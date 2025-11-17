هل تعود الإقحوانات الأفريقية كل عام؟ كيفية الحفاظ على نموها للمواسم القادمة

مع أزهارها الجميلة التي تضفي الحيوية على الفناء في فصلي الربيع والصيف، تعد زهور الأقحوان الأفريقية (Osteospermum) إضافة رائعة للحديقة. ومع ذلك، نظرًا لأن معظم الأصناف نباتات معمرة طرية، فقد يكون الأمر مقلقًا بعض الشيء عندما تقترب الأشهر الباردة. ربما تريد أن تعود هذه الزهور الرائعة عامًا بعد عام، ولكن ما إذا كانت ستعود أم لا يعتمد على المكان الذي تعيش فيه. نظرًا لأن الإقحوانات الأفريقية تتحمل الشتاء في مناطق الصلابة 10 و11 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فأنت آمن إذا كنت تعيش في هذه المناطق. من المحتمل أن تعود زهور الأقحوان الأفريقية مرة أخرى بمجرد عودة الطقس الدافئ. إذا كنت تعيش في مناطق أكثر برودة، فسوف تموت أزهار الأقحوان الأفريقية خلال الشتاء إذا تركتها بالخارج.

إذا كنت تعيش في مناطق الصلابة 10 و11، فهناك أشياء يمكنك القيام بها للتأكد من أنهم سعداء خلال فصل الشتاء. الإقحوانات الأفريقية عبارة عن زهور سلة معلقة رائعة وغالبًا ما يتم زراعتها في أواني وسلال. يجب أن تمنحهم حماية إضافية إذا كنت تزرع نباتاتك بهذه الطريقة، حيث أن النباتات الموجودة في الحاويات أكثر عرضة للإصابة في الشتاء. بالنسبة لزهور الإقحوانات الأفريقية المزروعة في المناطق الباردة، ستحتاج إلى إبقائها في الشتاء بالداخل أو أخذ فسائل منها.