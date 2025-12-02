هل تغلق ماركات الأثاث المفضلة لديك أبوابها للأبد؟

ليس هناك من ينكر أن الأثاث باهظ الثمن، ويبدو أن تكلفته تتزايد. ولسوء الحظ، ليس أصحاب المنازل فقط هم الذين يعانون من ارتفاع الأسعار. كما بدأت بعض الشركات في النضال، مما أدى إلى إغلاق المتاجر وحتى تقديم طلب للإفلاس. على سبيل المثال، تواجه شركتان مشهورتان عمليات الإغلاق حيث تمر الشركة الأم المشتركة بعملية الإفلاس بموجب الفصل 11. تمتلك شركة ASI (American Signature Inc.) سلسلتين، تعرفان باسم Value City Furniture وAmerican Signature Furniture.

الإفلاس مصطلح مخيف، ولكنه شائع إلى حد ما. هناك عدة أنواع، وASI مخصصة للفصل 11 على وجه التحديد. يعد هذا خيارًا قياسيًا جدًا للشركات، لأنه يسمح لها بمواصلة العمل، على الأقل في بعض القدرات. في جوهره، إنه شكل من أشكال الإفلاس يستخدم عادة إذا كانت هناك فرصة للحفاظ على استمرارية العمل. يتم ذلك غالبًا عندما تبدأ الشركات في النضال، ولكن قبل أن تصبح مثقلة بالديون.

تعمل ASI على محاولة إبقاء المتاجر مفتوحة بقدر ما. في الوقت الحالي، يبدو أن 31 موقعًا على الأقل من أصل 120 موقعًا تغلق أبوابها. من المحتمل أن تفقد بعض الأسواق إمكانية الوصول الفعلي إليها. أثناء مرورهم بعملية الإفلاس، قد تتغير الأمور، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن الشركة تقوم فقط بتقليص حجمها، ولن تغلق أبوابها نهائيًا، ولحسن الحظ. على الرغم من أن هاتين الشركتين غير معروفتين بكونهما متاجر أثاث تحتوي على أرخص الأرائك، إلا أن لديهما تاريخًا طويلًا والعديد من العملاء المخلصين.