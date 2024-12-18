هل عشب بيرل الفاخر سحري كما يبدو؟

لنفترض أنك سئمت قضاء نهاية كل أسبوع في قص الصيف وإزالة الأعشاب الضارة والري وتغذية حديقتك. في هذه الحالة، قد تكون تبحث عن حل سحري قليل الصيانة وتجد بذور العشب الممتازة من Pearl. توصف هذه البذور بأنها تتحمل الجفاف وبطيئة النمو، مما يعني أنها تحتاج إلى قصها كل ثلاثة أو أربعة أسابيع فقط. ولكن قبل أن تندفع بسرعة لتلتقط البذور لنفسك، هناك بعض الأشياء التي تستحق التفكير فيها للتأكد من أنها الخيار الصحيح لك.

تم تطوير بذور العشب Pearl’s Premium بواسطة جاكسون مادنيك من وايلاند، ماساتشوستس، بعد حوالي 16 عامًا من البحث في محاولة لإيجاد بديل عشبي أكثر استدامة لا يستهلك كميات كبيرة من الماء ولا يتطلب استخدام مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والأسمدة. وهناك أسباب وجيهة تجعلك تفكر في التحول إلى رعاية العشب العضوي، مثل التربة الأكثر صحة والتأثير الأقل على البيئة المحيطة. يتوفر Pearl’s Premium في مزيجين للأماكن المشمسة أو المظللة في الحديقة، ويحتوي على مزيج من أنواع العكرش المختلفة بالإضافة إلى الجاودار والبلوجراس في المزيج المشمس. السبب وراء قدرة مزيج هذا العشب على تحمل الجفاف هو أن الجذور يمكن أن تنمو على عمق حوالي 12 بوصة، مما يعني أنها تستطيع الوصول إلى الرطوبة بشكل أعمق في التربة.