هل شرب النبيذ الرخيص أكثر صعوبة على جسمك؟ هذا ما نعرفه

يمكن أن يجعل كوب شاردونيه بارد من الجليد غروبًا في الصيف يشعر بالسينما. تشعر المعكرونة الغنية واللذيذة بطريقة أو بأخرى غير مكتملة بدون تشيانتي جريئة بجانبها. يمكن لمحبي النبيذ الحقيقيين اختيار ملاحظات الفواكه باللون الأحمر الكامل أو في نهاية الزبد باللون الأبيض الناضج (وقد يكون النبيذ الأحمر أفضل بالنسبة لك). لكن معظمنا ربما لم يستطع إخبار زجاجة بقيمة 50 دولارًا من زجاجة 10 دولارات في اختبار الذوق الأعمى.
ما قد تلاحظه هو ما تشعر به في اليوم التالي ، خاصة إذا كان لديك أكثر من كوب أو اثنين. مثل أي كحول ، يمكن للنبيذ أن يجففك ، وهو أحد الأسباب التي تجعلك تستيقظ مع صداع قصف. اشرب ما يكفي منه ، ويمكن أن تتعامل مع مخلفات كاملة. ربما شعرت بالغثيان أو الدوار أو التعب أو حتى ارتفاع في ضغط الدم في اليوم التالي. ودعونا نواجه الأمر. عندما يأتي النبيذ من صندوق ، يكون من الأسهل بكثير إعادة تعبئة الزجاج. هذا 20 دولارا صب في مطعم؟ ليس من السهل للغاية المبالغة.
بغض النظر عن مدى خيال الزجاجة (أو رخيصة) ، قد تضربك بعض النبيذ أكثر من غيرها بفضل المركبات المختلفة والمنتجات الثانوية التي تحتوي عليها. في حالات نادرة ، اختبرت بعض النبيذ حتى مستويات الزرنيخ التي تجاوزت حدود سلامة وكالة حماية البيئة لمياه الشرب.
المواد الكيميائية في النبيذ التي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية
تميل بعض الخمور غير المكلفة إلى أن تكون أكثر حلاوة ، ويمكن أن يستنفد السكر الإضافي الفيتامينات B والمساهمة في مخلفات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يجعل المتجانسون ، التي هي منتجات ثانوية لعملية تخمير الكحول ، أسوأ بقايا لأن جسمك يجب أن يعمل بجد لتحطيمها. النبيذ الأحمر عادة ما يحتوي على المزيد من المتجانسين من النبيذ الأبيض. تحتوي بعض النبيذ أيضًا على مستويات أعلى من العفص والكبريتيت والهيستامينات ، والتي يمكن أن تؤدي إلى صداع لبعض الناس.
يمكن العثور على الزرنيخ ، وهو عنصر محدد بشكل طبيعي في التربة ، في تركيزات أعلى في المناطق التي يتم فيها استخدام المبيدات الحشرية. يمكن أن تظهر في العديد من المحاصيل ، بما في ذلك العنب المستخدمة في صناعة النبيذ. وجدت دراسة أجريت عام 2015 المنشورة في مجلة الصحة البيئية أن جميع عينات النبيذ الـ 65 من أفضل أربع حالات منتجة للنبيذ في الولايات المتحدة تحتوي على مستويات عالية من الزرنيخ غير العضوي. في المتوسط ، كان لدى الخمور 23.3 جزءًا لكل مليار ، وهو أكثر من ضعف مستوى سلامة مياه الشرب في وكالة حماية البيئة 10 أجزاء لكل مليار. تم ربط مستويات الزرنيخ المرتفعة في الجسم ببعض أنواع السرطان ، وأمراض القلب ، وضعف الوظيفة المناعية ، والمشاكل التنموية لدى الأطفال. يمكن العثور على الزرنيخ أيضًا في الأطعمة الأخرى ، مثل الأرز والمأكولات البحرية وعصير التفاح.
عندما تشرب الكحول ، يستقلب جسمك في توكسين يسمى الأسيتالديهايد. على الرغم من أنه ينهار بسرعة إلى أسيتات ، إلا أن الأسيتالديهايد لا يزال بإمكانك إيذاء جسمك. وفقًا لمقال عام 2010 في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة ، يمكن أن يضعف الأسيتالديهايد القلب ، ويسبب الإجهاد التأكسدي ، ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق إتلاف الحمض النووي (اقرأ المزيد عن الآثار الأخرى للكحول على جسمك).
تقليل الآثار الضارة للكحول
إذا كانت كمية الزرنيخ في النبيذ تبدو مثيرة للقلق ، فقد يساعد ذلك في وضعها في منظورها الصحيح. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، يمكن أن يحتوي نبيذ الأرز على ما يصل إلى 1.2 ميكروغرام من الزرنيخ لكل وجبة ، في حين أن البيرة قد تحتوي على ما يصل إلى 9.4 ميكروغرام. بالمقارنة ، يمكن أن تحتوي بعض حبوب نخالة الأرز الجاهزة للأكل على ما يصل إلى 30 ميكروغرام. يمكن أن تكون مساحيق بروتين الأرز وكعك الأرز والكعك المصنعة وقضبان الجرانولا مرتفعًا نسبيًا في الزرنيخ. وفقًا لكلية دارتموث ، من غير المحتمل أن يرفع كوب النبيذ العرضي مستويات الزرنيخ في جسمك إلى مستوى سام. ولكن إذا كنت تشرب العديد من النظارات في اليوم ، فقد يكون من المفيد أن تولي اهتمامًا أكبر لمحتوى الزرنيخ في خيارات الطعام والمشروبات الأخرى. (بالمناسبة ، الشرب المعتدل ليس بصحة جيدة كما تعتقد.)
أما بالنسبة للمركبات الأخرى الموجودة في النبيذ ، فمن الجيد أن نلاحظ الأنواع التي تميل إلى أن تمنحك صداعًا أكثر من غيرها. بطبيعة الحال ، كلما زاد عدد النبيذ الذي تشربه ، زاد احتمال تجربة صداع الكحول ، خاصة إذا كنت تشرب على معدة فارغة. لسوء الحظ ، فإن الطريقة الوحيدة المضمونة لتجنب الآثار الضارة لأسيتالديهايد هي تجنب الكحول تمامًا.