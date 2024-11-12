هل شهر نوفمبر متأخر جدًا لزراعة بذور العشب؟ إليك ما يجب أن تعرفه

عادة ما تعتبر زراعة بذور الحشائش نشاطًا للطقس الدافئ. ولكن في الخريف، عندما نقوم بتنظيف الحديقة وتقسيم النباتات المعمرة والتخطيط للموسم التالي، نريد إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل. لذلك، قد يبدو من المغري محاولة القيام بشيء حيال تلك البقع العارية من العشب الموجودة على العشب أو بجوار أحواض الزهور الجديدة التي حفرتها للتو. والخبر السار هو أنه يمكنك زراعة بذور العشب في نوفمبر، اعتمادًا على النوع – طالما تم استيفاء شروط معينة.

الشيء الأكثر أهمية لزراعة العشب من البذور هو الفترة التي تنبت خلالها البذور. يؤثر عدد من العوامل على قدرة بذور الحشائش على الإنبات، بما في ذلك نضارة البذور (البذور التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها قد لا تنبت بسهولة)، ونوعية التربة، ووجود الآفات (مثل الطيور) التي قد تأكل بذور الحشائش. وكمية كافية من الماء والشمس. سيؤثر الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة أيضًا على الإنبات، لذا راقب توقعات الطقس.

لن تنبت معظم بذور الحشائش المزروعة للمروج بدون ضوء الشمس الكافي، لذا حاول مقاومة إغراء زراعة بذور الحشائش في مكان لا تتعرض فيه لخمس ساعات على الأقل من الشمس يوميًا، على الرغم من وجود بعض بذور الحشائش التي تتحمل الظل الجزئي. إذا تحرك ضوء الشمس في حديقتك مع تقدم الموسم (لأن الهياكل أو الأشجار تحجب زاوية الشمس)، فتأكد من معرفة ما إذا كان سيكون هناك ما يكفي من الضوء في أشهر الخريف. في الربيع، إذا كنت تحصل على مزيد من الشمس في المنطقة التي تريد زراعة بذور الحشائش فيها، فمن الأفضل الانتظار لزراعة بذور الحشائش في ذلك الوقت.