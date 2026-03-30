هل جايل كينغ على Ozempic أو GLP-1 مثل أوبرا؟ إعادة النظر في 10 سنوات من فقدان الوزن بالصور

جايل كينج ليست مجرد صديقة لأوبرا وينفري؛ لقد قامت ببناء قوتها النجمية الخاصة. لأكثر من عقد من الزمان، كانت بمثابة الدعامة الأساسية في شبكة سي بي إس نيوز، وعلى الأخص في برنامج “سي بي إس مورنينج”. حتى أنها تم اختيارها كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2019 من قبل مجلة تايم. للأسف، مثل كثيرين آخرين في دائرة الضوء، تلقت عددًا كبيرًا من الصحافة بسبب تقلبات وزنها (بدلاً من إنجازاتها)، خاصة في السنوات العشر الماضية.

لكي نكون منصفين، اتبعت كينغ مسارًا متقلبًا لفقدان الوزن وزيادة الوزن، تمامًا مثل صديقتها المفضلة وينفري. ولكن على عكس وينفري، لم تؤكد كينغ أو حتى تلمح إلى أنها استخدمت أدوية مثل GLP-1s لمساعدتها على النحافة. (في هذه الأثناء، تحدثت أوبرا عن كيفية فقدانها للوزن أثناء تناولها دواء Ozempic.)

وبدلا من الاعتماد على الوصفات الطبية، يبدو أن نظام كينغ للصحة واللياقة البدنية ركز بشكل مباشر على تناول كميات أقل من الطعام وممارسة المزيد من التمارين. في الواقع، نشرت مجلة أوبرا مقالاً عن التمرين المفضل لكينغ في عام 2004. في ذلك الوقت، كان كينغ يمارس الرياضة لمدة ساعة على الأقل كل يوم مع يوم أو يومين فقط من الراحة في الأسبوع. ومع ذلك، فإن ممارسة التمارين الرياضية وحدها لم تنجح دائمًا: فقد جربت نظامين غذائيين على الأقل لمساعدتها على فقدان الوزن أيضًا، كما تظهر الصور والتقارير منذ عام 2015 تقريبًا.