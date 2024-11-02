هل علاج Terminix للنمل الأبيض يستحق كل هذا العناء؟ إليك ما نعرفه

على الرغم من أن النمل الأبيض غير ضار إلى حد كبير بالناس – فهو لا يعض أو يلسع أو ينشر الأمراض – إلا أنه يمكن أن يكون قاتلًا لمنزلك. يقدر الخبراء أن المستعمرة الناضجة يمكنها مضغ ما يصل إلى 10 أرطال من الخشب شهريًا. تخيل ماذا سيفعل ذلك بهيكل منزلك. لسوء الحظ، بحلول الوقت الذي تكتشف فيه علامات الإصابة بالنمل الأبيض، ربما يكون قد حدث الكثير من الضرر بالفعل. Terminix هي شركة لمكافحة الآفات تهدف إلى منع هذه المشكلة قبل أن تبدأ. ولكن هل يستحق علاج Terminix ذلك؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.

شركة Terminix موجودة منذ عام 1927 وبدأت في تقديم علاجات النمل الأبيض السنوية لأصحاب المنازل في عام 1955. وبعبارة أخرى، تتمتع الشركة بخبرة كبيرة في التعامل مع هذه الحشرات المدمرة. بالإضافة إلى النمل الأبيض، فإنهم يتعاملون الآن مع كل الآفات الأخرى التي قد تخطر على بالك. مع شبكة مكونة من 380 امتيازًا، فمن المحتمل أن يكون هناك واحد ليس بعيدًا عن موقعك. الفحص الأولي خالي من التغيير. إذا تم العثور على النمل الأبيض، ستوصي الشركة بالعلاج، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف توصي بخطة الحماية.