هل تنظيف الجدران المغطاة بالخل يسبب أضراراً؟ إليك ما نعرفه

يعد ورق الحائط خيارًا خالدًا للتصميم، سواء اخترت ورق الحائط الكلاسيكي الغراء أو نسخة حديثة قابلة للتقشير والعصا لإضفاء البهجة على جدرانك. بعد قضاء بعض الوقت في تحديد كيفية اختيار ورق الحائط المناسب للمساحة الخاصة بك، تحتاج إلى فهم كيفية تنظيفه للتأكد من أنه يبدو جيدًا مثل اليوم الذي أضفته فيه. لسوء الحظ، غالبًا ما يقع ورق الحائط ضحية للنشاط الصاخب في منزلك، خاصة في المناطق شديدة الحركة. يمكن أن يساعد التنظيف الروتيني في الحفاظ على مظهر جدرانك كأنها جديدة، لكن تحديد المنتجات التي يجب استخدامها قد يكون أمرًا صعبًا. قد تكون المواد الكيميائية القاسية والمنظفات التقليدية التي يتم شراؤها من المتاجر غير واردة، مما يترك خياراتك محدودة بعض الشيء. يعد استخدام الخل للحفاظ على نظافة منزلك أمرًا بديهيًا، ولكن بما أنه حمضي، فقد تتساءل عما إذا كان استخدامه آمنًا على مثل هذه المواد الحساسة أم لا. لحسن الحظ، يمكن أن يعمل الخل على تنظيف معظم ورق الحائط، على الرغم من وجود بعض التحذيرات التي يجب عليك وضعها في الاعتبار.
تختلف المواد المستخدمة في صناعة ورق الحائط. من الفينيل الاقتصادي إلى القماش الفاخر الفاخر، هناك ورق حائط يناسب كل ميزانية وأسلوب. وهذا يعني أيضًا أن إرشادات التنظيف ستكون مختلفة تمامًا اعتمادًا على المادة المصنوعة منها غطاء الحائط الخاص بك. لا يمكن لكل ورق جدران أن يتحمل الخل، لذلك إذا كنت تعمل باستخدام القماش أو القماش الزجاجي، فالتزم بإزالة الغبار والكنس. إذا كان لديك ورق حائط قابل للغسل أو مصنوع من الألياف الزجاجية أو الفينيل، فيمكنك استخدام الخل بأمان لتنظيف جدرانك.
استخدام الخل لتنظيف الجدران المغطاة بورق الجدران
يمكن للأوساخ والرطوبة أن تؤثر على ورق الحائط الخاص بك، مما قد يتسبب في ظهور فقاعات أو تقشيره. ولهذا السبب، من الجيد معالجة أي بقع في أسرع وقت ممكن. قبل تنظيف الحائط المغطى بالكامل، قم بإجراء اختبار صغير في مكان غير واضح، ربما في منطقة تقع خلف قطعة أثاث. نظرًا لأن ورق الحائط يمكن أن يكون حساسًا، فإنه يحتاج إلى لمسة خفيفة عند تنظيفه. ستحتاج أولاً إلى إزالة أي غبار موجود بقطعة قماش من الألياف الدقيقة أو منفضة غبار. بمجرد أن يصبح السطح خاليًا من الغبار، قم بخلط نصف كوب من الماء مع نصف كوب من الخل الأبيض المقطر. استخدمي إسفنجة أو قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء والخل، ثم قومي بالمسح برفق على أي بقع. احرص على عدم تشبع الجدار أو فركه بالضغط الزائد. بعد التنظيف، امسح أي بقايا.
إذا كان ورق الحائط الخاص بك عرضة لبقع الطعام أو أي تراكمات أخرى، فقد تحتاج إلى تنظيف الجدار بأكمله. إذا كان الأمر كذلك، فابدأ من الأعلى، ثم انتقل إلى الأسفل. هل قرر الصغار أن يجعلوا ورق الحائط الخاص بك قماشهم؟ يمكن للخل أن ينقذ الموقف، حيث يمكن لهذا المكون المنزلي الشائع أن يزيل آثار أقلام التلوين عن الجدران. ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه وستحصل على جدار خالٍ من العيوب في وقت قصير.