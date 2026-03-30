هل جايل كينغ على Ozempic أو GLP-1 مثل أوبرا؟ إعادة النظر في 10 سنوات من فقدان الوزن بالصور

جايل كينج ليست مجرد صديقة لأوبرا وينفري؛ لقد قامت ببناء قوتها النجمية الخاصة. لأكثر من عقد من الزمان، كانت بمثابة الدعامة الأساسية في شبكة سي بي إس نيوز، وعلى الأخص في برنامج “سي بي إس مورنينج”. حتى أنها تم اختيارها كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2019 من قبل مجلة تايم. للأسف، مثل كثيرين آخرين في دائرة الضوء، تلقت عددًا كبيرًا من الصحافة بسبب تقلبات وزنها (بدلاً من إنجازاتها)، خاصة في السنوات العشر الماضية.
لكي نكون منصفين، اتبعت كينغ مسارًا متقلبًا لفقدان الوزن وزيادة الوزن، تمامًا مثل صديقتها المفضلة وينفري. ولكن على عكس وينفري، لم تؤكد كينغ أو حتى تلمح إلى أنها استخدمت أدوية مثل GLP-1s لمساعدتها على النحافة. (في هذه الأثناء، تحدثت أوبرا عن كيفية فقدانها للوزن أثناء تناولها دواء Ozempic.)
وبدلا من الاعتماد على الوصفات الطبية، يبدو أن نظام كينغ للصحة واللياقة البدنية ركز بشكل مباشر على تناول كميات أقل من الطعام وممارسة المزيد من التمارين. في الواقع، نشرت مجلة أوبرا مقالاً عن التمرين المفضل لكينغ في عام 2004. في ذلك الوقت، كان كينغ يمارس الرياضة لمدة ساعة على الأقل كل يوم مع يوم أو يومين فقط من الراحة في الأسبوع. ومع ذلك، فإن ممارسة التمارين الرياضية وحدها لم تنجح دائمًا: فقد جربت نظامين غذائيين على الأقل لمساعدتها على فقدان الوزن أيضًا، كما تظهر الصور والتقارير منذ عام 2015 تقريبًا.
زيادة الوزن على مر السنين
لنبدأ قصة وزن جايل كينغ بأثر رجعي من خلال النظر في لياقتها البدنية عندما بدأت في برنامج “CBS Mornings”. ورغم أن كينغ لم تقل قط أن وزنها يعادل وزن وينفري، إلا أنها اعترفت بأن وزنها يزداد مع تقدمها في السن. وفي مقابلة أجرتها شبكة سي بي إس نيوز عام 2016، أشارت إلى أنه “بمجرد مرورك بمرحلة انقطاع الطمث، يكون من الصعب إنقاص الوزن”.
كينغ ليست وحدها، حيث أن زيادة الوزن هي واحدة من الآثار الجانبية المميزة لانقطاع الطمث. لذلك، تبدو تجربة كينغ طبيعية تمامًا، وإن كانت محبطة.
مرحبا لمراقبي الوزن
في ظهورها على شبكة سي بي إس نيوز لعام 2016، تحدثت جايل كينغ عن نجاحها مع برنامج Weight Watchers. وقالت: “أقوم بمراقبة الوزن من حين لآخر عندما أحتاج إلى إنقاص بعض الوزن”. في نفس العام، شاركت تحديثًا على Instagram حول المدى الذي وصلت إليه في أقل من عام: “في 9 أشهر، أنجب طفلًا؟؟؟ أو اخسر 27.7 رطلاً على @weightwatchers.”
يبدو أن King يحب برنامج Weight Watchers نظرًا لمرونته. مثال على ذلك: ذكرت في نفس مقابلة CBS News أن طريقة Weight Watchers المبنية على النقاط تناسبها حيث “يمكنك أن تقرر كيف تريد إنفاق نقاطك”. بالإضافة إلى ذلك، ليس عليها أن تحرم نفسها.
كيف تعاملت جايل كينغ مع زيادة الوزن الوبائية
بعد اكتساب الوزن أثناء الوباء، لجأت جايل كينغ إلى إنستغرام في أواخر عام 2020 لمشاركة مشاكلها. وأوضحت مدى ثقلها من خلال نشر صورة لقدميها على الميزان.
ومع ذلك، كان هدف كينغ هو ارتداء الفستان الأصفر خلال مقابلاتها الانتخابية، لذلك اتخذت إجراءات صارمة. لمدة خمسة أيام، تناول كينغ الحساء فقط، وفقًا لمنشور آخر على إنستغرام. لقد فقدت 7 أرطال أثناء تناول الحساء بسرعة وتناسبت مع الملابس البراقة. ومع ذلك، فإن النظام الغذائي الذي يعتمد على السوائل بالكامل قد لا يكون مناسبًا لجميع الأشخاص.
عادات يومية أكثر صحة وجلسة تصوير رائعة
بحلول عام 2024، عادت كينغ إلى روتين التمارين الرياضية ومشاهدة ما تأكله. ولخصت فلسفتها في الحفاظ على لياقتها لـ TMZ: “يجب على (الجميع) معرفة ما يناسبهم.”
هل يمكن أن يكون تفانيها في الحفاظ على شكلها الأنيق في الستينيات من عمرها جزئيًا هو السبب وراء مطالبتها بأن تكون عارضة أزياء لملابس السباحة “Sports Illustrated” في ذلك العام؟ ربما، ولكن ربما لا: حسب صحيفة نيويورك تايمز، تم اختيارها بسبب تمثيلها للنساء “في قمة حياتهم المهنية”.
ومن المفارقات أنه بينما كانت كينغ تتذكر جلسة التصوير مع People، اعترفت بأنها أكلت برجر بالجبن قبل أن تذهب إلى المكسيك. شجعها فريق المجلة على تناول الطعام بشكل طبيعي حتى لا تغير نفسها على الإطلاق أثناء التصوير.
هل لدى جايل كينج وجه أوزيمبي؟
في عامي 2025 و2026، بدت كينغ في أنحف حالاتها منذ سنوات. مثل أوبرا، بدأ وجهها تظهر عليه بقع هزيلة تشير غالبًا إلى فقدان الوزن بسرعة كبيرة. وبما أن هذه الظاهرة يمكن ربطها باستخدام GLP-1، فقد بدأ الكثير من الناس يتساءلون عما إذا كان لدى كينغ “وجه أوزيمبي”. (لقد تعامل الكثير من المشاهير مع وجه Ozempic من استخدام GLP-1.)
في مقابلة مع نيكي سويفت، سُئل جراح التجميل الدكتور مايكل أوميدي عما إذا كان يعتقد أن صور كينغ كانت رمزًا لاستخدام GLP-1. وقال إنه “من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين” ولكن “قد يكون هذا هو الحال” مع كينغ، مشيرًا إلى “عينيها المجوفتين وخدودها الغائرة” في صورة التقطت في مارس 2026. مرة أخرى، لم يؤكد كينغ استخدام أي من أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن.