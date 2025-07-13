هل حرقة الإمساك ومرتبطة؟ أوضح الاتصال الغريب

من المحتمل أن تكون قد عانيت من أعراض حرقة الحنقة في مرحلة ما: إحساس محترق في وسط صدرك ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بطعم حامض مرير. يحدث حرقة عندما تكون عضلة العضلة العاصرة في أسفل المريء ، والأنبوب الذي يؤدي من فمك إلى معدتك ، يفتح في الوقت الخطأ ، مما يسمح بحمض المعدة بالسفر إلى المريء. يمكن أن تتوهج الحرقة بعد الأكل ، في المساء ، أو عند الاستلقاء أو الانحناء. عادةً ما تكون خطيرة ، ومعظم الناس يديرون الحلقات العرضية ذات الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو تغييرات في نمط الحياة ، مثل تجنب الأطعمة الدهنية أو الحارة أو الكافيين أو الكحول.
ومن المثير للاهتمام ، أن الأشخاص المعرضين لوجود نوبات متكررة من الحرقة ، وهي حالة تعرف باسم مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، قد يجدون أيضًا أنفسهم يكافحون مع عدم انتظام. على سبيل المثال ، وجدت دراسة 2022 المنشورة في مجلة علم الأعصاب والحركية أن GERD ارتبط باحتمال أكبر من 56 ٪ إلى 144 ٪ من الإمساك ، اعتمادًا على كيفية تشخيصه. وفقًا للخبراء ، هناك بعض التفسيرات المحتملة التي تفسر هذا الاتصال.
قد يسبب الاستخدام المتكرر للأدوية الحربية الإمساك
هناك العديد من الأدوية الشائعة التي يمكن أن تسبب الإمساك كآثار جانبية ، بما في ذلك بعض علاجات الحرقة الشهيرة. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك ارتجاع المريء أو يجب أن تستخدمها بشكل متكرر. على سبيل المثال ، يلاحظ مركز Tampa Bay Treadux أن مضادات الحموضة التي تحتوي على الألومنيوم ، مثل Maalox و Mylanta و Gaviscon ، يمكن أن تؤدي إلى الإمساك لأن الألومنيوم يقلل من معدل الانقباضات في المعدة والأمعاء.
وفقًا لـ Healthline ، يمكن أن تسبب مثبطات مضخة البروتون مثل Prilosec و Nexium و Prevacid أيضًا آثارًا جانبية هضمية ، بما في ذلك الإمساك. يلاحظ مؤلفو دراسة أجريت عام 2005 المنشورة في علم الصيدلة والعلاجات الغذائية أن هذه الأدوية يمكن أن تسبب تأخر إفراغ المعدة ، والتي قد تسهم في هذا الشرط.
تضيف Cleveland Clinic أن حاصرات H2 مثل Tagamet و Axid و Pepcid لديها خطر منخفض من الآثار الجانبية. ومع ذلك ، إذا كان لديك آثار جانبية ، فقد يكون الإمساك أحدها.
من الممكن أيضًا أن يشترك حرقة الإمساك في نفس السبب
هناك احتمال آخر هو أن كلا الشرطين ينشأون من اضطراب الحركة ، وهو Suneta Krishnareddy ، MD ، وهو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي ، أخصائي داخلي ، وأستاذ مشارك في الجهاز الهضمي وأمراض الكبد في مركز جامعة كولومبيا إيرفينغ الطبي ، لـ Health Central. يؤدي اضطراب الحركة إلى إبطاء الجهاز الهضمي ، والذي يمكن أن يسبب حرقة أن محتويات المعدة لا تفرغ بسرعة كافية ، مما يؤدي إلى إنتاج حمض المعدة الزائد. وفقًا لـ Krishnareddy ، يمكن أن تساهم انخفاض الحركة أيضًا في الإمساك لأن النفايات تتحرك ببطء أكثر عبر القولون.
تشرح الأخبار الطبية اليوم أن علاج الإمساك قد يساعد في تخفيف أعراض ارتجاع المريء. عندما يتراكم البراز في القولون ، يمكن أن يزيد من ضغط البطن ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الجزر عن طريق دفع محتويات المعدة إلى المريء. من خلال تحسين الانتظام من خلال تغييرات نمط الحياة – مثل زيادة تناول المياه والألياف ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وإنشاء عادات حمام متسقة – قد يقلل الناس من هذا الضغط ويخفف من أعراض ارتجاع المريء. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن التوصية بمسهلات دون وصفة طبية أو أدوية وصفة طبية. من الجيد أيضًا التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي أدوية تتناولها والتي قد تساهم في الإمساك.