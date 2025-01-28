هل سيضر بليستويل أرضيات الخشب الصلب الخاص بك؟ هذا ما نعرفه

الحفاظ على نظافة الطوابق الخاصة بك جزء لا يتجزأ من الحفاظ على منزلك. بعد كل شيء ، من الصعب أن تشعر وكأنك تعيش في مساحة إيجابية ومرتبة عندما يكون لديك أرضيات قذرة. في بحثك عن خيارات التنظيف ، قد تكون قد صادفت منتجًا يسمى Lestoil. على الرغم من أن هذا المنتج الشاقة أمر رائع لمعالجة مشاريع التنظيف الصعبة ، إلا أنه يجب أن تكون حذراً عند استخدامه على الأرضيات الصلبة أو بالقرب منها.

Lestoil هو منظف متعدد الأغراض من Clorox يُشار إليه لقدرته على التعامل مع مواد صعبة مثل الشحم والدم والزيت والحبر. يمكنك أيضًا استخدامه عند إزالة بقع الغسيل. يمكن بسهولة شراء زجاجة 48 أونصة من منظف Lestoil متعدد الأغراض بأقل من 9.00 دولار ، لذلك من السهل رؤية جاذبية Lestoil لأصحاب المنازل الواعين للميزانية. لكن على الإنترنت ، أبلغ بعض الأشخاص أنه بعد استخدام Lestoil لتنظيف أرضياتهم ، أضرت بإنهاء الأرض وتركت وراءها بقع قبيحة.

تعتبر التشطيبات الخشبية رائعة في إخفاء الخدوش والعيوب إلى جانب حماية أرضيات الخشب الصلب ، لكنها لا تقهر. تم الانتهاء من معظم الأرضيات الصلبة بالزيوت والبولي يوريثان القائم على الماء. وفي الوقت نفسه ، يتم الإعلان عن Lestoil على أنه يتمتع بالقدرة على قطع البقع المائية والزيت. ليس من الصعب تخيل كيف يمكن أن يخلق هذا مشكلة. ولكن هل يمكن أن تكون آمنة إذا تم استخدامها بشكل صحيح؟