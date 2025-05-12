هل تعيد استخدام الدبابير نفس العش؟ نصائح يجب أن تعرفها

بالنسبة لبعض الناس ، فإن الجزء الأكثر رعبا من امتلاك منزل لا يتعامل مع تكاليف التجديد الضخمة أو متاعب تحديث الميزات القديمة – إنه المظهر المفاجئ لعش دبور. سواء كانت معلقة من طنف سقيفة أو مثبتة في زاوية سقف الشرفة ، فإن أعشاش الورق هذه كافية لتجعلك تتردد قبل الخروج إلى الخارج. على الرغم من أن غريزةك الأولى هي إزالة العش ، فمن المهم أن تتجول في العملية بأمان لتقليل خطر الإصابة. إذا لاحظت عشًا قديمًا ، فقد تتساءل عما إذا كانت WASPS تعيد استخدام مواقعها السابقة أم لا. لحسن الحظ ، لن يعيد معظم الدبابير إعادة استخدام العش بعد التخلي عنه ، ومن الآمن إزالته بمجرد انتهاء التهديد تمامًا.
على الرغم من أن WASPs لا تعود إلى أعشاش قديمة ، إلا أن اكتشاف عش فارغ لا يعني دائمًا أن منزلك آمن تمامًا من الدبابير. غالبًا ما تبني الحشرات أعشاشًا في المناطق التي تراها آمنة ، مما يعني أنها قد تعود إلى الفناء الخاص بك سنة بعد سنة إذا كان منزلك يوفر كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. راقب أعشاش المبتدئين ، وعادة ما لا تكون أكبر من كرة الغولف ، والتي قد تظهر في الربيع ، وتضربها قبل أن يكون لديهم وقت للنمو. يمكن أن يكون إغلاق الشقوق الصغيرة في منزلك ، وتطهير الحطام الزائد ، وحتى استخدام الزيوت الأساسية مثل زيت النعناع فعالة. مع بعض النصائح المفيدة ، يمكنك أن تتقدم على مشاكل الزنبور المحتملة قبل حدوثها.
كيفية تحديد الأعشاش القديمة مقابل الأسلوب الجديد
هناك بعض الطرق لإبقاء الدبابير خارج حديقتك طوال الصيف ، ولكن إزالة الأعشاش بداية جيدة. يساعدك أن تكون قادرًا على تحديد العش الجديد مقابل العش القديم على تحديد كيفية المتابعة وقد ينقذك من زيارة مستقبلية مستقبلية. هل العش من موسم سابق أو موسم نشط مع العمال؟ أسهل طريقة لتحديد حالة العش هي من خلال مظهرها. عادة ما تكون الأعشاش القديمة جافة أو باهتة أو هشة مع نسيج ورق رمادي. قد يكون لديهم ثقوب أو تشققات في سطح العش من التعرض للطقس وعدم الصيانة. الأهم من ذلك ، أن العش سيكون هادئًا تمامًا ، ويفتقر إلى صراخ مميز موجود في خلايا النحل النشطة. إذا كنت لا ترى WASPs تتحرك بنشاط داخل العش أو خارجها ، خاصة في يوم أكثر دفئًا ، فمن المحتمل أن يكون قيد الاستخدام.
تميل الأعشاش الأحدث إلى أن تظهر أكثر سهولة وغالبًا ما تكون أكثر ملاءمة أو أكثر سلاسة على السطح ، خاصة إذا تم بناؤها. النشاط هو العلامة المليئة بالشكل الأحدث ، حيث تدخل الدبابير وتخرج من العش بانتظام. قد يكون البعض على السطح الخارجي للعش أو يتسكع حوله. عادة ما تكون الدبابير نشطة طوال اليوم ، لكنها قد تبطئ مع تقدم اليوم وزيادة الحرارة. قد لا تلاحظ حركة في الليل ، حتى لو كان العش نشطًا ، لذا فإن التحقق في الصباح مثالي. راقب كل عش من مسافة آمنة لتقليل خطر التعرض للضرب أثناء التحقق من حركية محتملة أو صاخبة أو نشاط.
إزالة عش دبور القديم بأمان
الآن بعد أن أكدت وجود الإصابة ، سترغب في إزالة عش الزنبور بأكثر الطرق أمانًا ممكنة ، والذي يعتمد على مستوى النشاط داخل العش. إذا كان عشًا قديمًا غير نشط ، فإن عملية إزالتها واضحة إلى حد ما. احصل على زوج من القفازات ، وتغطي بشرتك ، وإزاحةها باستخدام مكنسة أو مكشطة. قد تتطلب الأعشاش الموجودة في المناطق المرتفعة بشكل خاص سلمًا ، ولكن التحقق من أنه غير نشط قبل محاولة الصعود إلى ارتفاعات محتملة. ضع بلطف العش الذي تمت إزالته في كيس مغلق ، وأرميه في سلة المهملات.
عملية الإزالة هي قصة مختلفة إذا كان العش لا يزال نشطًا. WASPs هي الحشرات الإقليمية للغاية ، وهي سريعة للدفاع عن منزلهم من التهديدات المحتملة. إذا كنت تتعامل مع إصابة صغيرة ، فيمكنك محاولة استخدام رذاذ إزالة الزنبور مصمم للهجوم من مسافة بعيدة. قم بإزالة العش في الليل عندما تكون الدبابير أقل نشاطًا وأكثر عرضة للداخل. تجنب المنطقة ليوم كامل لمنع التعرض للمواد الكيميائية وأي حشرات غاضبة قد تكون قائمة.
عند التعامل مع أعشاش أكبر أو يصعب الوصول إليها ، قد يكون استدعاء المحترف هو أذكى خطوة. لديهم إمكانية الوصول إلى المعدات المتخصصة التي تسمح لهم بإزالة العش بأمان والتحقق من علامات العودة المحتملة. لا أحد يريد التعامل مع عودة سرب ، ولكن مع هذه النصائح الأساسية ، فأنت مستعد بشكل أفضل للتعامل مع الإصابات المستقبلية التي قد تحدث.