هل زبادي أكتيفيا مفيد فعلاً لأمعائك؟ قد لا يعتقد جسمك ذلك في البداية

تطلب منك أكتيفيا “خوض تحدي صحة الأمعاء”، وتقترح عليك تناول زبادي أكتيفيا مرتين يوميًا لمدة 14 يومًا. وهذا يمنح تلك البكتيريا الصغيرة الموجودة في أكتيفيا وغيرها من الأطعمة المخمرة الوقت الكافي للعمل على إعادة توازن أمعائك. يمكن أن تخرج أمعائك بسهولة عن التوازن بسبب الإجهاد والشيخوخة وسوء التغذية، مما يسبب الانتفاخ والغازات والإمساك والإسهال.

ومع ذلك، قد لا تصدق أن أكتيفيا يعمل في البداية، خاصة إذا لم تكن معتادًا على تناول الأطعمة المخمرة أو البروبيوتيك. اعتمادًا على الحالة الحالية لصحة أمعائك، من الممكن أن تعاني من الغازات والانتفاخ عند البدء بتناول زبادي أكتيفيا. بعد بضعة أيام، يجب أن يعتاد جسمك وأمعائك على مزارع البروبيوتيك النشطة الموجودة في أكتيفيا، مثل Lactobacillus bulgaricus، وStreptococcus thermophilus، وLactococcuslactis. يحتوي زبادي أكتيفيا أيضًا على ثقافة بروبيوتيك حصرية تنفرد بها علامة دانون التجارية.

تناول زبادي أكتيفيا مرتين يوميا يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك، وفقا لدراسة أجريت عام 2008 في Acta Gastroenterológica Latinoamericana. تناولت النساء إما زبادي أكتيفيا أو حلوى ألبان مماثلة مرتين يوميا لمدة أسبوعين، ثم قامن بتبديل الأماكن لمدة أسبوعين آخرين. وجدت النساء اللاتي يعانين من الإمساك المزمن راحة كبيرة في أعراضهن ​​بعد تناول زبادي أكتيفيا مقارنة بحلوى الألبان. قد يخفف زبادي أكتيفيا أيضًا من مشاكل الأمعاء الأخرى التي تصيب جهازك الهضمي.