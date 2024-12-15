هل تنظيف الجدران المغطاة بالخل يسبب أضراراً؟ إليك ما نعرفه

يعد ورق الحائط خيارًا خالدًا للتصميم، سواء اخترت ورق الحائط الكلاسيكي الغراء أو نسخة حديثة قابلة للتقشير والعصا لإضفاء البهجة على جدرانك. بعد قضاء بعض الوقت في تحديد كيفية اختيار ورق الحائط المناسب للمساحة الخاصة بك، تحتاج إلى فهم كيفية تنظيفه للتأكد من أنه يبدو جيدًا مثل اليوم الذي أضفته فيه. لسوء الحظ، غالبًا ما يقع ورق الحائط ضحية للنشاط الصاخب في منزلك، خاصة في المناطق شديدة الحركة. يمكن أن يساعد التنظيف الروتيني في الحفاظ على مظهر جدرانك كأنها جديدة، لكن تحديد المنتجات التي يجب استخدامها قد يكون أمرًا صعبًا. قد تكون المواد الكيميائية القاسية والمنظفات التقليدية التي يتم شراؤها من المتاجر غير واردة، مما يترك خياراتك محدودة بعض الشيء. يعد استخدام الخل للحفاظ على نظافة منزلك أمرًا بديهيًا، ولكن بما أنه حمضي، فقد تتساءل عما إذا كان استخدامه آمنًا على مثل هذه المواد الحساسة أم لا. لحسن الحظ، يمكن أن يعمل الخل على تنظيف معظم ورق الحائط، على الرغم من وجود بعض التحذيرات التي يجب عليك وضعها في الاعتبار.

تختلف المواد المستخدمة في صناعة ورق الحائط. من الفينيل الاقتصادي إلى القماش الفاخر الفاخر، هناك ورق حائط يناسب كل ميزانية وأسلوب. وهذا يعني أيضًا أن إرشادات التنظيف ستكون مختلفة تمامًا اعتمادًا على المادة المصنوعة منها غطاء الحائط الخاص بك. لا يمكن لكل ورق جدران أن يتحمل الخل، لذلك إذا كنت تعمل باستخدام القماش أو القماش الزجاجي، فالتزم بإزالة الغبار والكنس. إذا كان لديك ورق حائط قابل للغسل أو مصنوع من الألياف الزجاجية أو الفينيل، فيمكنك استخدام الخل بأمان لتنظيف جدرانك.