هل تقضي الشتاء في نباتاتك المحفوظة بوعاء؟ إليك أهم النصائح والحيل التي تقدمها مارثا ستيوارت

نظرًا لأن أوراق الخريف الملونة تغطي كل شبر من الفناء الأمامي لمنزلك، وتبدأ زهورك المفضلة في النمو، فقد تتساءل عما إذا كان يجب عليك إعادة زراعة نباتاتك خلال فصل الشتاء. يمكن للنباتات المزروعة في حاويات أن تضيف لونًا رائعًا وملمسًا وتنوعًا حتى إلى أصغر حديقة في الفناء، ولكنها قد تكون معرضة للخطر أيضًا خلال الأشهر الباردة. يمكن أن تتشقق الطين والأواني الأخرى المصنوعة من الطين المسامي عند تعرضها لدرجات حرارة متجمدة. حتى لو ظلت حاوياتك سليمة، فإن التربة المغمورة بالمياه أو المتجمدة بداخلها يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا للجذور أو حتى موت النبات. شاركت خبيرة البستنة مارثا ستيوارت مؤخرًا ما تفعله في مزرعتها في بيدفورد، نيويورك، للحفاظ على ازدهار مجموعتها الواسعة من نباتات الحاويات حتى الربيع. إذا حان الوقت لفصل الشتاء عن نباتاتك المحفوظة في أصص، فإليك أهم النصائح والحيل التي تقدمها مارثا ستيوارت.
أول شيء عليك القيام به قبل تخزين نباتاتك في الأصيص هو فحصها وتقليمها وإعادة وضعها في أصصها عند الضرورة. راقب أي آفات أو سيقان وجذور تالفة تحتاج إلى إزالتها باستخدام أداة حادة ومعقمة مثل Martha Stewart Handheld Pruner. بعد ذلك، لاحظ أي حدود للجذر تشير إلى أن نباتك يحتاج إلى أصيص أكبر. يمكنك إعادة زراعة نباتاتك المفضلة بسهولة عن طريق اختيار التربة المناسبة وسقيها قبل نقلها لمنع الصدمات. بالنسبة للأواني الكبيرة، شارك ستيوارت سرًا في إحدى حلقات برنامج اسأل مارثا: املأ نصف الوعاء بغلاف فقاعي معاد تدويره لتقليل الوزن الإجمالي للوعاء.
قم بتخزين النباتات المحفوظة بوعاء في منزل دائري يمكن التحكم في درجة حرارته خلال الأشهر الباردة
يتطلب النجاح في فصل الشتاء للنباتات المحفوظة في أصص أيضًا التحكم في درجة الحرارة والرطوبة المحيطة، وهو ما تنجزه مارثا ستيوارت في البيوت الكبيرة المشابهة للبيت الأخضر الكبير ذو التحمل الكبير من KING BIRD. وتوصي بالتفكير في كيفية استخدام المساحة الرأسية والأفقية مع التأكد من عدم تلامس النباتات لتجنب انتشار الأمراض أو الآفات. قبل تخزينها لفصل الشتاء، تقوم ستيوارت بتجميع نباتاتها في الأصيص حسب النوع واحتياجات الرعاية، وتكديسها على الرفوف ورافعات النباتات المصنوعة من جذوع الأشجار.
نظرًا لأن الأواني الخزفية الكبيرة التي تحتوي على أشجار أو شجيرات كبيرة يمكن أن تكون عرضة للتشقق بشكل خاص عند نقلها، يقوم ستيوارت بتغليفها ببطانيات متحركة واقية قبل نقلها من الحدائق إلى الدفيئات الزراعية. كثيرًا ما يستخدم طاقمها شاحنة يدوية لهذه المهمة.
سواء كنت تقوم ببساطة بتخزين نباتات في أصص للطقس الدافئ أو كنت ترغب في زراعة أصناف شتوية شديدة التحمل، يعد إعداد الدفيئة الخاصة بك لفصل الشتاء أحد أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها لضمان بقائها بصحة جيدة. إلى جانب التهوية والعزل المناسبين، ستحتاج إلى التأكد من أن نظام التدفئة يعمل بشكل صحيح. يتم فحص الدفيئات الزراعية الخاصة بها عدة مرات يوميًا للتأكد من أن درجة الحرارة مناسبة. أصبحت المهمة سهلة مع مقياس الحرارة والرطوبة الرقمي ThermoPro TP50 الأكثر مبيعًا.