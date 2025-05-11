هل شرب النبيذ الرخيص أكثر صعوبة على جسمك؟ هذا ما نعرفه

يمكن أن يجعل كوب شاردونيه بارد من الجليد غروبًا في الصيف يشعر بالسينما. تشعر المعكرونة الغنية واللذيذة بطريقة أو بأخرى غير مكتملة بدون تشيانتي جريئة بجانبها. يمكن لمحبي النبيذ الحقيقيين اختيار ملاحظات الفواكه باللون الأحمر الكامل أو في نهاية الزبد باللون الأبيض الناضج (وقد يكون النبيذ الأحمر أفضل بالنسبة لك). لكن معظمنا ربما لم يستطع إخبار زجاجة بقيمة 50 دولارًا من زجاجة 10 دولارات في اختبار الذوق الأعمى.

ما قد تلاحظه هو ما تشعر به في اليوم التالي ، خاصة إذا كان لديك أكثر من كوب أو اثنين. مثل أي كحول ، يمكن للنبيذ أن يجففك ، وهو أحد الأسباب التي تجعلك تستيقظ مع صداع قصف. اشرب ما يكفي منه ، ويمكن أن تتعامل مع مخلفات كاملة. ربما شعرت بالغثيان أو الدوار أو التعب أو حتى ارتفاع في ضغط الدم في اليوم التالي. ودعونا نواجه الأمر. عندما يأتي النبيذ من صندوق ، يكون من الأسهل بكثير إعادة تعبئة الزجاج. هذا 20 دولارا صب في مطعم؟ ليس من السهل للغاية المبالغة.

بغض النظر عن مدى خيال الزجاجة (أو رخيصة) ، قد تضربك بعض النبيذ أكثر من غيرها بفضل المركبات المختلفة والمنتجات الثانوية التي تحتوي عليها. في حالات نادرة ، اختبرت بعض النبيذ حتى مستويات الزرنيخ التي تجاوزت حدود سلامة وكالة حماية البيئة لمياه الشرب.