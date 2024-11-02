هل تقضي فصل الشتاء في نباتات الدالياس الخاصة بك؟ تجنب هذه الأخطاء الشائعة بأي ثمن

الدالياس (الداليا) هي نباتات عشبية معمرة ذات أزهار طويلة ومذهلة تأتي في مجموعة واسعة من الألوان. أزهارها النابضة بالحياة تجعل من نباتات الدالياس خيارًا شائعًا للبستانيين، ويمكن للنباتات أن تزين حديقتك لعقود من الزمن مع الرعاية المناسبة. ولكن بما أن هؤلاء السكان الأصليين في المكسيك يحتاجون إلى درجات حرارة دافئة ليزدهروا، فإن قضاء فصل الشتاء معهم يتطلب بعض التخطيط والجهد. عمومًا، تتم إزالة نباتات الدالياس المزروعة في المناخات الباردة (في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية أقل من 7) من التربة قبل الشتاء، ويتم تخزين درناتها في وسط نفاذ مثل الفيرميكوليت.. ومع ذلك، سواء كنت تزرع الزهور في المناطق التي تكون فيها نباتات سنوية أو معمرة، فإن قضاء فصل الشتاء في نباتات الدالياس يعد مهمة صعبة. وذلك لأن البستانيين المنزليين من المحتمل أن يرتكبوا أخطاء بسيطة وغير مقصودة ولكنها ذات أهمية كبيرة يمكن أن تهدد بقاء درنات الداليا خلال فترة السكون الشتوي.
أحد الأخطاء هو إساءة تقدير الاحتياجات البيئية للنباتات وترك الدرنات في الأرض في منطقة شديدة البرودة. وحتى إذا كانت المنطقة المناخية مناسبة لفصل الشتاء في الأرض، فإن عدم توفير الصرف الكافي يعد خطأً يجب الابتعاد عنه. من ناحية أخرى ، في المناخات الباردة حيث يجب إحضار الدرنات إلى الداخل لفصل الشتاء ، فإن إحضار نباتات الدالياس إلى الداخل دون منحها وقتًا للتصلب يعد خطأً فادحًا يمكن أن يمنع الجذور من السبات. إذا قمت بإحضار درنات الداليا، فإن الخطأ الأكثر إيلامًا الذي يمكنك ارتكابه هو تجاهلها تمامًا طوال فترة موسم البرد. نغطي كل هذه الأخطاء وطرق تجنبها أدناه.
الأخطاء الرئيسية التي يجب تجنبها عند قضاء فصل الشتاء في نباتات الدالياس (وكيفية تجنبها)
ربما يكون عدم معرفة منطقة النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية التي تعيش فيها، وما إذا كانت نباتات الدالياس قادرة على قضاء فصل الشتاء في الهواء الطلق في منطقتك، هو الخطأ الأكثر فظاعة الذي يمكنك ارتكابه. لماذا؟ لأنه إذا كان موقعك باردًا جدًا، وتركت الدرنات في الخارج لفصل الشتاء، فسوف تتجمد الأرض وتموت – الأمر بهذه البساطة. ما لم تكن تعيش في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية 7 أو أعلى، يجب عليك حماية نباتات الأضاليا من الطقس البارد عن طريق فصل الشتاء في الداخل. إذا كنت تعيش في مناخ أكثر دفئًا نموذجيًا لمناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10، فإن التهديد التالي الأكثر فتكًا لدرنات الداليا التي تقضي فصل الشتاء هو التشبع بالمياه.
من المؤكد أن نباتات الدالياس تحب أن تغمر بالماء في أشهر الصيف الحارة. في الواقع، فهي تزدهر بالسقي المنتظم والعميق. لكن بحلول فصل الشتاء، من المحتمل أن تؤدي أي مياه لا تستنزف من درنات الداليا إلى تعفنها، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. لذا، إذا كنت ستترك الدرنات في الأرض، فتأكد من وجود استراتيجية تصريف لتوجيه مياه الأمطار بعيدًا عن النباتات النائمة. في المناخ البارد، قد تميل إلى إحضار درنات الداليا إلى الداخل في أسرع وقت ممكن قبل أن يغطي الطقس البارد المنطقة. كما أن التسرع في إخراج الدرنات يعد خطأً أيضًا لأنه يحرمها من فرصة الدخول في حالة سبات. أفضل ممارسة هي الانتظار حتى يدمر الصقيع الأول السيقان والأوراق، ثم أعط النباتات 10 أيام أخرى في الخارج. عند هذه النقطة، ستكون الدرنات جاهزة لمرحلة السكون والهجرة إلى الداخل. في الداخل، لا تترك الدرنات دون مراقبة. إنهم يحتاجون إلى الري من حين لآخر إذا أصبحت الركيزة جافة وذبلوا.