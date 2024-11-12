هل شهر نوفمبر متأخر جدًا لزراعة بذور العشب؟ إليك ما يجب أن تعرفه

عادة ما تعتبر زراعة بذور الحشائش نشاطًا للطقس الدافئ. ولكن في الخريف، عندما نقوم بتنظيف الحديقة وتقسيم النباتات المعمرة والتخطيط للموسم التالي، نريد إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل. لذلك، قد يبدو من المغري محاولة القيام بشيء حيال تلك البقع العارية من العشب الموجودة على العشب أو بجوار أحواض الزهور الجديدة التي حفرتها للتو. والخبر السار هو أنه يمكنك زراعة بذور العشب في نوفمبر، اعتمادًا على النوع – طالما تم استيفاء شروط معينة.
الشيء الأكثر أهمية لزراعة العشب من البذور هو الفترة التي تنبت خلالها البذور. يؤثر عدد من العوامل على قدرة بذور الحشائش على الإنبات، بما في ذلك نضارة البذور (البذور التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها قد لا تنبت بسهولة)، ونوعية التربة، ووجود الآفات (مثل الطيور) التي قد تأكل بذور الحشائش. وكمية كافية من الماء والشمس. سيؤثر الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة أيضًا على الإنبات، لذا راقب توقعات الطقس.
لن تنبت معظم بذور الحشائش المزروعة للمروج بدون ضوء الشمس الكافي، لذا حاول مقاومة إغراء زراعة بذور الحشائش في مكان لا تتعرض فيه لخمس ساعات على الأقل من الشمس يوميًا، على الرغم من وجود بعض بذور الحشائش التي تتحمل الظل الجزئي. إذا تحرك ضوء الشمس في حديقتك مع تقدم الموسم (لأن الهياكل أو الأشجار تحجب زاوية الشمس)، فتأكد من معرفة ما إذا كان سيكون هناك ما يكفي من الضوء في أشهر الخريف. في الربيع، إذا كنت تحصل على مزيد من الشمس في المنطقة التي تريد زراعة بذور الحشائش فيها، فمن الأفضل الانتظار لزراعة بذور الحشائش في ذلك الوقت.
درجة الحرارة مهمة لزراعة بذور العشب
من المهم معرفة نافذة الزراعة المناسبة لنوع بذور العشب الذي تريد زراعته. على سبيل المثال، تتحمل أعشاب الموسم البارد درجات حرارة الشتاء الباردة ويمكن زراعتها حتى أول موجة صقيع قاسية. تشمل هذه الأعشاب المحبة للطقس البارد عشب كنتاكي البلو جراس والعكرش والريجراس الدائم. يمكنك أيضًا تجربة البذر الخامل مع أعشاب الطقس البارد. تعني هذه الطريقة السماح لبذور الحشائش بالبقاء في مكانها خلال فصل الشتاء وتعمل بشكل أفضل على البقع العارية. من الناحية المثالية، يجب عليك نثر البذور مباشرة قبل تساقط الثلوج بكثرة: تساعد عدة بوصات من الثلج على حماية البذور حتى تحصل على ما يكفي من الدفء والضوء في الربيع لتنبت.
إذا كنت تعيش في مكان لا يصبح باردًا جدًا في الشتاء، يمكنك زراعة أعشاب الموسم الدافئ، بما في ذلك عشب برمودا وعشب حريش وعشب السجاد والزويسيا. لديهم أيضًا نافذة توقيت تتعلق بدرجة الحرارة ويجب زراعتها بينما لا تزال درجات الحرارة ليلاً أعلى من 60 درجة فهرنهايت. بمجرد أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى ليلًا، قد يكون الجو باردًا جدًا بحيث لا تتمكن هذه الأعشاب من الإنبات بنجاح. تحتاج معظم أعشاب الموسم الدافئ إلى شمس كاملة، باستثناء عشب سانت أوغسطين الذي يتحمل بعض الظل.
سواء كنت تزرع أعشابًا دافئة أو باردة، اتبع تعليمات الزراعة الموجودة على العبوة لتحقيق أفضل نجاح. يعد الري الكافي أمرًا بالغ الأهمية، لكن الإفراط في الري يمكن أن يجعل الإنبات صعبًا، لذا راقب هطول الأمطار المحتمل والمياه وفقًا لذلك. إذا كنت تضيف بعض التربة السطحية الطازجة، أضفها قبل زراعة بذور العشب، وليس فوقها. وإلا فإن البذور قد تختنق وتفشل في الإنبات.