هل علاج Terminix للنمل الأبيض يستحق كل هذا العناء؟ إليك ما نعرفه

على الرغم من أن النمل الأبيض غير ضار إلى حد كبير بالناس – فهو لا يعض أو يلسع أو ينشر الأمراض – إلا أنه يمكن أن يكون قاتلًا لمنزلك. يقدر الخبراء أن المستعمرة الناضجة يمكنها مضغ ما يصل إلى 10 أرطال من الخشب شهريًا. تخيل ماذا سيفعل ذلك بهيكل منزلك. لسوء الحظ، بحلول الوقت الذي تكتشف فيه علامات الإصابة بالنمل الأبيض، ربما يكون قد حدث الكثير من الضرر بالفعل. Terminix هي شركة لمكافحة الآفات تهدف إلى منع هذه المشكلة قبل أن تبدأ. ولكن هل يستحق علاج Terminix ذلك؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.
شركة Terminix موجودة منذ عام 1927 وبدأت في تقديم علاجات النمل الأبيض السنوية لأصحاب المنازل في عام 1955. وبعبارة أخرى، تتمتع الشركة بخبرة كبيرة في التعامل مع هذه الحشرات المدمرة. بالإضافة إلى النمل الأبيض، فإنهم يتعاملون الآن مع كل الآفات الأخرى التي قد تخطر على بالك. مع شبكة مكونة من 380 امتيازًا، فمن المحتمل أن يكون هناك واحد ليس بعيدًا عن موقعك. الفحص الأولي خالي من التغيير. إذا تم العثور على النمل الأبيض، ستوصي الشركة بالعلاج، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف توصي بخطة الحماية.
لا يمكنني فقط علاج النمل الأبيض بنفسك؟
يمكن استخدام شيء بسيط مثل الملح لقتل النمل الأبيض، لكنه لا يفعل ذلك إلا عند ملامسته، لذلك ما لم تكن محظوظًا وتكتشفه على الفور تقريبًا، فقد تكون هناك مشكلة أكبر بكثير مختبئة داخل جدرانك أو تحت أرضياتك. حمض البوريك هو وسيلة أخرى للتخلص من النمل الأبيض. في الواقع، غالبًا ما يستخدم في المبيدات الحشرية. ومع ذلك، فإن حمض البوراكس والمنتجات التجارية التي تحتوي على البوراكس سامة لكل من الحيوانات الأليفة والناس. لن يقتل النمل الأبيض إلا إذا تم ابتلاعه، لذلك عليك العثور على المستعمرة. لسوء الحظ، إذا تمكنت من رؤية النمل الأبيض، فمن المحتمل جدًا أن يكون الضرر الهيكلي قد حدث بالفعل.
على الرغم من أن شركة Terminix سعيدة بمعالجة الإصابة، إلا أن التركيز الحقيقي لعلاجاتها هو الوقاية من خلال خطة سنوية. تقدم شركة Terminix ثلاثة خيارات، أولها Nix، وهو الفحص والمعالجة السنوية الأساسية. ثم هناك Nix and Fix، والذي يتضمن إصلاح الأضرار الناجمة عن أي إصابات جديدة بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار. وأخيرًا، هناك PestFree365+، الذي يغطي 39 من الآفات المنزلية الشائعة. جزء أساسي من ضمان النمل الأبيض هو ما تنص عليه شركة Terminix، “إذا عاد النمل الأبيض، فسوف نعود أيضًا.” الزيارات الإضافية ليست بدون أي تكلفة إضافية.
تكاليف Terminix والبدائل
لا توجد أسعار محددة لـ Terminix لأن الخطط مصممة بشكل فردي لكل منزل. العوامل التي تؤخذ في الاعتبار هي حجم وبناء منزلك، ونوع النمل الأبيض (بعضها أكثر عدوانية من غيرها)، والمكان الذي تعيش فيه، لأنه على الرغم من أن النمل الأبيض سينجو من الطقس البارد، إلا أنه يفضل المناخات الأكثر دفئًا. يقول موقع Terminix الإلكتروني إن العلاجات تتراوح بين 400 دولار و1500 دولار، بمتوسط 1000 دولار. يعد هذا جزءًا معقولًا من التغيير، ولكن عندما تحاول تحديد ما إذا كان علاج النمل الأبيض بـ Terminix يستحق ذلك، فلا تنس أن تفكر في تكلفة الإصلاحات إذا تعرضت للإصابة. مع أسعار المقاولين التي تتراوح من 300 دولار إلى 500 دولار في اليوم، بالإضافة إلى المواد، فإنها تتزايد قريبًا.
بالطبع، Terminix ليس العلاج الوحيد للنمل الأبيض في المدينة. تعد شركة Aptive Environmental، وArrow Exterminators، وOrkin، وViking Pest Control من بين عدد من المنافسين المعروفين على المستوى الوطني، وقد تقدم الشركات الإقليمية الأصغر خدمات مماثلة. من الجيد دائمًا التحدث إلى شركتين أو ثلاث شركات، ليس فقط لمقارنة الأسعار ولكن حتى تتمكن أيضًا من التعرف على الأشخاص الذين ستتعامل معهم.