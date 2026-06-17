هل ساحبات الحشائش تستحق العناء فعلاً؟

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لا يوجد شيء محبط تمامًا مثل رؤية الحشائش تتسلل إلى حديقة يتم صيانتها بعناية. يمكن أن يكون سحبها يدويًا أمرًا مملاً ومرهقًا، لكن مبيدات الأعشاب الكيميائية غالبًا ما تستخدم مكونات سيئة مثل الجليفوسات التي يجب على أصحاب المنازل تجنبها. هذا هو السبب في أن ساحبات الأعشاب جذابة للغاية. يعدون بطريقة سهلة وموثوقة لإزالة الأعشاب الضارة يدويًا دون قضاء ساعات منحنيًا في الفناء. مع وجود شوكة طويلة وبعض الأسنان في النهاية، فهي مصممة للدخول في الأرض والإمساك بالأعشاب وجذورها وسحبها للخارج بشكل متموج. يبدو الأمر مرضيًا بشكل لا يصدق، لكن هل ينجح هذا الأمر حقًا؟

لمعرفة ذلك، عقدنا شراكة مع Extreme Reviews لاختبار اثنين من أدوات إزالة الأعشاب الواعدة من أمازون. الأول هو Seesii Electric Weed Puller الذي يعمل بالبطارية ويباع بسعر 129.99 دولارًا. والثاني هو جهاز WilFiks Weed Puller الميكانيكي الذي يُباع بسعر 24.99 دولارًا. لتجربتهما، قامت شركة Extreme Reviews باختبار كلا الطرازين على الحشائش مثل عشب السلطعون والهندباء وبعض النباتات الطويلة الغامضة التي تنمو في الفناء الخلفي. قاموا بتقييم مدى سهولة استخدام كلتا الأداتين، وما إذا كانا يقومان بعمل جيد في إزالة نظام جذر الأعشاب الضارة، ومدى متعة العمل بهما (مهلاً، إن جعل الأعمال المنزلية ممتعة أمر مهم). ولن تكون مراجعة “متطرفة” بدون بعض الاختبارات غير العادية، مثل التقاط القمامة، وفك الخيوط، وشواء النقانق، والرسم. إذًا، ما هي أداة إزالة الأعشاب الضارة التي جاءت في المقدمة، وهل أي منهما يستحق أموالك حقًا؟ شاهد لتعرف.