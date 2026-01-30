هل سئمت من التحوطات التقليدية؟ هذا البديل يخلق الخصوصية ويجذب الطيور

دعونا نواجه الأمر – التحوطات الرسمية يمكن أن تكون مملة، وأنت تعلم أن جدارًا كبيرًا من خشب البقس يمكن أن يكون ذو مظهر غير طبيعي بعض الشيء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون تلك المزارع الأحادية كابوسًا عندما يتعلق الأمر بالآفات والأمراض. إذا كنت تفضل استخدام هذه المساحة لإطعام وإيواء طيور الملك وطيور الحناء وطيور الحناء، فهناك بديل للسياج. يتجاوز السياج المختلط مجرد خلق الخصوصية ووضع علامات على حدود أرضك. تعد ميزة تنسيق الحدائق هذه طريقة ممتازة لجذب الطيور إلى حديقتك. في الواقع، يمكن لهذه الامتدادات العمودية من الطبيعة أن تدعم التنوع البيولوجي في المناطق المتقدمة.

تتضمن التحوطات الرسمية عادةً نوعًا واحدًا، بينما تتكون التحوطات المختلطة من مجموعة من الأشجار والشجيرات والنباتات المعمرة المختلفة. يمكن أن تكون بمثابة أسوار حية تجذب الطيور والملقحات إلى حديقتك مع توفير الخصوصية أو حجب المناظر غير المرغوب فيها. في الجزر البريطانية، كانت أنواع التحوط التقليدية المختلطة موجودة منذ آلاف السنين وتم زراعتها لفصل الحقول وتحديد حدود الملكية. ومع ذلك، فإن الأهمية الكاملة للأسيجة في توفير موائل الحياة البرية لم تتحقق حتى بدأ تدميرها. في هذه الأيام، يحتضن البستانيون هذه الحدود مرة أخرى. بالإضافة إلى جلب الحياة البرية إلى الممتلكات الخاصة بك، يمكن لهذه المزارع الكثيفة أن توقف التآكل، وتمنع جريان مياه الأمطار، وتكون بمثابة مصدات للرياح.



