هل عصير الليمون قوي بما يكفي لتطهير منزلك؟ وهنا ما يقوله العلم

لقد أصبح البشر يربطون رائحة الليمون بالنظافة – شاهد عدد المنتجات الموجودة على أرفف متاجر البقالة التي تعد بغسيل الملابس الطازجة بالليمون أو منتج واحد مملوء بالليمون ينظف كل سطح، ولا يترك سوى رائحة الحمضيات المنعشة. من المؤكد أنها تتفوق على رائحة الأمونيا أو المبيض، وهي منظفات فعالة للغاية ويعتقد الناس عمومًا أن رائحتها كريهة. إذا كنت تفضل تجنب تلك المنظفات ذات الرائحة القوية، أو إذا كنت ترغب في استخدام منتج طبيعي للتنظيف، فإن حمض الستريك الموجود في عصير الليمون يمكن أن يقتل البكتيريا عند استخدامه بكامل قوته. ستنظف المنتجات التي تحتوي على الليمون الأوساخ والأوساخ وتترك مطبخك متألقًا، لكنها لن تطهر الأسطح.

هناك فرق بين المطهرات والمطهرات. وفقًا لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA)، تعمل المطهرات على تدمير أو تحييد أو منع نمو البكتيريا على الأسطح، بينما تقتل المطهرات الفيروسات والبكتيريا الحاملة للأمراض على الأسطح. وبهذا المعيار، يعتبر عصير الليمون بخصائصه القاتلة للبكتيريا مطهرًا، لكنه ليس مطهرًا لأنه لا يقتل الفيروسات. هذا لا يعني أنه يجب عليك إزالته أو إزالة العديد من المنتجات التي تحتوي على عصير الليمون من روتين التنظيف الخاص بك. يقوم الحمض الموجود فيه بتكسير الرواسب المعدنية والصدأ وبقع الماء العسر. كما يقوم الليمون أيضًا بتقطيع الشحوم وإزالة الروائح الكريهة وتفتيح البقع وإزالة تشويه المعادن، باستثناء الفضة التي لا ينبغي استخدامه عليها أبدًا.