتال في حرب فيتنام. غادر مسقط رأسه في بوفالو، نيويورك، وعبر الحدود إلى كندا، لينضم إلى مشهد موسيقى الهيب الذي انطلق من منطقة تورونتو في يوركفيل. في عام 1966، أصبح المغني الرئيسي لفرقة Mynah Birds، وهي الفرقة المنزلية لنادي يُدعى Mynah Bird. عندما غادر عازف الجيتار، انضم الموسيقي المتجول يونغ.
كانت The Mynah Birds في المقام الأول عبارة عن فرقة غلاف لرولينج ستونز، حتى حاول جيمس – المعروف في ذلك الوقت باسم ريكي جيمس ماثيوز – ويونغ التعاون، وأنتجوا بعض النسخ الأصلية. أدت شعبية الفرقة في تورنتو إلى عقد صفقة مع Motown Records، والتي انهارت عندما عادت فرقة Mynah Birds إلى الولايات المتحدة وتم القبض على جيمس بتهمة الفرار. انقسمت المجموعة بعد ذلك.
حاولت بينك فلويد عمل ألبوم بدون آلات موسيقية
في خضم انتقالها من موسيقى الروك المخدرة الخفيفة إلى تجار الغموض الكاملين، حاولت بينك فلويد أن تكون تجريبية قدر الإمكان من خلال تقسيم الموسيقى إلى أبسط عناصرها. في عام 1969، قامت المجموعة أحيانًا بأداء مقطوعة حية تسمى “العمل”، والتي تضمنت استخدام الأصوات الصادرة عن غليان غلاية الماء وسحب المنشار فوق الخشب. بعد ذلك بعامين، اجتمعت بينك فلويد لتسجيل متابعة أغنية “Atom Heart Mother” وقررت عمل ألبوم كامل من أصوات آلات الروك التي تصنعها العناصر اليومية. قال جون ليكي، مشغل الأشرطة، لـ Prog (عبر Loudersound): “كانوا يصنعون الأوتار من النقر على زجاجات البيرة، ويمزقون الصحف للحصول على إيقاع، ويطلقون علب الهباء الجوي للحصول على صوت عالي القبعة”.
تم تسجيل وتسجيل جميع الأصوات الفردية اللازمة لتجميع المقطوعات الموسيقية. ثم شعرت بينك فلويد بالملل من الفكرة وصنعت LPs أخرى بدلاً من ذلك، بما في ذلك “Meddle” و”The Dark Side of the Moon”. في أواخر عام 1973، كانت الفرقة تكافح مؤقتًا للحصول على أفكار، وألقت نظرة أخرى على ما كان يُطلق عليه بشكل خاص “الأشياء المنزلية”. لقد أمضوا بضعة أسابيع في Abbey Road Studios في التقاط أصوات أشياء مثل خدش الأرض بالعصي، وتقطيع الخشب، وعزف الأربطة المطاطية. مرة أخرى، تم التخلي عن الخطة – بشكل دائم، على ما يبدو – عندما بدأت عناصر فيلم “أتمنى لو كنت هنا” عام 1975 تتجمع معًا.
في جدول زمني آخر، ظهر ستيلي دان ممثلًا كوميديًا مشهورًا على الطبول
ترتبط بعض الحقائق الأقل شهرة عن الممثل الكوميدي والممثل تشيفي تشيس بالموسيقى. على سبيل المثال، كان عازف البيانو في برنامجه الحواري الذي لم يدم طويلاً في أوائل التسعينيات. أصدر أغنية LP واحدة نصف مازحة ونصف جادة في عام 1980 ؛ وكطالب في كلية بارد في نيويورك في الستينيات، كان تشيس يعزف على الطبول في فرقة Very Bad Jazz Band، وهي مجموعة تضم والتر بيكر ودونالد فاجن. وبعد سنوات قليلة فقط، أصبح هذا الثنائي العضوين الدائمين في فرقة موسيقى الروك الكلاسيكية الجازية ستيلي دان.
تشيس، مشيرًا إلى دوره كأول شخص يدعم Fagen على الإطلاق، يحظى بالكثير من الفضل في مساعدة نجوم المستقبل في العثور على صوتهم وصوتهم. قال تشيس في برنامج “WTF مع مارك مارون” (عبر Jambase): “لقد بدأنا Steely Dan بشكل أساسي”. “أعتقد أنني كنت عازف طبول جاز جيدًا. أحببت القيام بهذا النوع من الأشياء وقمت بذلك عدة مرات لاحقًا أيضًا.” أما لماذا لم يستمر في العزف على الطبول، وبالتالي أضاع فرصة العزف مع إحدى أهم فرق الروك في السبعينيات؟ “لم أكن أريد أن أكون عازف طبلة روك أند رول، هل تعلم؟”
جيف بيك موجود على ملصق وودستوك، لكنه لم يلعب في وودستوك
هناك العديد من المعالم البارزة في مسيرة جيف بيك اللامعة. كان مشهد موسيقى البلوز والروك البريطاني في الستينيات، والذي أصبح الاتجاه السائد لموسيقى الروك الكلاسيكية، يدور حول عازف الجيتار العبقري. تم تجنيد بيك مرتين في قاعة مشاهير الروك آند رول، ولعب مع Yardbirds قبل إنشاء مجموعة Jeff Beck مع زملائه النجوم الصاعدين رود ستيوارت ورون وود. بعد تسجيل ألبومات “Truth” و”Beck-Ola” في عامي 1968 و1969، كانت مجموعة Jeff Beck Group بارزة بما يكفي لكسب دعوة لحضور العرض الأول لموسيقى الروك متعدد الأعمال في الستينيات، إن لم يكن طوال الوقت: Woodstock، الذي أقيم في مزرعة في شمال ولاية نيويورك في عام 1969.
وقعت مجموعة Jeff Beck Group، وتم تحديد موعد لتقديمها في اليوم الثالث من المهرجان المخطط له لمدة ثلاثة أيام. تم إدراج الفعل حتى في المواد الترويجية لـ Woodstock. بعد وقت قصير من موافقته على تقديم العرض، أعرب بيك عن أسفه لقراره. قال لمجلة رولينج ستون في عام 2018: “اعتقدت أن هناك أجواء سيئة في الفرقة”. بالإضافة إلى الفشل في كيمياء المجموعة، لم يعتقد أن مجموعة جيف بيك، التي لعبت في الغالب في أندية صغيرة، اكتسبت الخبرة اللازمة للأداء في مهرجان خارجي. “عندما قالوا إنه سيكون هناك حوالي 100 ألف شخص في وودستوك، وارتفع العدد إلى 200 ألف، تجاهلت الأمر وفكرت: “لا أريد أن أفعل هذا”. إذا كانوا يصورونه، فهذا أمر مرهق للأعصاب”. وهكذا، نيابة عن ثلاثيه، انسحب بيك من وودستوك.