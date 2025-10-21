هل تناول جرعة أعلى من سيماجلوتيد يزيد من فقدان الوزن؟

في حين أن العديد من الأشخاص يرغبون في إنقاص الوزن في حفلات الزفاف أو لم الشمل أو المناسبات الصيفية، فإن الحفاظ على وزن صحي مهم للصحة على المدى الطويل. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تزيد السمنة من خطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني وهشاشة العظام وتوقف التنفس أثناء النوم.
يساعد عقار سيماجلوتايد وأدوية GLP-1 الأخرى الأشخاص الذين يعانون من السمنة على إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وجد استطلاع أجرته مؤسسة Kaiser Family Foundation أن حوالي 1 من كل 8 أشخاص في الولايات المتحدة استخدموا دواء GLP-1 لإدارة أمراض القلب أو مرض السكري من النوع 2 أو الوزن الزائد. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة، قد لا تكون الجرعة الأسبوعية المعتمدة البالغة 2.4 ملليجرام كافية للوصول إلى أهدافهم في إنقاص الوزن.
وجدت دراسة أجريت عام 2025 ونشرت في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء أن جرعة 7.2 ملليجرام من سيماجلوتيد أدت إلى فقدان الوزن بنسبة 3% في المتوسط على مدار 72 أسبوعًا مقارنة بجرعة 2.4 ملليجرام. كان الأشخاص الذين تناولوا جرعة أعلى أيضًا أكثر عرضة لتحقيق تخفيضات كبيرة في الوزن بنسبة 20٪ إلى 25٪. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الجرعة غير معتمدة حاليًا من قِبل إدارة الغذاء والدواء.
جرعة أعلى من سيماجلوتيد تزيد من خطر الآثار الجانبية
كانت دراسة STEP UP عبارة عن تجربة سريرية من المرحلة الثالثة لمعرفة ما إذا كانت جرعة 7.2 ملليغرام من سيماجلوتيد آمنة وفعالة. وشارك في الدراسة أكثر من 1400 شخص يعانون من السمنة، حيث تناول 1005 منهم جرعة 7.2 ملليجرام لأكثر من عام. وفي المتوسط، فقد المشاركون الذين تناولوا الجرعة الأعلى 18.7% من وزن الجسم. وكانت جرعة 2.4 ملليجرام فعالة أيضًا، حيث ساعدت المشاركين على فقدان ما متوسطه 15.6% من وزنهم. وبالمقارنة، فقد أولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي ما يقرب من 4٪ من وزنهم.
(اقرأ عن استراتيجية إنقاص الوزن الأكثر فعالية من سيماجلوتيد.)
ارتبطت الجرعة الأعلى من سيماجلوتيد بزيادة خطر الآثار الجانبية مثل الغثيان والقيء والإسهال. من بين أولئك الذين تناولوا جرعة 7.2 ملليغرام، 71% عانوا من مشاكل في الجهاز الهضمي، و23% أبلغوا عن وخز أو أحاسيس غير طبيعية في أجسادهم. ومن المثير للاهتمام أن 43% من الأشخاص الذين تناولوا الدواء الوهمي عانوا أيضًا من أعراض الجهاز الهضمي أثناء الدراسة.
فقد المشاركون في مجموعة الجرعة الأعلى ما متوسطه 11.7 سم (حوالي 4.6 بوصة) من محيط الخصر مقارنة بـ 8.6 سم (حوالي 3.4 بوصة) في مجموعة 2.4 ملليجرام و1.3 سم (حوالي 0.5 بوصة) في مجموعة الدواء الوهمي. يرتبط محيط الخصر الأكبر بزيادة خطر الإصابة بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول وآلام المفاصل، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة أبحاث الصحة العامة.
تجنب تناول جرعة أعلى من سيماجلوتيد ما لم يسترشد الطبيب
تمت الموافقة على سيماجلوتايد من قبل إدارة الغذاء والدواء لعلاج مرض السكري من النوع 2 والسمنة مع المساعدة أيضًا في تقليل خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب (عبر المعاهد الوطنية للصحة). من المهم التحدث مع طبيبك حول كيفية زيادة الجرعة بأمان حتى يتمكن جسمك من التكيف مع الدواء.
على سبيل المثال، عند البدء بـ Wegovy (الإصدار ذو الاسم التجاري لـ semaglutide للسمنة)، يمكنك البدء بجرعة 0.25 ملليجرام. كل أربعة أسابيع تقريبًا، قد يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك برفع جرعتك تدريجيًا بحوالي 0.5 ملليجرام حتى تصل إلى جرعة الصيانة البالغة 2.4 ملليجرام. قد لا تحتاج حتى إلى تناول جرعة عالية جدًا طالما أنك ترى النتائج بجرعة أقل.
على الرغم من أن تجربة STEP UP السريرية اختبرت جرعة أعلى قدرها 7.2 ملليجرام، إلا أنه لا ينبغي عليك أبدًا تناول أكثر مما وصفه طبيبك. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من سيماجلوتيد إلى زيادة خطر انخفاض نسبة السكر في الدم، أو مشاكل الجهاز الهضمي الشديدة، أو الجفاف، أو التهاب البنكرياس (حسب Mayo Clinic).
(اقرأ لماذا تقوم إدارة الغذاء والدواء باتخاذ إجراءات صارمة ضد مقدمي الخدمات الصحية عن بعد الذين يبيعون سيماجلوتيد.)
يأتي Wegovy في أقلام حقن مملوءة مسبقًا تساعد على منع أخطاء الجرعات، ولكن الإصدارات المركبة من semaglutide من بعض الصيدليات قد تترك تحديد الجرعات لك. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن بعض الأشخاص الذين يستخدمون سيماجلوتيد المركب تناولوا عن طريق الخطأ ما يصل إلى 20 ضعف الكمية المقصودة بسبب أخطاء في القياس. في بعض الحالات، أدت جرعة زائدة من سيماجلوتيد إلى دخول المستشفى.