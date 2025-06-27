هل ستبقي أوراق الخليج في منزلك خالية من النمل؟ هذا ما يقوله العلم

من الجيد معرفة أي نوع من النمل الموجود في منزلك ، ولكن إذا لم تتمكن من فعل ذلك ، فهناك طرق تعمل على النمل الأكثر شيوعًا الذي من المحتمل أن يكون لديك. إذا لم تنجح هذه ، فأنت بحاجة إلى إيجاد طريقة لتحديد الأنواع. إذا لم تكن مستعدًا لإشراك شركة إدارة الآفات ، فقد تكون خدمة تمديد المقاطعة المحلية قادرة على المساعدة.

تقتل الأرض الدياتومي ، المتوفرة في الحضانة ، متجر تحسين المنزل ، أو عبر الإنترنت ، عددًا من الآفات الزاحفة ، بما في ذلك النمل. استخدم منفضة لنشر الأرض في كل مكان قد يكون النمل موجودًا. إذا تمكنت من تحديد موقع المسار الكيميائي ، فستستخدم الحشرات داخل منزلك ، امسحه بالخل أو الصابون لتعطيل نمطها. زيت اللافندر ، إما رذاذ أو قوة كاملة ، له العديد من الاستخدامات ، بما في ذلك صد. كما ثبت أن زيت القرنفل والليمونين ، وهو مركب تنتجه زيوت الحمضيات ، فعالان ضد النمل.

إن منع النمل من جعل منزلك يخفف من الحاجة إلى التحكم في الحشرات الكيميائية ، ولكن قد يكون مجرد أداة واحدة للحفاظ على منزلك خالية. إذا كانت هناك طريقة للوصول إلى منزلك واكتشف النملة الكشفية الطعام في الداخل ، فسيتابع الباقي. للحفاظ على النمل خارج منزلك ، ختم الشقوق والشقوق ، من الداخل والخارج. قم بتخزين طعامك المفتوح في حاويات مع أغطية ضيقة ، والحفاظ على الأسطح نظيفة ، وقم بالأطباق كل يوم ، وأخرج القمامة والمواد القابلة لإعادة التدوير في كثير من الأحيان. يمكن أن تكون الحنفيات المتسربة أيضًا مصادر مياه للنمل ، وبعضها يبني أعشاشهم في جدران المنزل. في هذه الحالة ، ستحتاج إلى محترف للتخلص منها.