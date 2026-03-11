هل داريل هانا مصاب بالتوحد؟ التشخيص جعل المعجبين ينتقدون تصويرها المثير للجدل في قصة حب

يمكن أن تواجه النساء البالغات المصابات بالتوحد العديد من التحديات الاجتماعية. على سبيل المثال، قد يجدون صعوبة في قراءة إشارات أجساد الآخرين وصوتهم، وقد يقومون “بالتحفيز” (على سبيل المثال، تكرار الأنشطة المهدئة مثل التأرجح ذهابًا وإيابًا)، أو قد يحاولون التأقلم من خلال التعويض الزائد عن اختلافاتهم (عبر علم النفس اليوم). على الرغم من أن التشخيص يمكن أن يجعل الحياة أكثر صعوبة، إلا أن العديد من النساء المصابات بالتوحد يعتبرن محترفات ناجحات، بما في ذلك النجمة داريل هانا. (إنها واحدة فقط من بين العديد من المشاهير الذين كشفوا عن تشخيص إصابتهم بالتوحد.)
وقد تلقت هانا، وهي الآن في الستينيات من عمرها، تشخيص إصابتها بالتوحد أثناء طفولتها. في مقابلة عام 2014 مع دان راذر المتاحة على موقع يوتيوب، أخبرت راذر أنها لم تكن “تتواصل بشكل جيد” عندما كانت شابة وعادة ما كانت تهتز طوال الوقت. وهي تنسب الفضل إلى والدتها لمساعدتها على النجاح، بدلاً من إضفاء الطابع المؤسسي عليها، والسماح لها بالمساحة لاستكشاف التمثيل.
من خلال الفيلم، تقول هانا إنها تمكنت من تحقيق أحلامها. في إحدى المقابلات (عبر TODAY)، أوضحت أن “التمثيل بالنسبة لي كان يتعلق بالذهاب إلى أرض أوز ومقابلة Tin Man.” ومع ذلك، يشك المشاهدون في أن مسلسلًا تلفزيونيًا جديدًا قد يبالغ بشكل كبير في تصوير مرض توحد هانا في محاولة للحصول على تقييمات.
تم إنشاؤها للتقييمات، وليس لدقة تصوير التوحد
المسلسل التلفزيوني هو “Love Story”، وهو عبارة عن وسيلة بث تبث الرومانسية في التسعينيات بين النجمين جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت. (توفي الزوجان في عام 1999 في حادث تحطم طائرة).
منذ أن واعدت هانا كينيدي لعدة سنوات، ظهرت شخصية تحمل اسمها في العرض. لكن تم اتهام كتاب الشخصية بأخذ الحريات – و”الكتابة الكسولة” من قبل مجلة تايم – عندما يتعلق الأمر بتصوير هانا. ومن بين هذه الحريات قد يكون هناك تضخيم للخصائص التي تعزى عادة إلى مرض التوحد لدى الإناث.
على سبيل المثال، تظهر شخصية “داريل هانا” في أحد المشاهد في جنازة والدة كينيدي. هناك، تدلي الشخصية بملاحظات غير مناسبة اجتماعيًا وباردة بشكل غريب. في مشهد آخر، تسمح الشخصية للأصدقاء بتعاطي المخدرات في شقة كينيدي أثناء قيامها بأوضاع تشبه اليوغا. كلتا اللحظتين يمكن القول أنهما تجعلان هانا تبدو غير حساسة أو غير قادرة على تكوين علاقات قوية، وهما افتراضان يتم طرحهما أحيانًا حول النساء المصابات بالتوحد. (كلا الافتراضين لهما أسس قائمة على الأدلة، ولكن كل شخص مصاب بالتوحد يختلف عن الآخر، وافتراض مثل هذه الخصائص غير عادل بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التوحد).
التشجيع من جميع أنحاء الإنترنت
لم تتهم هانا مؤلفي “قصة حب” بالسخرية من إصابتها بالتوحد، لكنها انتقدتهم لكونهم مخادعين وكارهين للنساء. في مقال رأي لـ اوقات نيويورك، انتقدت هانا المتورطين في إنشاء “قصة حب” لإهانتها وإهانتها. وكتبت: “هذه ليست زخارف إبداعية للشخصية. إنها تأكيدات حول السلوك – وهي كاذبة”. “الأفعال والتصرفات المنسوبة إلي غير صحيحة”.
لاحظ العديد من المراقبين أن شخصية “داريل هانا” في “قصة حب” تبدو مفتعلة وأن معجبي هانا لا يلتزمون الصمت بشأن ما يعتبرونه أيضًا تحريفًا غير عادل لمرض التوحد الذي تعاني منه. قال أحد مستخدمي X: “إن حقيقة إصابتها بالتوحد تجعلني أتساءل عما إذا كانوا قد صوروها عمدًا بهذه الطريقة القادرة على السخرية منها.” حتى المشاهير روزانا أركيت ذهبت إلى إنستغرام لدعم هانا من خلال نشر صورة مرتدة لهما مع التعليق، “إن تصويرها على البث المباشر هو b*********. كان حبها مع جون إف كينيدي جونيور حقيقيًا.”
ليس من الواضح ما إذا كان “قصة حب” قد أخذ مرض توحد هانا في الاعتبار عند كتابة دور شبيهها الخيالي أم لا. (كملاحظة جانبية، لم يتشاور المبدعون مع هانا أو مع أفراد عائلة كينيدي أو بيسيت، لذلك تم تصوير العرض بأكمله دون أي دعم رسمي.) ومع ذلك، يبدو أن شخصية “داريل هانا” بالتأكيد تفيض بما يشبه المبالغة في أعراض التوحد.