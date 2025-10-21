هل تناول جرعة أعلى من سيماجلوتيد يزيد من فقدان الوزن؟

في حين أن العديد من الأشخاص يرغبون في إنقاص الوزن في حفلات الزفاف أو لم الشمل أو المناسبات الصيفية، فإن الحفاظ على وزن صحي مهم للصحة على المدى الطويل. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تزيد السمنة من خطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني وهشاشة العظام وتوقف التنفس أثناء النوم.

يساعد عقار سيماجلوتايد وأدوية GLP-1 الأخرى الأشخاص الذين يعانون من السمنة على إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وجد استطلاع أجرته مؤسسة Kaiser Family Foundation أن حوالي 1 من كل 8 أشخاص في الولايات المتحدة استخدموا دواء GLP-1 لإدارة أمراض القلب أو مرض السكري من النوع 2 أو الوزن الزائد. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة، قد لا تكون الجرعة الأسبوعية المعتمدة البالغة 2.4 ملليجرام كافية للوصول إلى أهدافهم في إنقاص الوزن.

وجدت دراسة أجريت عام 2025 ونشرت في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء أن جرعة 7.2 ملليجرام من سيماجلوتيد أدت إلى فقدان الوزن بنسبة 3% في المتوسط ​​على مدار 72 أسبوعًا مقارنة بجرعة 2.4 ملليجرام. كان الأشخاص الذين تناولوا جرعة أعلى أيضًا أكثر عرضة لتحقيق تخفيضات كبيرة في الوزن بنسبة 20٪ إلى 25٪. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الجرعة غير معتمدة حاليًا من قِبل إدارة الغذاء والدواء.