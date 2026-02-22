هل تكره المساحة الفارغة فوق خزائن مطبخك؟ قم بإخفائها بقطعة فنية عصرية

لقد اكتشفت طريقة سهلة لتغطية تلك المساحة فوق خزائن مطبخك – والآن عليك أن تفكر في ما يناسب التصميم العام لمطبخك. ابدأ بالمادة: غالبًا ما تُصنع المفروشات من الصوف أو القطن أو الكتان. عادةً ما تُصنع المفروشات الجدارية السميكة من الصوف، الذي يتمتع بملمس وعمق أكبر، مما يجعله مثاليًا للمطابخ الريفية أو على طراز المزرعة. من ناحية أخرى، يعتبر القطن والكتان أقمشة أخف بكثير، مما يجعلها رائعة للمطابخ الحديثة أو الساحلية. بعد ذلك، سوف تحتاج إلى النظر في حجمها. فوق الخزانات، سوف تحتاج إلى شيء موجه أفقيا. ابحث عن تصميمات نسيج أطول ولكن أقصر في الارتفاع.

هناك العديد من الطرق لتعليق المفروشات، حيث تعد قضبان الشد، والمسامير الخشبية، والمشابك، والحلقات من أكثر الأجهزة استخدامًا. تحتوي العديد من المفروشات على حلقات لتنزلق إما على قضيب ستارة أو قضيب شد أو وتد خشبي. تأكد من أن القضيب أو الوتد طويل بما يكفي لتثبيته عبر المساحة المجوفة. إذا لم يكن النسيج يحتوي على حلقات أو جيب، فاختر استخدام المشابك الزخرفية التي يمكنك وضعها بالتساوي في جميع أنحاء القضيب.

وأخيرًا، تذكر أن تأخذ السلامة في الاعتبار أثناء تنظيف نسيجك والحفاظ عليه. تجنب تعليقها في المناطق المزدحمة و/أو القابلة للاشتعال، أو بالقرب من المواقد حيث قد يصل الدخان أو الشحوم إلى القماش. قم بتنظيف النسيج بانتظام باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية، وتجنب استخدام محاليل التنظيف القاسية.