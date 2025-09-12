هل سيبقى ديكور ترامب الذهبي في البيت الأبيض إذا مات في المكتب؟ ما نعرفه

ليس هناك شك في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب الذهب. تشتمل شقته في برج ترامب في مانهاتن على الباب الأمامي على مدار 24 قيراطًا ويبدو كما لو أن King Midas قد لمست كل سطح. إنه يعطي لمحة جيدة عن مقدار ما يحب ترامب كل من هذا اللون والمعادن الثمينة. وقال ترامب في مؤتمر صحفي في 22 أغسطس 2025 (عبر أخبار فوربس العاجلة): “لا يوجد شيء مثل الذهب ، ولا يوجد شيء مثل الذهب الصلب”. في ذلك الوقت ، كان في مكتب البيت الأبيض البيضاء ، الذي يملأه ديكور الذهب ، ويغطي على ما يبدو كل سطح متاح.
على مدار أشهر ، ابتليت شائعات حول صحة ترامب الشاب البالغ من العمر 79 عامًا ، وهو أقدم أميركي ليصبح رئيسًا ، مدفوعًا بالصور التي تظهر كدمات كبيرة على يده اليمنى وغيرها حيث تورم كاحلين. أصبحت الأمور أكثر قتامة عندما انتشرت شائعات على الإنترنت البرية التي ماتت بسرعة. وعلى الرغم من أن ترامب على قيد الحياة بالفعل ، فقد تم تشخيص إصابته بعدم كفاية وريدية مزمنة ، وهو مرض الوريد ليس قاتلاً عادةً. ومع ذلك ، يبقى السؤال: ماذا سيحدث إذا كان أقدم رئيس يموت في منصبه؟ وبشكل ذي صلة ، ماذا سيحدث لكل ديكور الذهب؟ سيكون الأمر متروكًا لنائب الرئيس JD Vance. إذا كان ترامب يموت في منصبه ، فسيصبح الثاني في القيادة رئيسًا على الفور ، مع كل الصلاحيات التي تنطوي عليها ، بما في ذلك القدرة على إعادة تجهيز المكتب البيضاوي وأجزاء أخرى من البيت الأبيض.
تاريخ ديكور البيت الأبيض يتغير
عندما صعدت نواب الرؤساء الأمريكيين إلى الرئاسة ، سواء من خلال اغتيال رئيسهم السابق أو بسبب الأسباب الطبيعية ، وضعوا في النهاية ختمهم الخاص على منزلهم الجديد في البيت الأبيض. مثالان جيدان هما أندرو جونسون وليندون جونسون. بعد اغتيال جون ويلكس بوث الرئيس أبراهام لنكولن في 14 أبريل 1865 ، أصبح أندرو جونسون الرئيس الأمريكي السابع عشر. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإعادة تجديد البيت الأبيض. ترك الوظيفة لابنته ، مارثا باترسون ، التي أشرف على التغييرات من عام 1865 إلى عام 1869 والتي شملت إعادة عرض العديد من الغرف.
بعد اغتيال جون ف. كينيدي في 22 نوفمبر 1963 ، أصبح ليندون جونسون رئيسًا. لقد أجرى العديد من التغييرات على المكتب البيضاوي خلال فترة ولايته ، حيث شمل أكبره تبديل المكتب الحازم ، المصنوع من الأخشاب من حديد HMS ويستخدمه معظم الرؤساء منذ عام 1880 ، من أجل مكتبه. قام ليندون جونسون أيضًا بتغيير السجادة الحمراء لأحد الأخضر الأزرق ووضع صورة للرئيس فرانكلين دي روزفلت ، الذي أعجب به. كما جعل من الصعب على الرؤساء في المستقبل تغيير غرف الدولة بالبيت الأبيض بشكل كبير من خلال إنشاء منصب أمين البيت الأبيض ولجنة لتوجيه صيانة هذه الغرف.
البيت الأبيض ترامب
وضع الرئيس دونالد ترامب طابعه على البيت الأبيض ، في فترة ولايته الأولى مع التجديد المثير للجدل لحديقة الورود من قبل السيدة الأولى ميلانيا ترامب. في فترة ولايته الثانية ، حتى الآن ، ردت ترامب على العشب في نفس الحديقة لجعله فناءًا ووضع سارية علم عملاء في مقدمة المبنى. لديه أيضًا قاعة رقص ذهبية بقيمة 200 مليون دولار في مراحل التخطيط التي تعني الاضطرار إلى هدم جزء من الجناح الشرقي لبناءه. ولكن اعتبارًا من الآن ، فإن المكتب البيضاوي هو الذي شهد أكبر عدد من الترامب.
تشمل الإضافات الذهبية الزركشة على طول الجدران العلوية ، وإطارات الأبواب ، والعديد من الزخارف الأخرى. يحتوي الوشاح الآن على تسعة مزهريات وجوائز مختلفة ، والجدار أعلاه مغطى بصور الرؤساء السابقين في الأطر الذهبية. لم يحب الجميع تغييرات ترامب على المكتب البيضاوي. يطلق على الموسيقي جاك وايت ، في منشور على Instagram في أغسطس 2025 ، تجديد المكتب البيضاوي “المبتذلة ، والورقة الذهبية والمبهجة” ومقارنتها بـ “غرفة تبديل المصارع المحترفة”. إذا مات ترامب في منصبه ، فإن JD Vance ، كرئيس جديد ، سيكون له يد حرة إلى حد كبير في إعادة تزيين المكتب البيضاوي.
ما قاله JD Vance عن ديكور ترامب الذهبي
في حين أن الرئيس دونالد ترامب و JD Vance كان لهما تاريخ معقد ، فقد أصبح فانس أحد أكثر مؤيديه شاقة. فانس ، الذي ادعى في عام 2016 بأنه “لا يتجاهل أبدًا” ، ومرة واحدة يتأمل أن رئيسه الآن قد يكون “هتلر الأمريكي” ، لم يغير فقط وجهات نظره السياسية ، بل كان ملابسه أكثر تشبه ترامب. لقد انتقل من ملابس Tech-Bro غير الرسمية ، مثل قمصان اللباس المفتوحة والجينز ، إلى سترات أطول بدلة مع طية صدر السترة أوسع ، مثل ترامب ، وغالبًا ما يقترن مع ربطة عنق حمراء.
إذا مات ترامب في منصبه وأصبح فانس رئيسًا ، فهل ستستمر جمالياته في أخذ صفحة من كتاب ترامب ، خاصة فيما يتعلق بالديكور الذهبي؟ عندما سئل بوينت فارغ عن هذا خلال 28 أغسطس 2025 ، مقابلة مع USA Today ، تفادى السؤال إلى حد ما. وقال خلال المقابلة “حسناً ، من الواضح أن الرئيس لديه أسلوبه المميز للغاية وقد حقق مليارات الدولارات بناء مباني جميلة في جميع أنحاء العالم”. “ما يعجبني حقًا في المكتب البيضاوي هو أنه أكثر إشراقًا … أحب ما فعله الرئيس”. لذا ، على الرغم من أن فانس قد تحوط الآن ، إلا أن الوقت والظرف فقط سيحددان ما إذا كان ديكور مكتب ترامب للمكتب البيضاوي الثقيل في ترامب سيبقى في وضعه أم لا.