هل تقضي الشتاء في نباتاتك المحفوظة بوعاء؟ إليك أهم النصائح والحيل التي تقدمها مارثا ستيوارت

نظرًا لأن أوراق الخريف الملونة تغطي كل شبر من الفناء الأمامي لمنزلك، وتبدأ زهورك المفضلة في النمو، فقد تتساءل عما إذا كان يجب عليك إعادة زراعة نباتاتك خلال فصل الشتاء. يمكن للنباتات المزروعة في حاويات أن تضيف لونًا رائعًا وملمسًا وتنوعًا حتى إلى أصغر حديقة في الفناء، ولكنها قد تكون معرضة للخطر أيضًا خلال الأشهر الباردة. يمكن أن تتشقق الطين والأواني الأخرى المصنوعة من الطين المسامي عند تعرضها لدرجات حرارة متجمدة. حتى لو ظلت حاوياتك سليمة، فإن التربة المغمورة بالمياه أو المتجمدة بداخلها يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا للجذور أو حتى موت النبات. شاركت خبيرة البستنة مارثا ستيوارت مؤخرًا ما تفعله في مزرعتها في بيدفورد، نيويورك، للحفاظ على ازدهار مجموعتها الواسعة من نباتات الحاويات حتى الربيع. إذا حان الوقت لفصل الشتاء عن نباتاتك المحفوظة في أصص، فإليك أهم النصائح والحيل التي تقدمها مارثا ستيوارت.

أول شيء عليك القيام به قبل تخزين نباتاتك في الأصيص هو فحصها وتقليمها وإعادة وضعها في أصصها عند الضرورة. راقب أي آفات أو سيقان وجذور تالفة تحتاج إلى إزالتها باستخدام أداة حادة ومعقمة مثل Martha Stewart Handheld Pruner. بعد ذلك، لاحظ أي حدود للجذر تشير إلى أن نباتك يحتاج إلى أصيص أكبر. يمكنك إعادة زراعة نباتاتك المفضلة بسهولة عن طريق اختيار التربة المناسبة وسقيها قبل نقلها لمنع الصدمات. بالنسبة للأواني الكبيرة، شارك ستيوارت سرًا في إحدى حلقات برنامج اسأل مارثا: املأ نصف الوعاء بغلاف فقاعي معاد تدويره لتقليل الوزن الإجمالي للوعاء.