هل حزم أجهزة لوي تستحق ذلك؟ هذا ما نعرفه

لا ، ليس أنت فقط. إعادة تشكيل المطبخ باهظة الثمن يبعث على السخرية. في الواقع ، إلى جانب الحمام ، يعد المطبخ أحد أغلى الغرف التي يتم تجديدها في المنزل. لحسن الحظ ، إذا كنت تبحث عن طريقة لتوفير المال على إعادة تشكيل المطبخ الخاص بك ، فهناك العديد من الطرق لخفض التكاليف – كما هو الحال مع أفكار باكسبلاش المطبخ السهلة هذه – ولكن قد تجد نفسك أيضًا تعاني من صدمة الملصقات عندما تتوجه إلى المتجر لاختيار الأجهزة. لهذا السبب تقدم متاجر مثل Lowe خصومات للأشخاص الذين يشترون أجهزة متعددة ، لكن هل تستحق حزم الأجهزة؟

على الرغم من أنه من الجيد في كثير من الأحيان الحصول على خصم ، من المهم أيضًا معرفة ما إذا كان الخصم يوفر لك المال حقًا. السؤال الأول الذي يجب طرحه في هذا الموقف هو ما إذا كانت أجهزتك تحتاج حقًا إلى استبدالها أو إذا كان يمكن إصلاحها. ستكون الإصلاحات دائمًا أرخص من شراء جديد. إذا كانت أجهزتك تعمل ولم تعجبك مظهرها ، فكر مرتين قبل إنفاق الآلاف لاستبدالها. قد تكون قادرًا على إخفاء هذه الأجهزة بالألواح المغناطيسية أو الطلاء أو حتى خلفية التقشير والعصا.

ومع ذلك ، إذا فشلت جميع أجهزتك أو كنت بحاجة إلى تقديم بناء جديد ، فمن المهم أن تكون متسوقًا ذكيًا. إذا كنت تفكر في التوجه إلى Lowe’s للاستفادة من خصومات حزمة الأجهزة الخاصة بهم ، ففكر أولاً فيما إذا كان لديهم حزمة تناسبك. تحقق من القوائم عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان لديهم مزيج من المساحات الخاصة بك وأبعاده ، وتذكر التحقق من المراجعات وتجنب هذه العلامات التجارية غير الموثوقة (إن أمكن) – لا أحد يريد أن ينفق الآلاف على شيء من شأنه أن يكسر سنة.