هل تقضي فصل الشتاء في نباتات الدالياس الخاصة بك؟ تجنب هذه الأخطاء الشائعة بأي ثمن

ربما يكون عدم معرفة منطقة النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية التي تعيش فيها، وما إذا كانت نباتات الدالياس قادرة على قضاء فصل الشتاء في الهواء الطلق في منطقتك، هو الخطأ الأكثر فظاعة الذي يمكنك ارتكابه. لماذا؟ لأنه إذا كان موقعك باردًا جدًا، وتركت الدرنات في الخارج لفصل الشتاء، فسوف تتجمد الأرض وتموت – الأمر بهذه البساطة. ما لم تكن تعيش في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية 7 أو أعلى، يجب عليك حماية نباتات الأضاليا من الطقس البارد عن طريق فصل الشتاء في الداخل. إذا كنت تعيش في مناخ أكثر دفئًا نموذجيًا لمناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10، فإن التهديد التالي الأكثر فتكًا لدرنات الداليا التي تقضي فصل الشتاء هو التشبع بالمياه.

من المؤكد أن نباتات الدالياس تحب أن تغمر بالماء في أشهر الصيف الحارة. في الواقع، فهي تزدهر بالسقي المنتظم والعميق. لكن بحلول فصل الشتاء، من المحتمل أن تؤدي أي مياه لا تستنزف من درنات الداليا إلى تعفنها، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. لذا، إذا كنت ستترك الدرنات في الأرض، فتأكد من وجود استراتيجية تصريف لتوجيه مياه الأمطار بعيدًا عن النباتات النائمة. في المناخ البارد، قد تميل إلى إحضار درنات الداليا إلى الداخل في أسرع وقت ممكن قبل أن يغطي الطقس البارد المنطقة. كما أن التسرع في إخراج الدرنات يعد خطأً أيضًا لأنه يحرمها من فرصة الدخول في حالة سبات. أفضل ممارسة هي الانتظار حتى يدمر الصقيع الأول السيقان والأوراق، ثم أعط النباتات 10 أيام أخرى في الخارج. عند هذه النقطة، ستكون الدرنات جاهزة لمرحلة السكون والهجرة إلى الداخل. في الداخل، لا تترك الدرنات دون مراقبة. إنهم يحتاجون إلى الري من حين لآخر إذا أصبحت الركيزة جافة وذبلوا.