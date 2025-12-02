هل تغلق ماركات الأثاث المفضلة لديك أبوابها للأبد؟

ليس هناك من ينكر أن الأثاث باهظ الثمن، ويبدو أن تكلفته تتزايد. ولسوء الحظ، ليس أصحاب المنازل فقط هم الذين يعانون من ارتفاع الأسعار. كما بدأت بعض الشركات في النضال، مما أدى إلى إغلاق المتاجر وحتى تقديم طلب للإفلاس. على سبيل المثال، تواجه شركتان مشهورتان عمليات الإغلاق حيث تمر الشركة الأم المشتركة بعملية الإفلاس بموجب الفصل 11. تمتلك شركة ASI (American Signature Inc.) سلسلتين، تعرفان باسم Value City Furniture وAmerican Signature Furniture.
الإفلاس مصطلح مخيف، ولكنه شائع إلى حد ما. هناك عدة أنواع، وASI مخصصة للفصل 11 على وجه التحديد. يعد هذا خيارًا قياسيًا جدًا للشركات، لأنه يسمح لها بمواصلة العمل، على الأقل في بعض القدرات. في جوهره، إنه شكل من أشكال الإفلاس يستخدم عادة إذا كانت هناك فرصة للحفاظ على استمرارية العمل. يتم ذلك غالبًا عندما تبدأ الشركات في النضال، ولكن قبل أن تصبح مثقلة بالديون.
تعمل ASI على محاولة إبقاء المتاجر مفتوحة بقدر ما. في الوقت الحالي، يبدو أن 31 موقعًا على الأقل من أصل 120 موقعًا تغلق أبوابها. من المحتمل أن تفقد بعض الأسواق إمكانية الوصول الفعلي إليها. أثناء مرورهم بعملية الإفلاس، قد تتغير الأمور، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن الشركة تقوم فقط بتقليص حجمها، ولن تغلق أبوابها نهائيًا، ولحسن الحظ. على الرغم من أن هاتين الشركتين غير معروفتين بكونهما متاجر أثاث تحتوي على أرخص الأرائك، إلا أن لديهما تاريخًا طويلًا والعديد من العملاء المخلصين.
لماذا تقدم ASI طلبًا للإفلاس وإغلاق المتاجر
أما لماذا تتطلع شركة ASI إلى الإفلاس، فيبدو أن مبيعات الأثاث قد انخفضت منذ بضع سنوات. في الواقع، تتوقع هذه المتاجر انخفاضًا بنسبة 0.08% في أكتوبر 2025، و1.7% عن العام الماضي. ومع شركة مثل ASI، التي تتراوح التزاماتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وحوالي 250 مليون دولار على وجه التحديد من الديون، فإن هذه الانخفاضات يمكن أن تلحق الضرر قليلاً.
من الأرجح أن يشتري الناس الكثير من الأثاث الجديد للمنزل الذي سينتقلون إليه، بدلاً من الأثاث الذي يمتلكونه بالفعل. لذا، عندما يكون سوق الإسكان في حالة جيدة، كذلك الحال بالنسبة لمبيعات الأثاث. ولسوء الحظ، فإن العكس هو الصحيح أيضا. التضخم هو مشكلة أخرى، مما يجعل من الصعب الاستمرار في بيع الأثاث بأسعار معقولة – حتى عندما يبحث الناس عن طرق أرخص لتأثيث منازلهم. على سبيل المثال، يعد Facebook Marketplace وNextdoor من الخيارات الشائعة للحصول على أثاث وديكور حديث مستعمل قليلًا وبسعر معقول.
ASI ليست الشركة الوحيدة التي بدأت تشعر بالضغط. At Home and Conn’s ليست سوى شركتين أخريين اضطرتا إلى إغلاق متاجرهما طوال عام 2025. تميل Wayfair وAmazon إلى أن تكونا أفضل الأماكن للحصول على قطع أثاث مناسبة للميزانية والتي يمكنها أيضًا زيادة مساحة التخزين الخاصة بك، وذلك بفضل وجودها عبر الإنترنت بشكل أساسي، مما يقلل أيضًا من التسوق الشخصي.