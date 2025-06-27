هل ستبقي أوراق الخليج في منزلك خالية من النمل؟ هذا ما يقوله العلم

النمل هي المخلوقات رائعة. بالنسبة لحجمها ، فهي من بين أقوى المخلوقات على الأرض. إذا كانت جميع النمل في جميع مستعمرات أكثر من 12000 نوع قد صعد إلى نطاق معًا ، فسيكونون يزنون بقدر السكان البشر. إنهم موجودون في كل قارة باستثناء أنتاركتيكا ، لكن وجودهم في منزلك ربما يكون غير مرحب به. في حين أظهرت دراسة أجريت عام 1984 أن أوراق الخليج (Laurus Nobilis) فعالة ضد الصراصير ، لا يوجد حاليًا أي دليل علمي على صيد النمل. في الواقع ، أفاد باحثون من جامعة ولاية يوتا أن أوراق باي موضوعة في جرة من الطعام تعمل فقط عندما لم تكن هناك حشرات لتبدأ.
ومع ذلك ، هناك الكثير من الأدلة القصصية ، على أن أوراق الخليج مفيدة في إبقاء النمل خارج منزلك ، وهي غير ضارة نسبيًا إذا كنت ترغب في تجربتها. لديهم سمية منخفضة للغاية ، لذا فهي آمنة حول الأطفال والحيوانات الأليفة ما لم يتم تناولها بكميات كبيرة (على الرغم من وجود خطر من الأطفال والحيوانات التي تقطع الجزء الداخلي من أفواههم بحواف حادة للأوراق). يوصي شركات إدارة الآفات وأصحاب المنازل ومبدعي YouTube طرقًا مثل الانهيار في الخليج ونشره حولها ، ووضع الأوراق على مسارات رائحة النمل أو في المناطق التي يدخلون فيها إلى المنزل ، أو حتى صنع الرذاذ مع المكونات الأخرى.
إذا لم تنجح أوراق الخليج ، جرب طرق وقائية أخرى
من الجيد معرفة أي نوع من النمل الموجود في منزلك ، ولكن إذا لم تتمكن من فعل ذلك ، فهناك طرق تعمل على النمل الأكثر شيوعًا الذي من المحتمل أن يكون لديك. إذا لم تنجح هذه ، فأنت بحاجة إلى إيجاد طريقة لتحديد الأنواع. إذا لم تكن مستعدًا لإشراك شركة إدارة الآفات ، فقد تكون خدمة تمديد المقاطعة المحلية قادرة على المساعدة.
تقتل الأرض الدياتومي ، المتوفرة في الحضانة ، متجر تحسين المنزل ، أو عبر الإنترنت ، عددًا من الآفات الزاحفة ، بما في ذلك النمل. استخدم منفضة لنشر الأرض في كل مكان قد يكون النمل موجودًا. إذا تمكنت من تحديد موقع المسار الكيميائي ، فستستخدم الحشرات داخل منزلك ، امسحه بالخل أو الصابون لتعطيل نمطها. زيت اللافندر ، إما رذاذ أو قوة كاملة ، له العديد من الاستخدامات ، بما في ذلك صد. كما ثبت أن زيت القرنفل والليمونين ، وهو مركب تنتجه زيوت الحمضيات ، فعالان ضد النمل.
إن منع النمل من جعل منزلك يخفف من الحاجة إلى التحكم في الحشرات الكيميائية ، ولكن قد يكون مجرد أداة واحدة للحفاظ على منزلك خالية. إذا كانت هناك طريقة للوصول إلى منزلك واكتشف النملة الكشفية الطعام في الداخل ، فسيتابع الباقي. للحفاظ على النمل خارج منزلك ، ختم الشقوق والشقوق ، من الداخل والخارج. قم بتخزين طعامك المفتوح في حاويات مع أغطية ضيقة ، والحفاظ على الأسطح نظيفة ، وقم بالأطباق كل يوم ، وأخرج القمامة والمواد القابلة لإعادة التدوير في كثير من الأحيان. يمكن أن تكون الحنفيات المتسربة أيضًا مصادر مياه للنمل ، وبعضها يبني أعشاشهم في جدران المنزل. في هذه الحالة ، ستحتاج إلى محترف للتخلص منها.