هل رف النبيذ كونترتوب هو الخيار الأفضل لمنزلك؟

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سواء كنت تستمتع بوجود كوب من النبيذ مع العشاء أو للمساعدة في الاسترخاء بعد يوم طويل ، فإن الحفاظ على بعض الزجاجات في متناول اليد أمر لطيف دائمًا. من الجيد أيضًا معرفة أنه إذا توقف الضيوف عن زيارة مرتجلة ، فيمكنك مشاركة كوب من النبيذ معًا. نظرًا لأن زجاجات النبيذ لديها جاذبية جمالية يمكن أن تضيف لمسة من الدفء والشعور بالضيافة للمنزل ، يختار الكثير من الناس عرضها في رفوف النبيذ. هذه تأتي في مجموعة متنوعة من التصميمات ، من المظهر العادي إلى المزخرف. يمكنهم الشنق من السقف أو الجلوس على الأرضية أيضًا. هناك نوع آخر من رف النبيذ الذي يجب مراعاته ، على الرغم من ذلك – النوع الذي يجلس مباشرة على طاولة المطبخ.

من ناحية ، يمكن لرفوف النبيذ كونترتوب أن ترفع أسطح المطبخ ، بالإضافة إلى توفير تخزين نبيذ تمس الحاجة إليه دون الحاجة إلى مساحة أرضية أو أي تثبيت خطاف. من ناحية أخرى ، يمكن للتصميم الخاطئ أن يتجمع عدادك ، خاصةً إذا كانت المساحة بالفعل في قسط. لحسن الحظ ، هناك العديد من الأساليب والأحجام المختلفة وقدرات النبيذ من رفوف النبيذ كونترتوب للاختيار من بينها. من رف النبيذ الأكريليك البسيط والفريد من نوعه إلى رف النبيذ على طاولة العسل الرخامي ، هناك الكثير من الخيارات المتاحة. على الرغم من أنه قد يكون من المغري القفز والبدء في التسوق ، إلا أنه من الضروري التأكد من أن هذا هو النوع المناسب لك.