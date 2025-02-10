هل سيبقيك موقد Costco للسرقة والتحرير التلفزيوني دافئًا ، أم أن كل شيء ساخن؟

عندما تبحث عن موقد قائم بذاته الكهربائي الذي يبقي منزلك دافئًا ومريحًا طوال فصل الشتاء ، لديك عدد قليل من الخيارات. بدلاً من الحاجة إلى الخشب أو الغاز الطبيعي كوقود ، قم بتوصيل المواقد الكهربائية فقط بمنفذ جدار عادي 120 فولت وتوفر خيارًا للتدفئة متعددة الاستخدامات للغرفة دون الحاجة إلى مدخنة. إذا كان لديك غرفة صغيرة ، فقد ترغب في الجمع بين الموقد الكهربائي مع موقف تلفزيوني ، وتوفير مساحة. أين يمكنك أن تجد مثل هذا المنتج بسعر رائع؟ قد تعرف بالفعل أن Costco تبيع الكثير من المنتجات المنزلية التي تستحق الشراء. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك Costco مواقد عالية التصنيف للبيع ، لذلك ليس من المستغرب أن نرى أن متاجر التجزئة في أعضاء المستودعات تقدم عددًا قليلاً من المواقد المزيج والتحفات التلفزيونية.

وحدة Costco واحدة التي تلق الكثير من الاهتمام هي وحدة التحكم التلفزيونية Tresanti Everett 2-in-1 والموقد الكهربائي ، والتي تتكلف ما بين 500 دولار و 780 دولار ، اعتمادًا على اللون المختار. يبدو Tresanti Everett رائعًا ، لكن هل سيبقيك دافئًا أم أنه كل من الهواء الساخن؟ وفقًا لمواصفات هذه الوحدة ، يجب أن تبقيك دافئًا. كصيغة عامة ، تحتاج إلى 20 وحدة حرارية بريطانية (BTUs ، التي تقيس ناتج الحرارة) لكل قدم مربع من المساحة المراد تسخينها. بالنظر إلى أن غرفة المعيشة المتوسطة الحجم تبلغ مساحتها حوالي 216 قدم مربع ، فأنت تريد موقد كهربائي يوفر ما لا يقل عن 4300 وحدة حرارية. يمتلك Tresanti Everett ناتجًا حراريًا قدره 5200 وحدة حرارية ، لذلك يجب أن يبقيك دافئًا. يتفق الأشخاص الذين يمتلكون الوحدة عمومًا ، على الرغم من أن البعض يشكو من السخانات المعيبة والخبرات السيئة مع خدمة العملاء.