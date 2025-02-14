هل ستكون تجربة طريقة التنظيف الوراثية المجفف هذه خطأ؟ هذا ما نعرفه

يعرف معظم الناس تنظيف شاشات الوبر بعد القيام بالغسيل ، ولكن في بعض الأحيان ، من الضروري التنظيف الأعمق. يمكن أن تضغط الوبر على الشاشة والتعثر في فخ الوبر والمناطق التي يصعب الوصول إليها حولها. من حين لآخر تنظيف مصيدة الوبر ، مقصورة فخ الوبر ، والتنفيس أمر مهم للحد من مخاطر الحرائق المخفية في منزلك. تتضمن طريقة DIY واحدة لإزالة الوبر استخدام مفك البراغي لإخراج نظام Trap Conting للوصول إلى الجزء الداخلي السفلي من المجفف. إذا كنت تتساءل عما إذا كان هذا أمرًا خطيرًا ، فستكون سعيدًا بمعرفة أن هذه طريقة آمنة بشكل عام لتنظيف مجفف مع مصيدة الوبر الموجودة في الأسطوانة ، شريطة أن تتبع إرشادات السلامة المهمة.
يمكن أن يصبح هذا التنظيف خطيرًا في بعض الظروف. يمكن أن يؤدي إتلاف أي مكونات ، ونسيان العناصر في الداخل ، واستبدال القطع بشكل غير صحيح إلى حرائق ومشاكل أخرى. لذلك ، قبل معالجة مهمة التنظيف هذه للمجفف ، افصلها وفصلها عن أي مصدر طاقة. إذا كان المجفف يستخدم الغاز ، فقم بإيقاف تشغيله وافصل صمام الغاز. استخدم مفك البراغي الحجم بشكل صحيح ، واختر عناصر التنظيف التي ستستحوذ على الوبر دون التسبب في تلف الجهاز. كن لطيفًا أثناء التنظيف لتجنب تجريد أو إطفاء أي شيء داخل المجفف ، وتأكد من عدم ترك أي عناصر في الداخل. استبدال بدقة جميع البراغي عند الانتهاء. إذا كنت لا تشعر بالثقة في أي وقت أو لاحظت أن تراكم الوبر والغبار شديدة ، توقف واتصل بمحترف لضمان تنظيف المجفف بدقة وخالية من أي مشاكل قد تتسبب في تراكم الوبر المفرط في مجفف.
كيفية تفكيك نظام الوبر وتنظيفه
تعد إزالة الوبر ضرورية لمنع الحرائق ، حيث أن الغبار والنيابة هما الأسباب الرئيسية لحرائق المجفف. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يضر الوبر الزائد بكفاءة مجففك. لذلك ، لرعاية المجفف بشكل أفضل ومنع الحرائق ، يجب عليك تنظيف مصيدة الوبر بعد كل استخدام ، وتنظيف أي أماكن يمكن الوصول إليها بانتظام ، وجعل المهنية تفصل المجفف وتنظيف الوحدة كل بضع سنوات. عادةً ما تكلف تنظيفات تنفيس المجفف المهني ما بين 100 دولار و 150 دولارًا ، وبينما يشمل البعض تفكيك وتنظيف المجفف ، وليس كل شيء. يمكن أن توفر لك الوظيفة بنفسك بعض المال ، ولكن نظرًا لأن المجففات تشكل مخاطر حريق محتملة ، فمن الذكاء أن تكون حذرًا.
تشرح Tiktoker Sarahmakesmelaugh كيفية تفكيك مجفف مع نظام فخ للبرد في الأسطوانة لتنظيف عميق. أولاً ، التقط الصور قبل الانفصال إذا كنت قلقًا بشأن نسيان أي قطع. بعد ذلك ، قم بإزالة البراغي التي تحمل نظام فخ الوبر في مكانها على مجفف الحمل الأمامي. بمجرد إزالة النظام ، يجب أن تتمكن من الوصول إلى جزء أعمق من المجفف. في الداخل ، من المحتمل أن ترى الوبر والرمال والأوساخ الزائدة التي يمكن إزالتها بعناية. تأكد من التحقق من جميع المساحات الصغيرة. قد ترغب حتى في الوصول إلى مساحات صغيرة مع ملاقط أو فرشاة أو منفضة. يمكن أن يساعدك استخدام فراغ مع مرفق خرطوم على جمع جميع الأوساخ والغبار والرمال والرجوع من الفتحة في المجفف. بمجرد تنظيف كل شيء بأفضل ما لديك ، استبدل نظام الوبر ، وقم بتثبيته في مكانه.
احتياطات السلامة لتنظيف المجفف الخاص بك
بالنسبة لمجففات الحمل الأمامية مع أنظمة مصيدة الوبر في الجزء العلوي من الجهاز أو مجفف الحمل العلوي النادر ، قد يكون الوصول إلى المنطقة المحيطة بنظام فخ الوبر مختلفًا وتتضمن عملية تفكيك أكثر كثافة. على سبيل المثال ، قد تحتاج إلى إزالة اللوحة الخلفية للمجفف للوصول. في حين أن العديد من شركات إصلاح الأجهزة والمصنعين تقترح أنه من المقبول أن تفصل وإعادة تجميع مجفف للإصلاحات واسترجاع العناصر والتنظيف على حد سواء للمجففات مع الفخاخ الوبر في الأسطوانة وعلى الجزء العلوي من الجهاز عديمي الخبرة. يجب أن تتصل بمحترف إذا بدا مجففك بصوت أعلى ، ويهتز أكثر ، أو لديه أي رائحة غريبة ، أو يستغرق وقتًا أطول لتجفيف الملابس ، أو يواجه مشكلات أخرى قبل التنظيف أو بعده ، حيث يمكن أن تكون مرتبطة بمخاطر عالية من الحرائق.
إذا كنت لا ترغب في تفكيك المجفف الخاص بك ، فلا يزال بإمكانك إحراز تقدم في تنظيف مقصورة فخ الوبر. هناك الكثير من الأدوات التي تجعل مصائد تنظيف مجفف وفتحات سهلة ، وقد يكون الأمر يستحق تجربة بعض الأدوات الأنيقة قبل اللجوء إلى تفكيك المجفف. يمكن أن تساعدك مرفقات خرطوم الفراغ ، مثل مجموعة نظافة تنفيس مجفف المكونة من قطعتين مقابل 12.99 دولارًا على Amazon ، على تنظيف مقصورة Trap Lint الخاصة بك دون فك أي شيء. فقط تذكر أن مهمة التنظيف هذه مهمة للسلامة ، لذلك إذا واجهت أي مشاكل ، فهذا يستحق العثور على محترف.