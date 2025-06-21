هل صفقة طقم سائق Milwaukee Impact Driver Low ذات الأسعار المنخفضة من Walmart تستحق الشراء؟

تتمتع ميلووكي بسمعة رائعة للمعدات عالية الجودة ودائمة. إنها في المرتبة الثانية بعد DeWalt عندما يتم تصنيف أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة وهي أفضل اختيار مع العديد من المهنيين. لذلك عندما تأتي صفقة Milwaukee Impact Driver Kit في Walmart ، مدعيا أنها توفير 278.01 دولارًا على سعر القائمة ، لا بد أن ينتبه الناس. لديهم حاليا مدرجة في 179.99 دولار فقط.
ينتج ميلووكي عدة مجموعات ، لتجنب الالتباس ، هذا الجزء رقم 3497-22. ويضم تدريبات مطرقة M12 ½ بوصة ، وسائق تأثير M12 بوصة ¼ بوصة ، وبطاريتين ، وشاحن ، وحقيبة حمل. يمكن أن تكون حزمة جذابة للديرات المتحمسين وعشاق السيارات الذين يحتاجون إلى أدوات أقوى من سائق الحفر القياسي.
إذن ، هل يستحق الشراء؟ يبدو انخفاض السعر هائلاً ، لكن Walmart لم يكن دقيقًا تمامًا مع المبلغ الذي ستوفره. انتهى في Amazon ، سعر القائمة هو 194.95 دولار. Home Depot لديه 229.00 دولار. لذا نعم ، إنه أرخص في Walmart ، ولكن ليس بالهامش الضخم الذي يقترحونه. ومع ذلك ، لا ينبغي أن ينتقص من ما إذا كانت هذه صفقة تستحق الشراء. هذه أدوات ممتازة ، وهي سعر تنافسي ، لذلك دعونا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات بمزيد من التفصيل.
ما الذي يجعل طقم سائق Milwaukee Impact Driver من Walmart صفقة تستحق الشراء؟
هذه هي أدوات 12 فولت ، لذلك ليس لديهم أداء صريح لنماذج العلامة التجارية 18 فولت (M18) ، ولكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبارها تحت القوى. تم تأدي هذا من قبل أحد عملاء Walmart الذي قال: “أكثر من قوة كافية لمعظم وظائف DIY”. نماذج M12 أكثر إحكاما وقابلة للمناورة ، حتى تتمكن من إدخالها في مساحات أكثر تشددًا. في الواقع ، إحدى البطاريات هي إصدار CP (مضغوط) لتقليل الجزء الأكبر.
يعني تعيين “الوقود” أن هذه الأدوات لديها محركات بدون فرش تزيد من طاقة البطارية وتوفر موثوقية متزايدة. يدعي ميلووكي أن تدريبات المطرقة هي أقوى سائق حفر فرعي في السوق ، والأداة الأخرى هي أسرع سائق التأثير الفرعي. إذا حكمنا من خلال ملاحظات العملاء في Walmart ، فإن التحرير والسرد شائع بالتأكيد. يحصل على تصنيف 4.6 نجوم ، مع مشتر واحد يقول ، “أحب هذه لحجمها ووزنها ، الصغيرة والخفيفة ولكن أيضا قوية جدا.” في Home Depot ، تحصل على 4.8 نجوم أعلى ، وتعليقات مثل “أدوات الأداء المذهل والراحة والقوة” شائعة.
قد لا يكون تدريبات المطرقة وسائق التأثير من بين أدوات الطاقة التي يجب شراءها لأصحاب المنازل لأول مرة ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين سيتعاملون مع المهام الأكثر تحديًا مثل الطوابق والبراءات ، من غير المرجح أن تخيب هذه الأدوات. ومع ذلك ، فإن Walmart تسميها “صفقة فلاش” ، لذلك يجدر التحقق مما إذا كان السعر قد تغير قبل الشراء.
عندما تكون الأدوات الأخرى خيارًا أفضل
على الرغم من أن تدريبات المطرقة مفهومة على نطاق واسع وشائعة إلى حد ما ، إلا أن الشيء نفسه قد لا يكون صحيحًا بالنسبة لبرامج تشغيل التأثير ، وهناك أشياء يجب أن تعرفها عن الأداة قبل الشراء. لا يوجد أي نقطة في شراء أي مجموعة إذا كان أحد المكونات الرئيسية قد أسيء فهمه ، وسيكون غير مستغلة.
حتى عندما يتم تخفيض أسعارها ، لا تزال أدوات Milwaukee التي تركز على المقاول تحمل شيئًا علاوة مقارنةً بالعلامات التجارية للمستهلكين. لدى Ryobi ، أحد أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة وفقًا لعملاء Home Depot ، تدريبات 18V (وإن لم تكن مثقابًا على المطرقة) ومجموعة سائق التأثير عند 149.00 دولارًا. إذا كنت بحاجة فقط إلى سائق تأثير ، فإن Skil لديه واحد مقابل 80.00 دولار. إذا كنت تملك بالفعل أدوات طاقة من اللاسلكي من علامة تجارية أخرى ، فمن المفيد أيضًا التفكير فيما إذا كنت تريد متاعب مجموعة أخرى من البطاريات وشاحن يشوش المكان أو ما إذا كان الأمر أكثر ملاءمة للشراء من نفس المنصة.
يمكن أن تكون سوق أدوات الطاقة مربكة للغاية ، وصفقات متاجر التجزئة شائعة ، لذلك من المهم التسوق. على الرغم من أن ميلووكي كان منذ فترة طويلة مفضلة لدى إيجابيات ، إذا كنت نادراً ما تستخدم مثقابًا للمطرقة أو سائق التأثير ، يمكنك العثور على المزيد من البدائل الصديقة للميزانية من علامات تجارية مثل Ryobi و Craftsman و Kobalt و Skil. بالنسبة لعشاق DIY المتفاني أو التجار ، قد تكون صفقة Milwaukee Impact Driver Driver ذات الأسعار المنخفضة من Walmart تستحق الشراء. لمحارب عطلة نهاية الأسبوع في بعض الأحيان ، ربما ليس كثيرًا.