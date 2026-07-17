هل رقائق الألومنيوم سيئة بالنسبة لك؟ ذلك يعتمد على كيفية استخدامه

تمامًا كما أن جودة رقائق الألومنيوم الخاصة بك أكثر أهمية مما كنت تعتقد، فإن كيفية استخدامها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحتك. هل سبق لك أن تساءلت عما إذا كان ورق الألمنيوم الذي تقوم بتغليف بقايا الطعام فيه أو تنظيف أدوات المطبخ الخاصة بك قد يكون سيئًا بالنسبة لك؟ الجواب أكثر تعقيدا من مجرد نعم أو لا. لا تنطبق الكثير من المخاوف إلا اعتمادًا على كيفية استخدامك لرقائق الألومنيوم. هناك حالات يمكن أن يؤدي فيها استخدام الغلاف المعدني لتخزين الطعام أو كبطانات للأجهزة إلى احتمال تلوث طعامك.
بسبب العلاقة المحتملة بين تناول الألومنيوم المزمن ومرض الزهايمر، بالإضافة إلى المخاوف الصحية الأخرى، فمن المفهوم أن الناس قد يشعرون بالقلق بشأن سلامة الرقائق. ولحسن الحظ، فإن الاحتفاظ بلفافة من ورق الألمنيوم في منزلك لا يشكل خطراً على الصحة. معظم الألومنيوم الذي يستهلكه الناس يأتي من تناول الطعام المحتوي على هذه المادة، مثل الحبوب والشاي، وليس من تخزين البضائع في رقائق معدنية أو استخدامها كبطانة في الأجهزة. ومع ذلك، فإن استخدام ورق التغليف المعدني لتخزين أطباق معينة يمكن أن يؤدي إلى تسرب الألومنيوم إلى الطعام.
بعض من أسوأ الأطعمة التي يمكنك تخزينها في رقائق الألومنيوم هي الأطعمة الحمضية. يتسرب الألومنيوم من الرقائق بمعدلات أعلى عند ملامسته للمواد الحمضية مثل الحمضيات والطماطم والخل. هذه كلها أفكار سيئة لتخزينها في ورق الألمنيوم، لأن الحمض يمكن أن يبدأ في تآكل المعدن. وكلما قمت بتخزين هذه الأطعمة في ورق الألمنيوم لفترة أطول داخل الثلاجة، كلما زاد التلوث بالألمنيوم.
كيف تتجنب استهلاك الألمنيوم من طعامك دون علمك؟
ومع ذلك، لا تتفق جميع الدراسات على أن محتوى الألومنيوم المتسرب مرتفع بما يكفي ليثير القلق. مشكلة أخرى تتعلق بتخزين الطعام تتضمن إدخال معدن آخر ذو جهد كهربائي قياسي أعلى، مثل الفولاذ أو الفضة. وجدت دراسة في المضافات الغذائية والملوثات أن تركيز الألومنيوم في الطعام كان مرتفعًا جدًا بعد وضع ورق الألمنيوم فوق الطعام المقدم على طبق تقديم من الفولاذ المقاوم للصدأ. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أبدًا وضع الطعام الساخن في الألومنيوم، بل انتظر حتى يبرد لتجنب خطر انتشار مسببات الأمراض.
ولكن ماذا عن تغليف الأفران أو المقالي الهوائية بورق الألمنيوم؟ في المقالي الهوائية، هذه الممارسة جيدة، بشرط ألا تمنع الحرارة من الدوران بشكل صحيح – إنه خطأ خطير عند استخدام ورق القصدير في المقلاة الهوائية. ومع ذلك، تجنب القيام بذلك عند طهي الأطعمة الحمضية لنفس السبب الذي يجعلك ترغب في تجنب تخزين الأطعمة الحمضية في ورق الألمنيوم. ضع في اعتبارك أيضًا أنه لم تقم أي دراسات بالتحقيق في العلاقة بين التلوث المحتمل للألمنيوم والمقالي الهوائية. ومع الفرن، لا يجب أن تغطيه بورق الألمنيوم ليس بسبب خطر التلوث، ولكن بسبب احتمال تعطيل وظيفته الصحيحة.
لا تنزعج إذا قمت بتخزين الأطعمة الحمضية في ورق الألمنيوم من قبل. في بعض الأحيان، لا ينبغي أن يؤذيك تناول أثر الألومنيوم. ووفقا لجمعية رقائق الألومنيوم الأوروبية، فقط ما يصل إلى 4% من الألومنيوم الذي يتناوله البشر يأتي من الأدوات المعدنية مثل رقائق الألومنيوم. لكن التعرض المتكرر يمكن أن يمثل مشكلة مع مرور الوقت، لذا فكر في بدائل لرقائق الألومنيوم لتخزين الأطعمة الحمضية أو المالحة. على سبيل المثال، جرب أغلفة شمع العسل. أو قد تقرر التحول إلى استخدام أدوات تابروير الزجاجية للعديد من احتياجات تخزين الطعام الخاصة بك لتجنب التلوث المحتمل تمامًا.