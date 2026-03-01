هل تفتقد الشاطئ؟ هذه الفكرة الرائعة للمزهرية التي يمكنك صنعها بنفسك ستضفي أجواءً ساحلية على منزلك

ليس من الضروري أن يكون لديك منزل على الشاطئ لتضفي بعض الديكور الساحلي على تصميمك الداخلي. في الواقع، هناك قطع أنيقة يمكنك صنعها باستخدام عدد قليل من المواد المناسبة لموضوع الشاطئ، مثل هذه المزهرية المزينة بالصدف. تتميز بلون وملمس يجعلها مثالية لإضافة لمسة ساحلية ذات أبعاد إلى أي قطعة مركزية للطاولة أو رف الكتب أو خزانة العرض.

للقيام بهذا العمل بنفسك، ستحتاج إلى مزهرية أو حاوية عادية، وخيوط، وغراء ساخن، وأصداف بحرية. وبما أن جسم المزهرية سيتم تغطيته، فإن هذا المشروع يوفر فرصة رائعة لإعادة استخدام الأوعية البلاستيكية في منزلك، مثل زجاجات الشامبو، وتحويلها إلى ديكور جميل. يمكن أيضًا إعادة تدوير الجرار الزجاجية؛ ستكون أكثر ثباتًا، ويمكنك تركها غير مغلفة جزئيًا لتسليط الضوء على المياه بداخلها أو السماح للضوء بالارتداد عن السطح، مما يكمل المظهر الساحلي بشكل أكبر. من السهل إكمال هذا DIY، ويمكنك صنع أكثر من مزهرية واحدة لمجموعة متنوعة من الديكورات ذات الطابع الشاطئي.