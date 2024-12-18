هل عشب بيرل الفاخر سحري كما يبدو؟

لنفترض أنك سئمت قضاء نهاية كل أسبوع في قص الصيف وإزالة الأعشاب الضارة والري وتغذية حديقتك. في هذه الحالة، قد تكون تبحث عن حل سحري قليل الصيانة وتجد بذور العشب الممتازة من Pearl. توصف هذه البذور بأنها تتحمل الجفاف وبطيئة النمو، مما يعني أنها تحتاج إلى قصها كل ثلاثة أو أربعة أسابيع فقط. ولكن قبل أن تندفع بسرعة لتلتقط البذور لنفسك، هناك بعض الأشياء التي تستحق التفكير فيها للتأكد من أنها الخيار الصحيح لك.
تم تطوير بذور العشب Pearl’s Premium بواسطة جاكسون مادنيك من وايلاند، ماساتشوستس، بعد حوالي 16 عامًا من البحث في محاولة لإيجاد بديل عشبي أكثر استدامة لا يستهلك كميات كبيرة من الماء ولا يتطلب استخدام مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والأسمدة. وهناك أسباب وجيهة تجعلك تفكر في التحول إلى رعاية العشب العضوي، مثل التربة الأكثر صحة والتأثير الأقل على البيئة المحيطة. يتوفر Pearl’s Premium في مزيجين للأماكن المشمسة أو المظللة في الحديقة، ويحتوي على مزيج من أنواع العكرش المختلفة بالإضافة إلى الجاودار والبلوجراس في المزيج المشمس. السبب وراء قدرة مزيج هذا العشب على تحمل الجفاف هو أن الجذور يمكن أن تنمو على عمق حوالي 12 بوصة، مما يعني أنها تستطيع الوصول إلى الرطوبة بشكل أعمق في التربة.
هل برنامج Pearl’s Premium مناسب لك؟
أول شيء يجب مراعاته هو أن مزيج العشب هذا مناسب في الغالب للولايات الشمالية. وذلك لأن البذور لا تنبت بسهولة في التربة الدافئة. بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب العشب ريًا منتظمًا إذا تمت زراعته في المناطق الجنوبية. يجب أن تدرك أيضًا أن إنشاء العشب سيستغرق حوالي أربعة أسابيع، وخلال هذا الوقت، يجب أن تكون يقظًا بشأن الري. هذا يعني أنك بحاجة إلى الماء لمدة 30 دقيقة تقريبًا كل صباح لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني من درجات حرارة دافئة، فقد تضطر إلى الري مرة أخرى في منتصف بعد الظهر. بعد ذلك، يجب أن تستمر في الري كل يومين لمدة أسبوعين آخرين.
تعتبر هذه الرعاية الأولية مهمة إذا كنت تريد تغطية رائعة. يجب أن تلاحظ أيضًا أن هذا سيخلق حديقة ناعمة لن تكون شديدة التحمل مثل تلك المزروعة ببلوغراس كنتاكي الشهير. أخيرًا، إذا كنت ترغب في زراعة حديقة صحية بدون مواد كيميائية قاسية، فستحتاج إلى تهويتها مرتين سنويًا على الأقل ثم الإشراف عليها بكثافة لإبعاد تلك الأعشاب الضارة. أي شيء يظهر يجب إزالته يدويًا. لذا، في حين أن قسط Pearl’s يعد حلاً جيدًا إذا كنت تريد عشبًا منخفض الصيانة، فإن تثبيته سيتطلب بعض الجهد والصبر من جانبك. ولكن إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للعناية بحديقتك، فقد تكون مهتمًا بأفضل النصائح التي يقدمها خبير العناية بالعشب لدينا لاختيار شركة العناية بالعشب المناسبة لحديقتك.