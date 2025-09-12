هل سيبقى ديكور ترامب الذهبي في البيت الأبيض إذا مات في المكتب؟ ما نعرفه

ليس هناك شك في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب الذهب. تشتمل شقته في برج ترامب في مانهاتن على الباب الأمامي على مدار 24 قيراطًا ويبدو كما لو أن King Midas قد لمست كل سطح. إنه يعطي لمحة جيدة عن مقدار ما يحب ترامب كل من هذا اللون والمعادن الثمينة. وقال ترامب في مؤتمر صحفي في 22 أغسطس 2025 (عبر أخبار فوربس العاجلة): “لا يوجد شيء مثل الذهب ، ولا يوجد شيء مثل الذهب الصلب”. في ذلك الوقت ، كان في مكتب البيت الأبيض البيضاء ، الذي يملأه ديكور الذهب ، ويغطي على ما يبدو كل سطح متاح.

على مدار أشهر ، ابتليت شائعات حول صحة ترامب الشاب البالغ من العمر 79 عامًا ، وهو أقدم أميركي ليصبح رئيسًا ، مدفوعًا بالصور التي تظهر كدمات كبيرة على يده اليمنى وغيرها حيث تورم كاحلين. أصبحت الأمور أكثر قتامة عندما انتشرت شائعات على الإنترنت البرية التي ماتت بسرعة. وعلى الرغم من أن ترامب على قيد الحياة بالفعل ، فقد تم تشخيص إصابته بعدم كفاية وريدية مزمنة ، وهو مرض الوريد ليس قاتلاً عادةً. ومع ذلك ، يبقى السؤال: ماذا سيحدث إذا كان أقدم رئيس يموت في منصبه؟ وبشكل ذي صلة ، ماذا سيحدث لكل ديكور الذهب؟ سيكون الأمر متروكًا لنائب الرئيس JD Vance. إذا كان ترامب يموت في منصبه ، فسيصبح الثاني في القيادة رئيسًا على الفور ، مع كل الصلاحيات التي تنطوي عليها ، بما في ذلك القدرة على إعادة تجهيز المكتب البيضاوي وأجزاء أخرى من البيت الأبيض.