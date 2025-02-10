هل سيبقيك موقد Costco للسرقة والتحرير التلفزيوني دافئًا ، أم أن كل شيء ساخن؟

عندما تبحث عن موقد قائم بذاته الكهربائي الذي يبقي منزلك دافئًا ومريحًا طوال فصل الشتاء ، لديك عدد قليل من الخيارات. بدلاً من الحاجة إلى الخشب أو الغاز الطبيعي كوقود ، قم بتوصيل المواقد الكهربائية فقط بمنفذ جدار عادي 120 فولت وتوفر خيارًا للتدفئة متعددة الاستخدامات للغرفة دون الحاجة إلى مدخنة. إذا كان لديك غرفة صغيرة ، فقد ترغب في الجمع بين الموقد الكهربائي مع موقف تلفزيوني ، وتوفير مساحة. أين يمكنك أن تجد مثل هذا المنتج بسعر رائع؟ قد تعرف بالفعل أن Costco تبيع الكثير من المنتجات المنزلية التي تستحق الشراء. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك Costco مواقد عالية التصنيف للبيع ، لذلك ليس من المستغرب أن نرى أن متاجر التجزئة في أعضاء المستودعات تقدم عددًا قليلاً من المواقد المزيج والتحفات التلفزيونية.
وحدة Costco واحدة التي تلق الكثير من الاهتمام هي وحدة التحكم التلفزيونية Tresanti Everett 2-in-1 والموقد الكهربائي ، والتي تتكلف ما بين 500 دولار و 780 دولار ، اعتمادًا على اللون المختار. يبدو Tresanti Everett رائعًا ، لكن هل سيبقيك دافئًا أم أنه كل من الهواء الساخن؟ وفقًا لمواصفات هذه الوحدة ، يجب أن تبقيك دافئًا. كصيغة عامة ، تحتاج إلى 20 وحدة حرارية بريطانية (BTUs ، التي تقيس ناتج الحرارة) لكل قدم مربع من المساحة المراد تسخينها. بالنظر إلى أن غرفة المعيشة المتوسطة الحجم تبلغ مساحتها حوالي 216 قدم مربع ، فأنت تريد موقد كهربائي يوفر ما لا يقل عن 4300 وحدة حرارية. يمتلك Tresanti Everett ناتجًا حراريًا قدره 5200 وحدة حرارية ، لذلك يجب أن يبقيك دافئًا. يتفق الأشخاص الذين يمتلكون الوحدة عمومًا ، على الرغم من أن البعض يشكو من السخانات المعيبة والخبرات السيئة مع خدمة العملاء.
إيجابيات Tresanti Everett ، وفقا للمراجعين
يميل المراجعون على موقع Costco على الموافقة على أن Tresanti Everett من Costco يبقيهم دافئًا. تحتوي هذه الوحدة على تصنيف مثير للإعجاب 4.6 نجوم من 5. أعطت Sealypealy الوحدة نتيجة مثالية من 5 نجوم ، مدحًا لقدرتها على تسخين الغرفة. يقول Sealypealy: “يضيف عنصر التدفئة الدفء مع إعدادات ترموستات ، وهناك أيضًا مروحة تبريد إذا كنت تفضل ذلك”. “هذه الوحدة تغير الطريقة التي أستمتع بها في غرفة المعيشة للأفضل.” يتمتع هارون بإخراج حرارة Tresanti Everett أيضًا. يقول هارون: “(إنه) حقًا يقوم بعمل جيد في تسخين (شقتنا و) لا يسخن المخرج. ويعمل الترموستات بشكل رائع”. “كما أن نظام الحرارة بالأشعة تحت الحمراء أفضل لجودة الهواء ، ولا يجف الهواء على الإطلاق.”
يقول Essgee إن وحدة التحرير والسرد التليفزيونية والموقد تولد كمية ممتعة من الحرارة. “مصدر الحرارة ممتاز وسوف يسخن مساحة كبيرة عندما نتركه. إنه هادئ بشكل عام.” يستخدمها تشارلز وليانا في غرفة نوم لمطاردة البرد الليلي. “إنه يوفر دفقًا ثابتًا من الهواء الدافئ الذي يرفع البرد ويترك الغرفة مريحة للغاية. غرفة نومنا تبلغ مساحتها 600 قدم مربع ، وعلى الرغم من أنها ليست فورية ، إلا أنها تعمل على العمل. إعداد الحرارة أثناء الليل ، ونحن لا نجمد في الصباح “.
واجه بعض مراجعو Costco مشاكل مع Tresanti Everett
على الرغم من أن المراجعات السلبية لـ Tresanti Everett ليست شائعة ، إلا أن بعض مراجعات العملاء على موقع Costco يبلغ عن خبرة سيئة مع هذه الوحدة ، خاصةً عندما اضطروا إلى الاتصال بخدمة العملاء للمصنع للمساعدة في المشكلات التي يواجهونها مع الموقد الكهربائي.
يقول أحد المراجعين ، TG09 ، إن الموقد الكهربائي لم يكن موثوقًا به ، على الرغم من أن الحامل يبدو لطيفًا. “توقف السخان والمروحة عن العمل بعد شهرين. استغرق الأمر حوالي شهرين آخرين حتى يتم إعادة خدمة العملاء أخيرًا إلى مكالمتنا ومنحنا رقم تذكرة لاستبدال جزء.” شهدت Comars أيضًا عطل الوحدة بعد الشراء بفترة وجيزة. “لقد اشتريت هذا منذ شهر ونصف ، والوقوف نفسه لطيف للغاية ولطيف ، لكن المدفأة توقف عن الهرب (الهواء).”
يحب HIL1 أيضًا مظهر الوحدة ولكنه كان محظوظًا مع المدفأة أيضًا. يقول HIL1: “السخان مرتفع. (إنه) لا يضع الكثير من الحرارة”. “حاول الاتصال بخدمة العملاء ، وأرسلوا رسالة عامة أنه سيتم الاتصال بي في غضون 48 (ساعة). لم أسمع منهم.”