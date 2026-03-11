هل داريل هانا مصاب بالتوحد؟ التشخيص جعل المعجبين ينتقدون تصويرها المثير للجدل في قصة حب

يمكن أن تواجه النساء البالغات المصابات بالتوحد العديد من التحديات الاجتماعية. على سبيل المثال، قد يجدون صعوبة في قراءة إشارات أجساد الآخرين وصوتهم، وقد يقومون “بالتحفيز” (على سبيل المثال، تكرار الأنشطة المهدئة مثل التأرجح ذهابًا وإيابًا)، أو قد يحاولون التأقلم من خلال التعويض الزائد عن اختلافاتهم (عبر علم النفس اليوم). على الرغم من أن التشخيص يمكن أن يجعل الحياة أكثر صعوبة، إلا أن العديد من النساء المصابات بالتوحد يعتبرن محترفات ناجحات، بما في ذلك النجمة داريل هانا. (إنها واحدة فقط من بين العديد من المشاهير الذين كشفوا عن تشخيص إصابتهم بالتوحد.)

وقد تلقت هانا، وهي الآن في الستينيات من عمرها، تشخيص إصابتها بالتوحد أثناء طفولتها. في مقابلة عام 2014 مع دان راذر المتاحة على موقع يوتيوب، أخبرت راذر أنها لم تكن “تتواصل بشكل جيد” عندما كانت شابة وعادة ما كانت تهتز طوال الوقت. وهي تنسب الفضل إلى والدتها لمساعدتها على النجاح، بدلاً من إضفاء الطابع المؤسسي عليها، والسماح لها بالمساحة لاستكشاف التمثيل.

من خلال الفيلم، تقول هانا إنها تمكنت من تحقيق أحلامها. في إحدى المقابلات (عبر TODAY)، أوضحت أن “التمثيل بالنسبة لي كان يتعلق بالذهاب إلى أرض أوز ومقابلة Tin Man.” ومع ذلك، يشك المشاهدون في أن مسلسلًا تلفزيونيًا جديدًا قد يبالغ بشكل كبير في تصوير مرض توحد هانا في محاولة للحصول على تقييمات.