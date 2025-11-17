هل تعود الإقحوانات الأفريقية كل عام؟ كيفية الحفاظ على نموها للمواسم القادمة

مع أزهارها الجميلة التي تضفي الحيوية على الفناء في فصلي الربيع والصيف، تعد زهور الأقحوان الأفريقية (Osteospermum) إضافة رائعة للحديقة. ومع ذلك، نظرًا لأن معظم الأصناف نباتات معمرة طرية، فقد يكون الأمر مقلقًا بعض الشيء عندما تقترب الأشهر الباردة. ربما تريد أن تعود هذه الزهور الرائعة عامًا بعد عام، ولكن ما إذا كانت ستعود أم لا يعتمد على المكان الذي تعيش فيه. نظرًا لأن الإقحوانات الأفريقية تتحمل الشتاء في مناطق الصلابة 10 و11 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فأنت آمن إذا كنت تعيش في هذه المناطق. من المحتمل أن تعود زهور الأقحوان الأفريقية مرة أخرى بمجرد عودة الطقس الدافئ. إذا كنت تعيش في مناطق أكثر برودة، فسوف تموت أزهار الأقحوان الأفريقية خلال الشتاء إذا تركتها بالخارج.
إذا كنت تعيش في مناطق الصلابة 10 و11، فهناك أشياء يمكنك القيام بها للتأكد من أنهم سعداء خلال فصل الشتاء. الإقحوانات الأفريقية عبارة عن زهور سلة معلقة رائعة وغالبًا ما يتم زراعتها في أواني وسلال. يجب أن تمنحهم حماية إضافية إذا كنت تزرع نباتاتك بهذه الطريقة، حيث أن النباتات الموجودة في الحاويات أكثر عرضة للإصابة في الشتاء. بالنسبة لزهور الإقحوانات الأفريقية المزروعة في المناطق الباردة، ستحتاج إلى إبقائها في الشتاء بالداخل أو أخذ فسائل منها.
كيف تساعد زهرة الأقحوان الأفريقية على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء
إذا كان نبات الأقحوان الأفريقي الخاص بك في أصيص، فمن الأفضل إحضار هذا النبات المعمر إلى الداخل قبل الشتاء وتخزينه في دفيئة أو غرفة مشمسة. قبل القيام بذلك، اغسله بخرطوم وافحصه بحثًا عن الآفات. قد ترغب في ترتيبها قليلاً في هذه المرحلة لإزالة أي أوراق الشجر التالفة ورؤوس الزهور الميتة. بالنسبة لأزهار الإقحوانات الأفريقية الموجودة في أسِرَّة الحديقة، يمكنك استخراجها ووضعها في حاويات لحفظها للعام المقبل. احفر زهور الإقحوانات الأفريقية بعناية، ثم هز التربة من الجذور، ثم ضعها في تربة طازجة. عند القيام بذلك، قم بفحص النبات للتأكد من عدم وجود أمراض أو آفات وترتيب أوراق الشجر.
بالنسبة لزهور الإقحوانات الأفريقية الموجودة في أسِرَّة الحديقة في المنطقتين 10 و11، من المفيد تغطيتها في الخريف لمنحها طبقة إضافية من الحماية خلال الأشهر الباردة. سيساعد التغطية التربة على الاحتفاظ بالرطوبة وحماية النباتات من التغيرات في درجات الحرارة والتقلبات. إذا كانت زهورك في حاويات وترغب في تركها بالخارج، ضع بطانية حرارية حول الأواني لمساعدتها على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.
نظرًا لسهولة نمو زهور الأقحوان الأفريقية من العقل، فقد ترغب في إكثارها في الخريف لزراعة أزهار نضرة لفصل الربيع. هذه طريقة ممتعة للحصول على زهور جديدة مجانًا، وتسمح لك بقضاء فصل الشتاء في زهور الأقحوان الأفريقية دون الحاجة إلى حفرها أو نقل حاويات كبيرة.