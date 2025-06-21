هل صفقة طقم سائق Milwaukee Impact Driver Low ذات الأسعار المنخفضة من Walmart تستحق الشراء؟

تتمتع ميلووكي بسمعة رائعة للمعدات عالية الجودة ودائمة. إنها في المرتبة الثانية بعد DeWalt عندما يتم تصنيف أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة وهي أفضل اختيار مع العديد من المهنيين. لذلك عندما تأتي صفقة Milwaukee Impact Driver Kit في Walmart ، مدعيا أنها توفير 278.01 دولارًا على سعر القائمة ، لا بد أن ينتبه الناس. لديهم حاليا مدرجة في 179.99 دولار فقط.

ينتج ميلووكي عدة مجموعات ، لتجنب الالتباس ، هذا الجزء رقم 3497-22. ويضم تدريبات مطرقة M12 ½ بوصة ، وسائق تأثير M12 بوصة ¼ بوصة ، وبطاريتين ، وشاحن ، وحقيبة حمل. يمكن أن تكون حزمة جذابة للديرات المتحمسين وعشاق السيارات الذين يحتاجون إلى أدوات أقوى من سائق الحفر القياسي.

إذن ، هل يستحق الشراء؟ يبدو انخفاض السعر هائلاً ، لكن Walmart لم يكن دقيقًا تمامًا مع المبلغ الذي ستوفره. انتهى في Amazon ، سعر القائمة هو 194.95 دولار. Home Depot لديه 229.00 دولار. لذا نعم ، إنه أرخص في Walmart ، ولكن ليس بالهامش الضخم الذي يقترحونه. ومع ذلك ، لا ينبغي أن ينتقص من ما إذا كانت هذه صفقة تستحق الشراء. هذه أدوات ممتازة ، وهي سعر تنافسي ، لذلك دعونا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات بمزيد من التفصيل.