هل زبادي أكتيفيا مفيد فعلاً لأمعائك؟ قد لا يعتقد جسمك ذلك في البداية

تطلب منك أكتيفيا “خوض تحدي صحة الأمعاء”، وتقترح عليك تناول زبادي أكتيفيا مرتين يوميًا لمدة 14 يومًا. وهذا يمنح تلك البكتيريا الصغيرة الموجودة في أكتيفيا وغيرها من الأطعمة المخمرة الوقت الكافي للعمل على إعادة توازن أمعائك. يمكن أن تخرج أمعائك بسهولة عن التوازن بسبب الإجهاد والشيخوخة وسوء التغذية، مما يسبب الانتفاخ والغازات والإمساك والإسهال.
ومع ذلك، قد لا تصدق أن أكتيفيا يعمل في البداية، خاصة إذا لم تكن معتادًا على تناول الأطعمة المخمرة أو البروبيوتيك. اعتمادًا على الحالة الحالية لصحة أمعائك، من الممكن أن تعاني من الغازات والانتفاخ عند البدء بتناول زبادي أكتيفيا. بعد بضعة أيام، يجب أن يعتاد جسمك وأمعائك على مزارع البروبيوتيك النشطة الموجودة في أكتيفيا، مثل Lactobacillus bulgaricus، وStreptococcus thermophilus، وLactococcuslactis. يحتوي زبادي أكتيفيا أيضًا على ثقافة بروبيوتيك حصرية تنفرد بها علامة دانون التجارية.
تناول زبادي أكتيفيا مرتين يوميا يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك، وفقا لدراسة أجريت عام 2008 في Acta Gastroenterológica Latinoamericana. تناولت النساء إما زبادي أكتيفيا أو حلوى ألبان مماثلة مرتين يوميا لمدة أسبوعين، ثم قامن بتبديل الأماكن لمدة أسبوعين آخرين. وجدت النساء اللاتي يعانين من الإمساك المزمن راحة كبيرة في أعراضهن بعد تناول زبادي أكتيفيا مقارنة بحلوى الألبان. قد يخفف زبادي أكتيفيا أيضًا من مشاكل الأمعاء الأخرى التي تصيب جهازك الهضمي.
طرق أخرى يمكن أن يخفف بها أكتيفيا من مشاكل الجهاز الهضمي
قامت شركة دانون، الشركة الأم لأكتيفيا (دانون في الولايات المتحدة)، بتمويل دراسة أجريت عام 2019 في مجلة Nutrients والتي بحثت في كيفية تأثير البروبيوتيك الحصري بالإضافة إلى البروبيوتيك الأخرى في يمكن أن يحسن أكتيفيا أعراض الجهاز الهضمي مثل آلام البطن، أو الانتفاخ، أو الغازات، أو قرقرة المعدة. طُلب من أكثر من 500 امرأة تناول زبادي أكتيفيا أو منتج تحكم لمدة أربعة أسابيع، ووجدت الدراسة أن النساء اللاتي تناولن زبادي أكتيفيا شهدن تحسنًا في مشاكلهن الهضمية بعد أسبوعين (يجب تجنب تناول نوع معين من زبادي أكتيفيا، ومع ذلك، إذا كان لديك مرض السكري).
قد يساعد أكتيفيا أيضًا الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التفاعلات بين الأمعاء والدماغ (DGBI)، والتي تشمل متلازمة القولون العصبي، أو الإمساك الوظيفي، أو فرط الحساسية للارتجاع. في حين أن اتباع نظام غذائي صحي نباتي يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من DBGI، إلا أنه قد يأتي أيضًا مع القليل من الغازات. وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Nutrients، فإن تناول مكملات أكتيفيا ساعد الأشخاص الذين يعانون من DGBI على التكيف مع النظام الغذائي النباتي عن طريق تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالغاز. ومع ذلك، لم يغير أكتيفيا تنوع البكتيريا الموجودة في أمعاء الناس. تم تمويل هذه الدراسة أيضًا من قبل شركة دانون، وقد ساعد باحثو دانون في تفسير البيانات وكتابة التقرير.
فوائد الزبادي بشكل عام
لا تحتاج بالضرورة إلى اللجوء إلى زبادي أكتيفيا حصريًا للحصول على الفوائد. تحتوي جميع أنواع الزبادي على Lactobacillus bulgaricus وStreptococcus thermophilus، لكن بعض أنواع الزبادي تحتوي على بروبيوتيك إضافي مثل Bifidobacteria وLactobacillus acidophilus (إليك العلامات التجارية الأكثر صحة للزبادي). قد لا تُحدث هذه البروبيوتيك المضافة فرقًا كبيرًا في صحة أمعائك، وفقًا لمراجعة عام 2022 في مجلة Foods. الزبادي والزبادي مع البروبيوتيك الإضافي يمكن أن يخفف من أعراض مرض التهاب الأمعاء والإمساك.
لأن كوبًا من الزبادي قليل الدسم يوفر 34% من الكالسيوم الموصى به يوميًا و12% من البوتاسيوم، فإنه يساهم في اتباع نظام غذائي صحي. يميل الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الزبادي إلى التمتع بصحة عظام ووظيفة مناعية أفضل من أولئك الذين يتناولون منتج الألبان المخمر هذا. يرتبط استهلاك الزبادي والحليب المخمر أيضًا بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وضغط الدم. قد يلاحظ الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 انخفاضًا في نسبة السكر في الدم أثناء الصيام ونسبة HbA1c بعد إضافة الزبادي إلى نظامهم الغذائي.