هل حرقة الإمساك ومرتبطة؟ أوضح الاتصال الغريب

من المحتمل أن تكون قد عانيت من أعراض حرقة الحنقة في مرحلة ما: إحساس محترق في وسط صدرك ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بطعم حامض مرير. يحدث حرقة عندما تكون عضلة العضلة العاصرة في أسفل المريء ، والأنبوب الذي يؤدي من فمك إلى معدتك ، يفتح في الوقت الخطأ ، مما يسمح بحمض المعدة بالسفر إلى المريء. يمكن أن تتوهج الحرقة بعد الأكل ، في المساء ، أو عند الاستلقاء أو الانحناء. عادةً ما تكون خطيرة ، ومعظم الناس يديرون الحلقات العرضية ذات الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو تغييرات في نمط الحياة ، مثل تجنب الأطعمة الدهنية أو الحارة أو الكافيين أو الكحول.

ومن المثير للاهتمام ، أن الأشخاص المعرضين لوجود نوبات متكررة من الحرقة ، وهي حالة تعرف باسم مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، قد يجدون أيضًا أنفسهم يكافحون مع عدم انتظام. على سبيل المثال ، وجدت دراسة 2022 المنشورة في مجلة علم الأعصاب والحركية أن GERD ارتبط باحتمال أكبر من 56 ٪ إلى 144 ٪ من الإمساك ، اعتمادًا على كيفية تشخيصه. وفقًا للخبراء ، هناك بعض التفسيرات المحتملة التي تفسر هذا الاتصال.