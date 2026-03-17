هل تكافح أوبرا وينفري من أجل السير بعد Ozempic؟ هذه هي الإشاعة الصحية التي لا يمكنها تجاهلها

في الخامس من مارس، كانت أوبرا وينفري وصديقتها القديمة غايل كينغ في مقدمة ووسط عرض أزياء Chloé لخريف وشتاء 2026 لأسبوع الموضة في باريس. للأسف، لم تكن أحذية Chloé Cleia T-bar ذات التأثير الثعباني المتطابقة أو حتى ستراتها المصنوعة من جلد الغزال ذات اللون البني المحروق والسراويل الجلدية هي التي جعلت الناس يتحدثون. “ليست المراوغة Ozempic”، علق أحد مستخدمي TikTok على مقطع فيديو TikTok، مشيرًا إلى خطوات أوبرا المترددة والمتقلبة على ما يبدو وهي تشق طريقها ببطء إلى الحدث. وفي الوقت نفسه، سأل آخر: “أين سكوترك !!!”

الحالة الأوزمبية التالية التي أراها هي بالتأكيد أوبرا وينفري.. التي يبدو أنها تكافح من أجل المشي.. والفرق الوحيد هو أنها غطت الأمر بشكل جيد، لذا فالأمر ليس بهذا الوضوح. ماذا يحدث مع الناس؟ لماذا الجميع مهووسون بالاختصارات؟

لقد أصبح الأمر سخيفًا.😳 pic.twitter.com/M4ghtqNLR9 – هانز (@fashionstaera) 7 مارس 2026

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت لاحق، خلال مقطع من تسجيلها لبرنامج “The Oprah Podcast”، قامت وينفري، التي اعترفت بتناول دواء لإنقاص الوزن، بإرجاع اللحظة ببساطة إلى عدم قدرتها على الرؤية من خلال زوج جديد من النظارات الشمسية التي لا تحتوي على وصفة طبية والتي تم تسليمها عشوائياً قبل الخروج من سيارتها. ومع ذلك، أصر آخرون في قسم التعليقات على أن النضال الذي خاضه قطب الإعلام الشهير أثناء المشي كان مؤشرا على شيء أكثر خطورة. “يرتبط Ozempic بهشاشة العظام (ضعف العظام)” ، كما ادعى أحد مستخدمي الكرسي.

لسوء الحظ، بالنسبة إلى وينفري، وفقًا لكيفن جيفرسون، DPM، المعروف أيضًا باسم طبيب DC Foot Doctor، فإن “الأقدام Ozempic” هي شيء حقيقي، وهو ليس شيئًا يجب أن تتجاهله بشكل صارخ. وحذر جيفرسون في مقطع فيديو على فيسبوك من أن “GLP-1s وأدوية وطرق إنقاص الوزن الأخرى لا تركز على أي جزء معين من الجسم، ولكنها تسبب فقدان الدهون في كل مكان، بما في ذلك الجزء السفلي من القدمين”. “وهذا يمكن أن يؤدي إلى الألم، وتشكيل الكالس، وحتى انهيار الجلد.”