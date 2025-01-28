هل سيضر بليستويل أرضيات الخشب الصلب الخاص بك؟ هذا ما نعرفه

الحفاظ على نظافة الطوابق الخاصة بك جزء لا يتجزأ من الحفاظ على منزلك. بعد كل شيء ، من الصعب أن تشعر وكأنك تعيش في مساحة إيجابية ومرتبة عندما يكون لديك أرضيات قذرة. في بحثك عن خيارات التنظيف ، قد تكون قد صادفت منتجًا يسمى Lestoil. على الرغم من أن هذا المنتج الشاقة أمر رائع لمعالجة مشاريع التنظيف الصعبة ، إلا أنه يجب أن تكون حذراً عند استخدامه على الأرضيات الصلبة أو بالقرب منها.
Lestoil هو منظف متعدد الأغراض من Clorox يُشار إليه لقدرته على التعامل مع مواد صعبة مثل الشحم والدم والزيت والحبر. يمكنك أيضًا استخدامه عند إزالة بقع الغسيل. يمكن بسهولة شراء زجاجة 48 أونصة من منظف Lestoil متعدد الأغراض بأقل من 9.00 دولار ، لذلك من السهل رؤية جاذبية Lestoil لأصحاب المنازل الواعين للميزانية. لكن على الإنترنت ، أبلغ بعض الأشخاص أنه بعد استخدام Lestoil لتنظيف أرضياتهم ، أضرت بإنهاء الأرض وتركت وراءها بقع قبيحة.
تعتبر التشطيبات الخشبية رائعة في إخفاء الخدوش والعيوب إلى جانب حماية أرضيات الخشب الصلب ، لكنها لا تقهر. تم الانتهاء من معظم الأرضيات الصلبة بالزيوت والبولي يوريثان القائم على الماء. وفي الوقت نفسه ، يتم الإعلان عن Lestoil على أنه يتمتع بالقدرة على قطع البقع المائية والزيت. ليس من الصعب تخيل كيف يمكن أن يخلق هذا مشكلة. ولكن هل يمكن أن تكون آمنة إذا تم استخدامها بشكل صحيح؟
خشب الماء لأسفل قبل وضعه على الأرضيات الخشبية
نظرًا لأن Lestoil يتركز بشكل كبير ، فإنه يوصي عمومًا بتخفيفه قبل استخدامه لأي أغراض تنظيف. لاستخدام هذا المنتج على الخشب النهائي ، توصي Lestoil بتخفيفه بـ 4 أجزاء من الماء إلى نظافة جزء واحد. لا تتخطى هذه الخطوة ، وإلا فإنك تتعرض لخطر الأسود لتناول الطعام مباشرة من خلال نهاية الأرضية الخشبية.
قبل استخدامها لتنظيف غرفة كاملة ، يجب عليك اختبار مزيج Lestoil المخفف في منطقة صغيرة. اختر في مكان ما لن يكون ملحوظًا إذا تسبب في أي أضرار ، مثل زاوية غير واضحة أو أسفل قطعة من الأثاث. امسح بقعة الاختبار الخاصة بك باستخدام محلول البلاط واتركه بالهواء يجف. بعد ذلك ، تحقق من أي تغييرات ، مثل بقعة ملحوظة حيث قد تلاشى النهاية. إذا لم يكن هناك ضرر ، فأنت آمن للمضي قدماً في تنظيف بقية أرضك. كن على علم بأن Lestoil معروف بأنه منتج رائع بشكل خاص ، لذلك قد ترغب في ترك نافذة مفتوحة للتهوية أو تشغيل مروحة أثناء التنظيف. إذا كنت تلمسها مباشرة ، فستحتاج أيضًا إلى استخدام القفازات المطاطية ، حيث أن Lestoil يمكن أن يهيج بشرتك.
هناك بدائل أكثر أمانًا للتنظيف وإزالة وصمة عار
في حين أن التخفيف من الزعماء قد يجعله آمنًا للأرضيات الخاصة بك ، إلا أن خطر تدمير النهاية لا يزال موجودًا. بدلاً من ذلك ، قد تكون أفضل حالًا في استخدام عمال النظافة الأعلى لخشب الخشب الصلب الذي يُعرف بأنه آمن ، مثل منظف الأرضيات الصلبة. هذا المنتج مفيد بشكل خاص لأنه يمكن تطبيقه مباشرة على الأرضيات بما في ذلك الأرضيات الخشبية غير المنقوشة أو غير الموروثة أو المختومة أو النهائية. قد تصادف أيضًا صابون ميرفي الأصلي للزيت كتوصية شائعة أخرى. ومع ذلك ، لا يستحق أي شيء أن الصابون القائم على النفط يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعهم للأرضيات.
إلى جانب التنظيف ، فإن أهم شيء يمكنك القيام به مع أرضية الخشب الصلب هو حمايته لتوسيع طول العمر. إلى جانب استخدام المنتجات المناسبة ، يمكنك متابعة نصائح حول أسهل الطرق لتنظيف أرضيات الخشب الصلب ، مثل معالجة أي انسكابات على الفور. القيام بذلك سيساعد على منع أرضياتك من تلطيخ. إذا لاحظت أي بقع جديدة ، فمن الأفضل تخطي عمال النظافة القاسية مثل البلاط عند الإمكان وبدلاً من ذلك نقع المنطقة ببيروكسيد الهيدروجين. لهذا ، ستحتاج إما بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 12 ٪ أو يمكنك مزج بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 35 ٪ مع 3 أكواب من الماء. بعد نقع البقعة ، لطخة وتجفيف الأرض وكرر العملية إذا لزم الأمر. قد تتطلب البقع القديمة العميقة أيضًا أن تستخدم مموحًا سحريًا أو إسفنجة رغوة مماثلة باعتبارها كاشطًا لطيفًا لرفعها.